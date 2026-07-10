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Ke změnám podnik přistoupil pod tlakem vysokých nákladů, nadbytečných kapacit, rostoucí čínské konkurence a také amerických dovozních cel. Před centrálou začal ještě před zahájením jednání hlučný protest.
Finanční ředitel koncernu Arno Antlitz uvedl, že dosavadní úsporná opatření nestačí a firma musí zásadně přestavět obchodní model, mimo jiné snížením režijních nákladů, zvýšením efektivity závodů a zrychlením vývoje technologií. Prvním konkrétním krokem tímto směrem je prodej většinového podílu ve výrobci lodních motorů Everllence za zhruba 7,4 miliardy eur, na němž se firma na konci června dohodla s firmou Bain Capital.
Rada schválila balíček dvanácti opatření a takzvaný „Zielbild 2030“ (cílový obraz do roku 2030). Výrobní kapacity chce koncern podle svých slov přizpůsobit aktuální poptávce a přiostřené konkurenci na trhu na zhruba devět milionů vozů ročně. Před pandemií přitom firma disponovala kapacitou na téměř 12 milionů aut a snížení o dva miliony jednotek už podle vedení z velké části dosáhla.
Vedení firmy, jejíž součástí je i česká Škoda Auto, může čelit velkému konfliktu se zaměstnanci, uvedla dříve agentura AFP. Časopis Manager Magazin s odkazem na své zdroje už v červnu napsal, že Volkswagen plánuje výrazně zpřísnit opatření ke snižování nákladů. Celosvětově by mohlo být zrušeno až 100 000 pracovních míst, což je dvojnásobek proti původním plánům. Čtyřem závodům koncernu v Německu – v Hannoveru, Emdenu, Cvikově (Zwickau) a v Neckarsulmu - podle zdrojů hrozí, že budou uzavřeny.
Odborový svaz IG Metall nehodlá na uzavření čtyř závodů přistoupit. Pod heslem „Jednotní v boji za naši budoucnost“ pořádal protestní akce ve všech německých závodech koncernu. Jen v samotném Wolfsburgu se podle odborů sešlo více než 400 lidí, mnozí z nich měli trubky a používali sirény.
„IG Metall stojí bok po boku s pracovníky, se vší silou se postaví proti jakémukoli dalšímu propouštění,“ uvedl regionální manažer IG Metall pro Berlín, Braniborsko a Sasko Jan Otto. Premiér spolkové země Dolní Sasko Olaf Lies už v červnu prohlásil, že země s plánem nesouhlasí. Dolní Sasko drží ve Volkswagenu pětinový podíl.
V absolutních číslech by propuštění 100 000 lidí a uzavření čtyř montážních závodů znamenalo největší restrukturalizaci v historii automobilového průmyslu. Srovnatelné změny provedl před bankrotem v roce 2009 a v jeho průběhu americký automobilový koncern General Motors. Na začátku 90. let firma také během čtyř let zrušila až 74 000 pracovních míst a uzavřela nebo odstavila 21 závodů.
Blumeho boj
Pro generálního ředitele Olivera Blumeho bude prosazení reforem extrémně složité. Dozorčí rada VW je totiž specifická svým složením – mísí se v ní zájmy rodin majitelů Porsche a Piëchů (jejichž investice v posledních letech ztratily na tržní hodnotě desítky miliard eur), zástupců zemské vlády Dolního Saska a právě silných odborů.
„Říct, že před Blumem stojí monumentální úkol, by bylo slabé slovo. Čelí dozorčí radě, kde mají v současné době nadměrný vliv zástupci odborů. Generální ředitel musí také ovlivnit vládu Dolního Saska, akcionáře, který se zdráhá propouštět ve svém vlastním území,“ komentuje Autoweek. „Vzhledem k rychlé expanzi čínských automobilek na domácí území Volkswagenu v Evropě se však odborníci z oboru shodují, že Blume nemá jinou možnost než prosazovat propouštění, aby společnost zůstala konkurenceschopná.“
„Volkswagen, který čelí vysokým nákladům a nadměrné kapacitě továrních závodů doma a zároveň bojuje s čínskou konkurencí a cly na dovoz automobilů do Spojených států, je pod bezprecedentním tlakem na přepracování obchodního modelu, který po celá desetiletí nesl růst skupiny,“ shrnuje Bloomberg.
Továrny na odstřel, konec pro desítky tisíc lidí
Podle zdrojů agentury Reuters zvažuje vedení krok, kterému se až dosud úspěšně vyhýbalo – uzavírání výrobních závodů přímo v Německu. Ohroženy jsou celkem čtyři lokality: Hannover, Emden, Zwickau (Cvikov), Neckarsulm (závod spadající pod divizi Audi).
Důvodem je dramaticky se zhoršující nadměrná kapacita. Data společnosti Mobility Global ukazují, že německé závody skupiny budou v letošním roce fungovat pouze na 81 % své standardní kapacity a do konce desetiletí má tento ukazatel spadnout na 73 % (a to i po plánovaném vyřazení závodu v Osnabrücku, pro který se hledá partner v obranném průmyslu). Například saské Zwickau sice letos vykazuje solidní využití 88 %, ale predikce do roku 2030 věští drtivý pád na pouhých 42 %.
Ruku v ruce s uzavíráním fabrik jde i drastické snižování počtu zaměstnanců. Blumeův plán počítá se zrušením 50 000 až 100 000 pracovních míst, což by znamenalo až zdvojnásobení dosud schválených škrtů. Koncern navíc zvažuje zjednodušení svých vnitřních struktur a případný odprodej či vyčlenění divize klíčových značek a podniku zabývajícího se technologií součástek.
„V poslední restrukturalizační dohodě společnosti Blume z konce roku 2024 odbory získaly od vedení závazek zabránit uzavírání německých závodů, což vedlo Volkswagen k hledání alternativních využití pro nedostatečně využívané lokality,“ připomíná Bloomberg. „To zahrnuje dlouhodobé hledání partnera pro obranný průmysl pro továrnu Volkswagenu v Osnabrücku a možnost výroby modelů určených pro čínský trh v Německu (což je z ekonomického hlediska naprostý nesmysl - pozn. iDNES.cz).“
Blumeho finta
Německý Spiegel si všímá, že na Blumeho seznamu opatření je také kontroverzní manévr v oblasti korporátního práva. Klíčová značka VW má být oddělena od struktury skupiny a postavena jako běžná dceřiná společnost, analogicky ke značkám jako Audi nebo Škoda, pod záštitou holdingové společnosti.
„Tato restrukturalizace by fakticky obešla historický zákon VW, který spolkové zemi Dolní Sasko uděluje zvláštní právo veta. Stejný princip by měl být uplatněn i pro divizi komponent - interního dodavatel se závody v Kasselu, Braunschweigu a Salzgitteru by byl rovněž zřízen jako nezávislý subjekt. To by výrazně omezilo vliv spolkové země Dolní Sasko na budoucí rozhodnutí o uzavření závodů.“
Odbory mobilizují
Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Největší německý průmyslový odborový svaz IG Metall vyhlásil na den zasedání dozorčí rady celostátní den protestů. Informační demonstrace a shromáždění zasáhly přibližně dvacet poboček a kanceláří po celé zemi – kromě kmenových závodů VW (Wolfsburg, Braunschweig, Kassel, Salzgitter, Chemnitz, Drážďany, Osnabrück) se projevily také v lokalitách Audi (Ingolstadt), Porsche (Weissach, Zuffenhausen, Lipsko) či u výrobce nákladních aut MAN.
„Toto je jasný vzkaz pro představenstvo: To není pod naší kontrolou! V těžkých časech stojíme při sobě a požadujeme, aby skupina a tvůrci politik přišli s nápady a plány, jak zajistit plnou kapacitu v našich závodech a ochránit nás před nekalou konkurencí. Místo obviňování zaměstnanců z neúspěchů posledních let se zaměřte na potenciál optimalizace napříč značkami,“ vyzývá Christiane Bennerová, prezidentka IG Metall a místopředsedkyně dozorčí rady VW. „Nebudeme pasivně akceptovat pokračující útoky na práva našich kolegů. V této obtížné situaci zůstáváme jednotní a žádáme společnost a politiky o nápady a plány, jak maximálně využít kapacitu závodů a ochránit je před nekalou konkurencí,“ dodává Bennerová.
Horké léto německého autoprůmyslu
Volkswagen v tomto napětí není sám. Podobně výbušná situace panuje také u konkurenčního Mercedesu, kde před několika dny přes 33 000 zaměstnanců pochodovalo k branám závodů na protest proti prodlužování pracovní doby a škrtání bonusů. Odbory IG Metall už otevřeně predikují automobilovému sektoru v Německu „horké léto“.