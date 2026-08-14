Britský strojírenský gigant JCB stanovil se svým vodíkem poháněným vozem JCB Hydromax nový světový rychlostní rekord na zemi 653,91 km/h. Speciál tvaru doutníku při svém prvním průjezdu přes solné pláně v americkém Bonneville při tradičním Bonneville Speed Week dosáhl při prvním průjezdu rychlosti 642,46 km/h a při druhém 662,19 km/h, což představuje výslednou průměrnou rychlost 653,91 km/h – nejvyšší, jaké kdy vozidlo se spalovacím motorem na vodík kdy dosáhlo.
Dvoumotorový vůz s délkou 9,6 metru, řízený britským pilotem Andym Greenem, dokončil dva průjezdy požadované pravidly FIA – jeden v každém směru během jedné hodiny – a s přehledem tak překonal předchozí rekord FIA pro vodíkový vůz s vnitřním spalováním, který v roce 2004 stanovil vůz BMW H2R rychlostí 296,5 km/h.
Rekord nyní podléhá oficiálnímu schválení Mezinárodní automobilovou federací (FIA), globálním řídícím orgánem motoristického sportu. Britský pilot Andy Green již drží i oficiální světový rychlostní rekord pozemního vozidla. Dne 15. října 1997 totiž dosáhl s vozem Thrust SSC neuvěřitelné rychlosti 1 227,985 km/h, čímž jako první člověk na zemi oficiálně překonal rychlost zvuku.
Čerstvý rekord vodíkového JCB Hydromaxu navazuje na 20 let starý rekord JCB Dieselmax, jímž tým v srpnu 2006 na stejném místě stanovil legendární rekord 563,41 km/h pro vozy se vznětovým motorem. I tehdy seděl v kabině rychlostního auta Andy Green.
O dvacet let později tak JCB překonalo svůj vlastní rekord motorem, který z výfuku neprodukuje žádné emise CO₂. Dosažená rychlost navíc výrazně překračuje hranici 485 km/h pro vodíkové palivové články, čímž se JCB Hydromax stává nejrychlejším vozidlem na vodíkový pohon v historii.
Rekord byl vytvořen za použití dvou vlastních vodíkových motorů pro bagry společnosti JCB, které dohromady produkují 1600 koní. Jsou to tytéž motory, které nyní pohánějí stroje a zařízení JCB sjíždějící z britských výrobních linek v rámci vodíkového programu společnosti.
Společnost JCB dlouhodobě posouvá hranice rychlosti: kromě úspěchu speciálu JCB Dieselmax se v roce 2019 stal traktor JCB Fastrac nejrychlejším traktorem na světě s rychlostí 217,49 km/h a v roce 2014 stanovil JCB GT rychlostí 113,99 km/h rekord rypadla s nakladačem.