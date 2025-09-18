Muskova transgender dcera šla poprvé módní přehlídku, do barů musí v převleku

Vivian Wilsonová (21), transgender dcera miliardáře Elona Muska, se poprvé představila v roli modelky. V aktuálním rozhovoru promluvila také o tom, proč se při návštěvách gay barů převléká do různých přestrojení, aby byla k nepoznání. Důvodem je podle ní negativní pozornost, kterou na sebe přitáhla poté, co na sociální síti Threads veřejně komentovala vztah se svým otcem.

Vivian Jenna Wilsonová, transgender dcera miliardáře Elona Muska a začínající modelka, se v posledních dnech na newyorském týdnu módy poprvé představila na přehlídkových molech čtyř módních návrhářů a značek.

Vivian Jenna Wilsonová ve speciálním vydání magazínu Teen Vogue (2025). „Mám pocit, že lidé stále nerozumí tomu, že být trans není volba,“ říká modelka a dcera Elona Muska.

Tvář jednadvacetileté blondýnky s vlasy až po pás se tento měsíc rovněž objevila na obálce a v hlavním článku online publikace The Cut, která spadá pod časopis The New York Magazine.

Vivian Jenna Wilsonová (2025)
Vivian Jenna Wilsonová na obálce online magazínu THE CUT (podzim 2025)
Transgender dcera Elona Muska Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)
Transgender dcera Elona Muska Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)
Na sobotní přehlídce nepálsko-amerického návrháře Prabala Gurunga v kostele svatého Bartoloměje na Park Avenue vystoupila Wilsonová za doprovodu sborového zpěvu v bílém pleteném kompletu se šaty, jejichž sukně tvarem připomínala ploutev mořské panny.

Gurungova show nesla název Andělé v Americe v odkazu na stejnojmennou divadelní hru Tonyho Kushnera o homosexualitě a nemoci AIDS v 80. letech, za kterou dramatik získal Pulitzerovu cenu. Podle Gurunga je módní kolekce věnovaná „uctění těch, kteří ztělesňují naději, když se svět cítí být svázaný a zlomený“.

V neděli Wilsonová na přehlídce značky Dauphinette vyběhla na molo s výkřikem a utíkala, jako by ji někdo pronásledoval. Návrhářka Olivia Chengová ji oblékla do bikinového topu a bílé sukně s asymetrickým lemem pokryté zelenými brouky.

Prezentace doplňků návrháře Alexise Bittara měla podobu soutěže Miss USA, podle deníku Washington Post zřejmě v narážce na prezidenta Donalda Trumpa, někdejšího spojence otce Wilsonové. Trump tuto soutěž krásy vlastnil v letech 1996 až 2015.

Všechny modelky stylizované na přehlídce do soutěžících miss byly transgenderové ženy a všechny byly ověšené šerpami republikánských států. Wilsonová zaujala roli drzé Miss Jižní Karolíny. Ušklíbala se a obracela oči v sloup, když ve fiktivní soutěži prohrála s Miss Louisianou, kterou ztvárnila transgenderová aktivistka a modelka Gia Love. V pondělí potom na přehlídkovém mole předvedla šaty od návrháře Chrise Habany, které připomínaly brnění.

Vivian Wilsonová na přehlídce značky CHRISHABANA / kolekce jaro 2026 (New York, 12. září 2025)

Ve svém prvním rozhovoru s médii, který poskytla loni v červenci stanici NBC News, Vivian Wilsonová uvedla, že Elon Musk byl v jejím dětství nepřítomným otcem a choval se k ní krutě kvůli její femininní povaze a příslušnosti ke komunitě LGBT+.

Wilsonová se tak vyjádřila poté, co o své dceři Musk veřejně uvedl, že „není dívkou“ a označil ji za „pro něj mrtvou“. Ředitel společností SpaceX a Tesla rovněž tvrdil, že byl podvodem doveden k tomu, aby jí povolil zdravotní léčbu související s její transgenderovou identitou, když jí bylo šestnáct let. Wilsonová řekla, že Musk nebyl rozhodně podveden a že po počátečním zaváhání moc dobře věděl, co dělá, když souhlasil s její léčbou, která vyžadovala písemný souhlas rodičů.

„Hodně lidí se stále snaží překroutit to, co říkám, v něco, co jsem tím nemyslela. A hodně lidí se dokáže chovat opravdu nechutně, zvlášť pokud jde o mé tělo, musím do LGBT barů a různých podniků chodit v přestrojení, aby mě nikdo nepoznal,“ řekla Vivian v rozhovoru pro online magazín The Cut. „Lidé mi vyprávějí úplně nejodpornější, vyšinuté věci, popisují do detailů, co by se mnou dělali. Je mi z toho zle. Nepište prosím lidem na internetu, na kolik způsobů byste s nimi šu*ali,“ uvedla.

V rozhovoru také prozradila, že plánuje návrat na vysokou školu, kde by se ráda dál věnovala studiu cizích jazyků. K tomu však poznamenala, že vysoká škola je drahá. „Lidi si myslí, že mám hodně peněz. Žádné stovky tisíc dolarů k dispozici ale nemám,“ dodala jednadvacetiletá Vivian, která se narodila jako Xavier Alexander Musk a v roce 2022 si nechala změnit jméno i příjmení.

Vivian Jenna Wilsonová (Santa Monica, 20. září 2022)

Snaží se být finančně nezávislá a z ekonomických důvodů proto momentálně žije v jednom bytě se třemi spolubydlícími. „Nemám touhu být superbohatá. Mám peníze na jídlo. Mám přátele, střechu nad hlavou a nějaký občasný příjem – což je fajn. A je to vlastně mnohem víc, než může říct většina mých vrstevníků žijících v Los Angeles,“ vysvětlila.

Svou transgender proměnu, o které promluvila otevřeně poprvé v roce 2020, rozebírala letos v březnu v rozhovoru pro magazín Teen Vogue. Rodiče prý na její požadavky reagovali dost odlišně. „Máma projevila solidaritu a podpořila mě, samotné jí to už tou dobou bylo jasné, že jsem uvnitř žena. Když jsem jí to řekla, asi třicet sekund předstírala, že je trochu překvapená. A pak řekla jen ‚jo, zlato, jasně‘.“

Otec Vivian, miliardář, vizionář a politický aktivista Elon Musk, se prý zachoval úplně obráceně. „Především jsme se tou dobou už několik měsíců vůbec nevídali, protože neměl zájem,“ popsala. „A já potřebovala zasra*ý rodičovský souhlas, abych mohla dostat blokátory testosteronu a bylo mi umožněno podstoupit hormonální terapii,“ dodala.

