Kurkuma
Kurkuma je jednou ze složek kari - dodává mu charakteristickou žlutou barvu. Účinnou složkou v koření je kurkumin, který je stejně jako rozmarýn přírodním antioxidantem. Kurkuma má proto antioxidační a protizánětlivé účinky, potenciálně může chránit proti rozvoji rakoviny. V současné době se zkoumá jestli může sloužit jako prevence v boji proti některým druhům rakoviny včetně rakoviny tlustého střeva, prostaty, prsu a rakoviny kůže. V tradiční čínské a ájurvédské medicíně se používá pro podporu trávení a při pálení žáhy.
Rozpusťte lžičku mleté kurkumy v teplé vodě a ochuťte citronovou šťávou nebo pokrájejte čerstvý kořen do studené vody.
|
Nedostatek tekutin zhoršuje soustředění a krátkodobou paměť
Heřmánek
Heřmánek pomáhá nejvíce při nespavosti, stejně jako například třezalka či meduňka. Heřmánkový čaj ale nepomáhá jen při nespavosti, ale také při zažívacích potížích či v případě, že máte žaludeční křeče. Heřmánek totiž uvolňuje svalové kontrakce, zejména hladké svalstvo střev. Někteří dokonce žvýkají sladké heřmánkové květy jako lék proti zánětům dásní a aftům.
Sušený heřmánek přelijte vroucí vodou a nechte louhovat minimálně 10 minut před podáváním. Můžete nechat i vychladit v ledničce nebo přidat kostky ledu.
Citronová tráva
V Asii roste skoro jako plevel, takže vypěstovat ji doma na balkoně není takový problém. Potřebuje jen dostatek slunce a propustnou zeminu. Stébla trávy, která se ve svazečcích přidávají do pokrmů při vaření, se před konzumací musí opět vyjmout. Spodní část výhonků se na jemno krájí například do salátů. Citronová tráva se dá dobře uchovat sušená i zmrazit, pokud si ji usušíte, je dobré ji před použitím na chvíli namočit. Má trpkou, ale kyselou chuť podobně jako citron. Citronová tráva se také často používá k uvolnění svalové bolesti a zmírnění horečky i fyzického vyčerpání.
Přidejte rozdrcené listy nebo stonky do studené vody s malinami nebo žlutým melounem. Sladká chuť ovoce výborně doplní trpkou příchuť trávy.
|
Pitný režim ovlivňuje sportovní výkon. Za hodinu může sportovec ztratit až dva litry tekutin
Šalvěj
Bylina přispívá ke zlepšení kognitivních funkcí, a dokonce u mladých lidí zlepšuje náladu. Výsledky dále naznačují, že u starších pacientů s mírnou až střední formou Alzheimerovy choroby zlepšuje šalvěj myšlení a proces učení.
Zkombinujte ostrou chuť šalvěje s něčím sladkým. Zkuste v teplé nebo studené vodě promíchat nasekané lístky s medem a čerstvými plátky pomeranče.
Čerstvý zázvor
Zázvor se používá v lidovém léčitelství již dlouho. Především k léčbě nachlazení. Zázvor je možné použít čerstvý, v práškové formě (zázvor koření), nebo kandovaný. Chuť čerstvého a drceného zázvoru se ale velmi liší. Při nachlazení je nejlepší použít čerstvý a udělat si čaj. Používá se také při žaludečních problémech a nevolnosti.
Zázvor oloupejte a nastrouhejte a zalijte horkou vodou. Můžete přidat i nakrájenou cibuli, která je přímo zásobárnou důležitých látek. Do směsi přidejte třtinový cukr a nechte vychladit. Na závěr můžete přidat citronovou šťávu a dozdobit mátou.
|
Zajatci pitného režimu: kolik bychom toho měli denně vypít? Lze to přesně spočítat
Bazalka
Bazalka se nejčastěji používá v italské kuchyni, tím ale její role rozhodně nekončí. Bazalka je bohatá na flavonoidy, což je typ antioxidantu, který napomáhá udržet stabilní hladinu cukru v krvi a oslabuje chuť na fast-food občerstvení.
Nakrájenou bazalku ponořte do studené vody a přidejte plátky jahod nebo okurky.