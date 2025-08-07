Kam na vinobraní 2025: Přehled nejlepších slavností vína v Česku

Tereza Hrabinová
  7:09
Od malebného historického centra Znojma přes slavnostní náměstí Mikulova až po pulzující pražskou náplavku. Víno, tradice a hudba opět oživí města napříč Českou republikou. Přinášíme tipy na nejzajímavější slavnosti vína, kde ochutnáte to nejlepší z Moravy i Čech.
Vinobraní se koná na třinácti scénách. Historický program lidé najdou na Václavském a Mikulášském náměstí | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Sběr hroznů
Vinobraní na Pálavě.
Sklizeň vína na viniční trati Růžená nad Bzencem - ilustrační foto
Vinobraní na jižní Moravě

Jižní Morava je srdcem českého vinařství. Pěstuje se tu přes 95 % vinné révy v Česku a produkce patří k nejkvalitnějším díky vhodnému klimatu a půdám. Vinobraní jsou oslavou sklizně, ale i důležitou společenskou událostí propojující místní komunity i návštěvníky. Přestože slavnosti nabízí i vína z jiných regionů, moravská vína jsou hlavní hvězdou.

Sběr hroznů

Kdy: 12.–14. září 2025

Kde: Znojemská Beseda

Cena vstupného: do 31. srpna 750 Kč, na místě 850 Kč

Největší slavnost svého druhu v Česku propojuje víno s historií a každoročně přiláká přes sto tisíc lidí. Na návštěvníky čeká třináct multižánrových scén (zahraje například Ewa Farna, David Koller, IMT Smile, Wohnout, Čechomor nebo Vypsaná FiXa), průvod krále Jana Lucemburského, vinařské mázhauzy, historické tržiště, odpočinkové zóny, vinařské scény a spousta dalšího.

Kdy: 12.–14. září 2025

Kde: Mikulov

Cena vstupného: do 31. srpna 1100 Kč, na místě 1300 Kč

Od 78. ročníku Pálavského vinobraní očekávejte výborné víno a bujarou zábavu. Bohatý doprovodný program zahrnuje koncerty (například Pam Rabbit, Divokej Bill, Fast Food Orchestra), pochodňovou show, průvod královské družiny, řemeslnou tržnici, středověké balábile, cimbálovou muziku i dechovou hudbu.

Vinobraní na Pálavě.

Tradice vinařství na jižní Moravě sahá do období římské říše

Od 1. až 2. století našeho letopočtu tam vojáci římských legií zakládali první vinice na svazích Pálavy, aby měli vždy po ruce kvalitní zásoby vína. V roce 1820 měly vinařské plochy téměř 30 tisíc hektarů, což byla trojnásobná rozloha oproti dnešku. Vinařství na jižní Moravě se proslavilo nejen doma, ale i v zahraničí.

Přesto však třicetiletá válka i následné přírodní pohromy, jako byly mrazy a škůdci na konci 19. století, způsobily výrazné škody a úbytek vinic. Obnova a modernizace vinařství pak pokračovala zejména v 19. a 20. století včetně zakládání vinařských škol.

Kdy: 19.–20. září 2025

Kde: Taneční plac za Sokolovnou ve Velkých Pavlovicích

Cena vstupného: dvoudenní vstupenka 500 Kč, na místě 600 Kč

Velkopavlovické vinobraní se koná od roku 1936. Program zahrnuje vystoupení folklorních souborů i skupin populární hudby a průvod krojované chasy městem. Oproti hodům je ozvláštněné hrozny révy vinné, symbolem bohaté úrody i samotného vinobraní. Tyto hrozny nesou na dřevěných podpěrách mladí chasníci v doprovodu děvčat, pro tuto příležitost oděných v pracovních krojích. Následuje starodávný vinařský rituál „Zarážení hory“.

Kdy: 19.–20. září 2025

Kde: Náměstí Svobody a vinné sklepy Bzenec

Cena vstupného: zdarma

Sobotní odpoledne patří slavnostnímu průvodu krojovaných městem, kterého se účastní také paní kněžna s doprovodem či bůh Bakchus obklopený nymfami. Součástí programu 32. ročníku je kromě ochutnávek vína a burčáku také přehlídka folklorních souborů, cimbálová muzika, historický šerm a další atrakce.

Sklizeň vína na viniční trati Růžená nad Bzencem - ilustrační foto

Vinobraní v Praze

Víno a Praha k sobě patří více, než by se mohlo zdát. První písemná zmínka o pěstování vinné révy v metropoli sahá až do roku 1197. Největší impulz vinařství v hlavním městě dal Karel IV., který v roce 1358 nařídil zakládat vinice na všech vhodných místech kolem Prahy. Následná staletí ale vinařství oslabila, hlavně kvůli třicetileté válce, a na konci 19. století zde zůstalo jen okolo tří hektarů vinic.

V posledních letech zažívá vinařství v hlavním městě opět rozkvět. Přestože většina vín na pražských vinobraních pochází z jihomoravských oblastí, množství místních produktů na slavnostech stále narůstá.

Kdy: 13.–14. září 2025

Kde: Botanická zahrada

Cena vstupného: 230 Kč v online předprodeji a 250 Kč na místě (v ceně je vstup do Botanické zahrady, skleníku Fata Morgana, expozice výroby vína s průvodcem i doprovodný program)

Na vinici svaté Kláry můžete ochutnat víno z keříků, které jsou přímo před vámi, a k tomu se dozvědět něco více o pěstování a zpracování révy. Kromě vína, burčáku a hudebního programu se můžete těšit na workshopy (výroba podzimních věnců, malování pískem a další) a ve vzdělávacím stanovišti Vínohrátky se podíváte na to, jak vypadá réva pod mikroskopem. Pro děti budou připravené atrakce, například kolotoč, horolezecká stěna nebo trampolína.

Na trojské vinici sv. Kláry se bude slavit vinobraní, koná se o víkendu 16. až...
  • Vinobraní na Grébovce 2025

Kdy: 19. - 20. září 2025 (termín se ještě může změnit)

Kde: Náměstí Míru a Havlíčkovy sady

Cena vstupného: zdarma

Jedno z nejoblíbenějších pražských vinobraní nabízí vybraná vína, burčák, delikatesy z celého světa, tradiční řemesla i bohatý doprovodný program.

Vinobraní na Grébovce

  • Vinobraní na náplavce

Kdy: 26. - 27. září 2025

Kde: Rašínovo náměstí za železničním mostem

Cena vstupného: zdarma

Živá hudba, výborné jídlo, tematické soutěže na pódiu a u toho degustace vína a burčáku z jižní Moravy i ze zahraničí.

Tipy na další slavnosti vína

Kdy: 19.–21. září 2025

Kde: Mělník

Cena vstupného: v předprodeji 400 Kč, na místě 500 Kč

Mělnické vinobraní každoročně láká okolo 60 tisíc návštěvníků. 86. ročník slavnosti opět přinese víno a burčák od desítek producentů z malých vinařství i velkých výrobců.

Na čtyřech scénách se tady vystřídá více než 300 účinkujících, od kapel všech žánrů, přes divadelní představení, pouliční umělce, až po audiovizuální program. Sommeliér doporučí vyvážené harmonické propojení regionálních vín s vybranými gastronomickými specialitami. Tradiční součástí slavností je průvod Karla IV. městem.

Mělnicko je známá vinařská destinace, pěstování révy tu má dlouhou tradici. Tu si můžete připomenout i při zdejším vinobraní.

Kdy: 20. září 2025

Kde: Litoměřice

Cena vstupného: zdarma

Kam za vinobraním vyrazit v Ústeckém kraji? Do Litoměřic. Čekají na vás kejklíři, komedianti, spousta hudby, pohádkový svět i cimbál. Program je rozprostřen na různá místa ve městě – Mírové náměstí, historická scéna, divadelní nádvoří, hradní nádvoří, nádvoří kina, Tržnice Felixe Holzmanna, Dominikánské náměstí a klub Baronka.

Kdy: 6. září 2025

Kde: Zámek Kačina u Kutné Hory

Cena vstupného: v srpnu 350 Kč, v září 400 Kč

Organizátoři vinobraní na zámku Kačina obnovili třísetletou tradici vinobraní a 14. ročník opět přinese degustaci vína, burčáku i lokálních specialit. Součástí programu je soutěž o poznání odrůdy vína, divadlo i koncerty.

Sklizeň vína - ilustrační foto.

Kdy: 27. – 28. září 2025

Kde: Městys a hrad Karlštejn

Cena vstupného: sobota 250 Kč, neděle 200 Kč (během vinobraní není možné projít na hrad bez úhrady vstupného na vinobraní)

Už po sedmadvacáté se v podhradí Karlštejna i na hradním nádvoří na dva dny rozezvučí pištci, trubači a hudebníci, rozjedou se rytířská klání, roztančí se tanečnice a bude se slavit vinobraní. Ani letos si slavnost nenechá ujít sám císař Karel IV., který by letos oslavil své 709. narozeniny. Doprovázet jej bude jak jeho choť císařovna Eliška Pomořanská, tak více než 150 dvořanů z Karlova dvora.

