Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

  13:29aktualizováno  13:29
Tatiana Schlossbergová, vnučka zavražděného prezidenta USA Johna F. Kennedyho, oznámila, že má agresivní formu rakoviny a že jí zbývá méně než rok života. Pětatřicetiletá novinářka to napsala v eseji publikované v deníku The New Yorker v sobotu, v den výročí atentátu na jejího dědečka.
Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023

Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023 | foto: ČTK

Kennedyovský klan na fotografii z třicátých let. Zleva sedí Robert Kennedy...
Prezident Kennedy s manželkou v limuzíně v den atentátu v Dallasu (22....
Ethel Kennedyová a Robert Kennedy na snímku z roku 1964
Jacqueline Kennedyová a Ethel Kennedyová a senátor Edward Kennedy na tenisovém...
7 fotografií

„Když umíráte, alespoň podle mých omezených zkušeností, si začnete všechno vybavovat,“ píše pětatřicetiletá Schlossbergová v eseji.

Schlossbergová je dcerou Caroline Kennedyové a designéra Edwina Schlossberga. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu v roce 2024 jen několik hodin po narození druhého dítěte.

„Nemohla jsem, nechtěla jsem, uvěřit, že mluví o mně,“ citují ženu zahraniční média. „Nebyla jsem nemocná, ani jsem se tak necítila. Ve skutečnosti jsem byla jedním z nejzdravějších lidí.“

Přiznala, že navzdory léčbě, včetně chemoterapie a transplantace kostní dřeně, jí lékaři řekli, že prognóza nevypadá dobře. „Během poslední klinické studie mi lékař řekl, že bych mohla žít ještě rok,“ dodala.

V příspěvku připomněla také tzv. Kennedyho kletbu. „Mnoho členů mé rodiny zemřelo při atentátech, nehodách či dalších tragických událostech. Přidávám další tragédii a nic s tím nemůžu udělat.“

Tatianin bratr Jack, který nedávno oznámil svou kandidaturu do Sněmovny reprezentantů USA, na Instagramu sdělil. „Život je krátký, žijte ho naplno.“

Schlossbergová v příspěvku také popsala, jak ji rozrušilo, když se její vzdálený příbuzný Robert Kennedy junior stal Trumpovým ministrem zdravotnictví.

„Z nemocničního lůžka jsem sledovala, jak byl v této pozici potvrzen vzdor zdravému rozumu, když nikdy nepracoval v medicíně, zdravotnictví, ani ve vládě.“

