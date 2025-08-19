Vinobraní na jižní Moravě
Jižní Morava je srdcem českého vinařství. Pěstuje se tu přes 95 % vinné révy v Česku a produkce patří k nejkvalitnějším díky vhodnému klimatu a půdám. Vinobraní jsou oslavou sklizně, ale i důležitou společenskou událostí propojující místní komunity i návštěvníky. Přestože slavnosti nabízí i vína z jiných regionů, moravská vína jsou hlavní hvězdou.
Kdy: 12.–14. září 2025
Kde: Znojemská Beseda
Cena vstupného: do 31. srpna 750 Kč, na místě 850 Kč
Největší slavnost svého druhu v Česku propojuje víno s historií a každoročně přiláká přes sto tisíc lidí. Na návštěvníky čeká třináct multižánrových scén (zahraje například Ewa Farna, David Koller, IMT Smile, Wohnout, Čechomor nebo Vypsaná FiXa), průvod krále Jana Lucemburského, vinařské mázhauzy, historické tržiště, odpočinkové zóny, vinařské scény a spousta dalšího.
Kdy: 12.–14. září 2025
Kde: Mikulov
Cena vstupného: do 31. srpna 1100 Kč, na místě 1300 Kč
Od 78. ročníku Pálavského vinobraní očekávejte výborné víno a bujarou zábavu. Bohatý doprovodný program zahrnuje koncerty (například Pam Rabbit, Divokej Bill, Fast Food Orchestra), pochodňovou show, průvod královské družiny, řemeslnou tržnici, středověké balábile, cimbálovou muziku i dechovou hudbu.
Tradice vinařství na jižní Moravě sahá do období římské říše
Od 1. až 2. století našeho letopočtu tam vojáci římských legií zakládali první vinice na svazích Pálavy, aby měli vždy po ruce kvalitní zásoby vína. V roce 1820 měly vinařské plochy téměř 30 tisíc hektarů, což byla trojnásobná rozloha oproti dnešku. Vinařství na jižní Moravě se proslavilo nejen doma, ale i v zahraničí.
Přesto však třicetiletá válka i následné přírodní pohromy, jako byly mrazy a škůdci na konci 19. století, způsobily výrazné škody a úbytek vinic. Obnova a modernizace vinařství pak pokračovala zejména v 19. a 20. století včetně zakládání vinařských škol.
Kdy: 19.–20. září 2025
Kde: Taneční plac za Sokolovnou ve Velkých Pavlovicích
Cena vstupného: dvoudenní vstupenka 500 Kč, na místě 600 Kč
Velkopavlovické vinobraní se koná od roku 1936. Program zahrnuje vystoupení folklorních souborů i skupin populární hudby a průvod krojované chasy městem. Oproti hodům je ozvláštněné hrozny révy vinné, symbolem bohaté úrody i samotného vinobraní. Tyto hrozny nesou na dřevěných podpěrách mladí chasníci v doprovodu děvčat, pro tuto příležitost oděných v pracovních krojích. Následuje starodávný vinařský rituál „Zarážení hory“.
Kdy: 19.–20. září 2025
Kde: Náměstí Svobody a vinné sklepy Bzenec
Cena vstupného: zdarma
Sobotní odpoledne patří slavnostnímu průvodu krojovaných městem, kterého se účastní také paní kněžna s doprovodem či bůh Bakchus obklopený nymfami. Součástí programu 32. ročníku je kromě ochutnávek vína a burčáku také přehlídka folklorních souborů, cimbálová muzika, historický šerm a další atrakce.
Vinobraní v Praze
Víno a Praha k sobě patří více, než by se mohlo zdát. První písemná zmínka o pěstování vinné révy v metropoli sahá až do roku 1197. Největší impulz vinařství v hlavním městě dal Karel IV., který v roce 1358 nařídil zakládat vinice na všech vhodných místech kolem Prahy. Následná staletí ale vinařství oslabila, hlavně kvůli třicetileté válce, a na konci 19. století zde zůstalo jen okolo tří hektarů vinic.
V posledních letech zažívá vinařství v hlavním městě opět rozkvět. Přestože většina vín na pražských vinobraních pochází z jihomoravských oblastí, množství místních produktů na slavnostech stále narůstá.
Kdy: 13.–14. září 2025
Kde: Botanická zahrada
Cena vstupného: 230 Kč v online předprodeji a 250 Kč na místě (v ceně je vstup do Botanické zahrady, skleníku Fata Morgana, expozice výroby vína s průvodcem i doprovodný program)
Na vinici svaté Kláry můžete ochutnat víno z keříků, které jsou přímo před vámi, a k tomu se dozvědět něco více o pěstování a zpracování révy. Kromě vína, burčáku a hudebního programu se můžete těšit na workshopy (výroba podzimních věnců, malování pískem a další) a ve vzdělávacím stanovišti Vínohrátky se podíváte na to, jak vypadá réva pod mikroskopem. Pro děti budou připravené atrakce, například kolotoč, horolezecká stěna nebo trampolína.
- Vinobraní na Grébovce 2025
Kdy: 19. - 20. září 2025 (termín se ještě může změnit)
Kde: Náměstí Míru a Havlíčkovy sady
Cena vstupného: zdarma
Jedno z nejoblíbenějších pražských vinobraní nabízí vybraná vína, burčák, delikatesy z celého světa, tradiční řemesla i bohatý doprovodný program.
- Vinobraní na náplavce
Kdy: 26. - 27. září 2025
Kde: Rašínovo náměstí za železničním mostem
Cena vstupného: zdarma
Živá hudba, výborné jídlo, tematické soutěže na pódiu a u toho degustace vína a burčáku z jižní Moravy i ze zahraničí.
Tipy na další slavnosti vína
Kdy: 19.–21. září 2025
Kde: Mělník
Cena vstupného: v předprodeji 400 Kč, na místě 500 Kč
Mělnické vinobraní každoročně láká okolo 60 tisíc návštěvníků. 86. ročník slavnosti opět přinese víno a burčák od desítek producentů z malých vinařství i velkých výrobců.
Na čtyřech scénách se tady vystřídá více než 300 účinkujících, od kapel všech žánrů, přes divadelní představení, pouliční umělce, až po audiovizuální program. Sommeliér doporučí vyvážené harmonické propojení regionálních vín s vybranými gastronomickými specialitami. Tradiční součástí slavností je průvod Karla IV. městem.
Kdy: 20. září 2025
Kde: Litoměřice
Cena vstupného: zdarma
Kam za vinobraním vyrazit v Ústeckém kraji? Do Litoměřic. Čekají na vás kejklíři, komedianti, spousta hudby, pohádkový svět i cimbál. Program je rozprostřen na různá místa ve městě – Mírové náměstí, historická scéna, divadelní nádvoří, hradní nádvoří, nádvoří kina, Tržnice Felixe Holzmanna, Dominikánské náměstí a klub Baronka.
Kdy: 6. září 2025
Kde: Zámek Kačina u Kutné Hory
Cena vstupného: v srpnu 350 Kč, v září 400 Kč
Organizátoři vinobraní na zámku Kačina obnovili třísetletou tradici vinobraní a 14. ročník opět přinese degustaci vína, burčáku i lokálních specialit. Součástí programu je soutěž o poznání odrůdy vína, divadlo i koncerty.
Kdy: 27. – 28. září 2025
Kde: Městys a hrad Karlštejn
Cena vstupného: sobota 250 Kč, neděle 200 Kč (během vinobraní není možné projít na hrad bez úhrady vstupného na vinobraní)
Už po sedmadvacáté se v podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Ani letos si slavnost nenechá ujít sám císař Karel IV., který by letos oslavil své 709. narozeniny. Doprovázet jej bude jak jeho choť císařovna Eliška Pomořanská, tak více než 150 dvořanů z Karlova dvora.