Vítězkou světové soutěže krásy je třicetiletá Filipínka, Češka skončila v top 10

  10:16
Emma Mary Tiglao z Filipín byla v sobotu korunována jako Miss Grand International 2025, čímž pro svou zemi zajistila druhé vítězství v řadě na této prestižní soutěži krásy, která se letos konala v MGI Hall v thajském Bangkoku. Kráska si kromě dalších cen odnesla i finanční odměnu ve výši přibližně jednoho milionu korun.

Třicetiletá Emma Tiglao, která působí jako televizní moderátorka a zpravodajka, porazila 76 dalších soutěžících z celého světa. Korunku krásy Miss Grand International převzala od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024.

Vítězkou Miss Grand International je Filipínka Emma Mary Tiglao (2025)

Při slavnostním večeru zaujala kráska oranžovo-zlatou róbou od návrháře Riana Fernandeze, při filipínské hymně pak v zaplněném sále neudržela emoce a rozplakala se.

Třicetiletá Filipínka Emma Tiglao (vlevo), převzala vítěznou korunku od své krajanky Christine Juliane Opiazy, vítězky z roku 2024. (18. října 2025)
Vítězka Miss Grand International 2025 Emma Mary Tiglao
Emma Mary Tiglao (2025)
Emma Mary Tiglao (2025)
20 fotografií

Na druhém místě skončila Sarunrat Puagpipatová z Thajska, následovaná Aitanou Jimenezovou ze Španělska, Faith Porterovou z Ghany a Nariman Battikhouovou z Venezuely, které obsadily třetí až páté místo.

Do nejlepší desítky se dále probojovaly soutěžící z Kolumbie, Guatemaly, Mexika a Tanzanie. A také zástupkyně České republiky. Jednadvacetiletá modelka Markéta Mörwicková skončila desátá.

Ve svém projevu se vítězka Emma Tiglao zaměřila na boj s korupcí na Filipínách. Ve finálním kole dostala od poroty otázku týkající se trestů pro internetové podvodníky zapojené do obchodování s lidmi. Odpověděla, že klíčem je vzdělávání, osvěta i silnější právní systém, a vyjádřila naději v „pokojný svět, kde nikdo nemusí podvádět, aby přežil“.

ANKETA: Líbí se vám vítězka Miss Grand International 2025?

Vstoupit do diskuse

Podzim

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.