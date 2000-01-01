náhledy
Za troskami lodí se nemusíte potopit až na dno oceánu. Po celém světě se nalézají vraky plavidel všech tvarů a velikostí, které můžete vidět ze břehu, nebo k nim dokonce dojít suchou nohou. Zvědavce a turisty proto přitahují jako magnet. Za každou z nich přitom stojí nějaký příběh. Prohlédněte si ty nejzajímavější. Na snímku je „Plující les“. Tak se říká vraku lodi SS Ayrfield, jejíž torzo je pokryto divokými mangrovníky. Plavidlo se nalézá v zátoce Homebush u Sydney v Austrálii. Loď původně přepravovala vytěžené uhlí z Newcastlu do Sydney. V roce 1972 byla vyřazena z provozu a měla být rozebrána. Cestou do doku se ale zasekla na mělčině, kde zůstala dlouhé roky ponechána svému osudu.
Autor: Profimedia.cz
Vrak 108 metrů dlouhé komerční nákladní lodi Louilla v Egyptě. Ztroskotala v září roku 1981 a nyní je z ní známá a navštěvovaná zajímavost Rudého moře.
Autor: Profimedia.cz
Na pobřeží Chile naleznete vrak plachetnice Ambassador, která brázdila moře od roku 1869 do roku 1899. Loď byla ve své době velmi rychlá, v roce 1872 zvládla vzdálenost mezi Čínou a Anglií za 108 dní. Její vrak je prohlášen za historickou památku.
Autor: Profimedia.cz
Loď Dimitrios se nalézá u pobřeží města Gythio na řeckém ostrově Peloponés. Na tomto místě byla zanechána v roce 1981. Společnost, která plavidlo vlastnila, neměla peníze ani na opravu motoru lodi, tak ji nechala v přístavu. Po několika letech byla z přístavu odtažena a ponechána zkáze.
Autor: Profimedia.cz
Kanada, Ontario, Národní mořská rezervace Fathom Five. Na snímku je vidět pozůstatek kanadského škuneru Sweepstakes, postaveného v Burlingtonu v Ontariu v roce 1867. V roce 1885, o 18 let později, byla loď kousek od ostrova Cove poškozena a poté odtažena k přístavu Big Tub, kde se potopila ke dnu. Dnes je jedním z hlavních lákadel parku.
Autor: Profimedia.cz
Na snímku je patnáct mělce potopených vraků nedaleko ostrova Moreton v Austrálii, v lokalitě zvané Tangalooma. Lodě tu klesly na dno v roce 1963 cíleně, slouží jako vlnolam, ochrana pobřeží.
Autor: Profimedia.cz
Vrak lodi Eduard Bohlen, která najela 5. září 1909 na mělčinu u pobřeží Namibie.
Autor: Anagoria, Creative Commons
Aralské jezero bylo s plochou 68 tisíc kilometrů čtverečních jednou z největších vnitrozemských vodních ploch na světě. Jezero ale začalo rychle vysychat a na svém dně zanechalo řadu zrezivělých vraků rybářských lodí.
Autor: Profimedia.cz
Kapverdy, ostrov Boa Vista. Vrak lodi na mysu Santa Maria se stal symbolem tohoto ostrova. Španělská nákladní loď, která mířila do Brazílie a Argentiny, tady najela 1. září 1968 na mělčinu. Loď se odsud nepodařilo dostat a trvalo rok, než místní obyvatelé pomohli vyložit celý náklad (na palubě byla i sportovní auta, stroje, jídlo, léky, porcelán...).
Autor: Profimedia.cz
Zrezivělý trup lodi USS LST-480, potopené v roce 1944 v západní zátoce Pearl Harboru poté, co došlo k explozi na sousední USS LST-353 během příprav operace Forager v rámci bitvy o Saipan. Následující požáry a exploze vedly k potopení šesti LST a smrti 163 mužů. Snímek z roku 1989.
Autor: Anagoria, Profimedia.cz
Světoznámý vrak pašerácké lodi na pláži Navagio na řeckém ostrově Zakynthos. Loď, převážející alkohol a cigarety, zde ztroskotala v roce 1980. K zrezivělému vraku dnes míří každý den davy turistů.
Autor: Profimedia.cz
Navagio Beach, Řecko. Pláž Navagio je nejznámější pláží řeckého ostrova Zakynthos. Turisté se k ní dostanou jen po moři a bílý písek zde zdobí starobylý vrak lodi.
Autor: Profimedia.cz
Vrak zrezivělé lodi Gallant Lady na pobřeží North Bimini na Bahamách. Menší nákladní loď, která se plavila z přístavu Belize City, se v roce 1998 marně "utkala" s jedním z nejsmrtonosnějších hurikánů v historii, který si ve Střední Americe vyžádal přes 10 tisíc obětí.
Autor: Profimedia.cz
Vrak parníku Maheno, který byl v roce 1935 cyklonem vyvržen na východní pobřeží ostrova Fraser Island v australském státě Queensland. Původně luxusní parník sloužil během první světové války jako nemocniční loď a v roce 1935 byl přetahován z Melbourne do Japonska k sešrotování, když ho zastihla bouře, během níž byl vyvržen na pláž. Později vrak sloužil i jako cvičný cíl RAAF.
Autor: Profimedia.cz
V lednu roku 2012 ztroskotala u pobřeží italského ostrova Giglio velká výletní loď Costa Concordia s více než 4 200 lidmi na palubě. Nehoda si vyžádala 32 mrtvých. Kapitán lodi Schettino byl odsouzen k 16 letům ve vězení. Za vinu je mu kladeno to, že odchýlil plavidlo od kurzu.
Autor: AP
V lednu roku 2012 ztroskotala u pobřeží italského ostrova Giglio velká výletní loď Costa Concordia s více než 4 200 lidmi na palubě. Nehoda si vyžádala 32 mrtvých. Kapitán lodi Schettino byl odsouzen k 16 letům ve vězení. Za vinu je mu kladeno to, že odchýlil plavidlo od kurzu.
Autor: Profimedia.cz
Vrak lodi Costa Concordia u břehů ostrova Giglio ponechán nebyl a v roce 2014 byl vyzvednut a převezen do Janova k sešrotování. (23. července 2014)
Autor: Reuters
Vrak lodi American Star u pláže Playa de Garcey na západním pobřeží ostova Fuerteventura na Kanárských ostrovech - snímek z roku 2004. Kdysi výstavní loď americké námořní armády započala svůj poměrně dlouhý život v roce 1936, píše web kanarske-ostrovy.vdetailech.cz. „Během mnoha let fungování změnila loď několikrát jméno i účel. Osudnou se jí stala až plavba v roce 1994 do Thajska, kde se měla stát botelem. Na cestě ji však zastihla prudká bouře, která ji donutila nedobrovolně zakotvit u břehů Kanárských ostrovů. Po dvou dnech se zlomila ve dva kusy, což znamenalo konec nadějí na její záchranu. Posádka naštěstí vyvázla bez újmy, nicméně přesto si loď vybrala své oběti – několik zvědavců, které lákala představa ji spatřit z bezprostřední blízkosti nebo do ní dokonce vstoupit. V okolí vraku jsou totiž mořské proudy, které jsou velmi nebezpečné."
Autor: Wollex, Creative Commons
Vrak lodi American Star u pláže Playa de Garcey na západním pobřeží ostova Fuerteventura na Kanárských ostrovech - v letech 2005 až 2007.
Autor: Lance Rolf, Creative Commons