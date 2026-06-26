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Blume plánuje také snižování investic a kompletní přestavbu koncernu, který je druhým největším výrobcem aut na světě (za Toyotou).
Blume má v úmyslu seškrtat v příštích pěti letech investice o přibližně 15 procent na něco málo přes 130 miliard eur (3,2 bilionu Kč). Spolu s finančním ředitelem Arno Antlitzem plánují podle zdrojů listu vyjmout stejnojmennou hlavní značku Volkswagenu a závody na výrobu dílů ze současné struktury koncernu a začlenit je do samostatných subjektů.
Ve střednědobém horizontu hodlá VW uzavřít čtyři výrobní závody v Německu. Dotklo by se to továren v Hannoveru, Cvikově (Zwickau) a Emdenu a také závodu sesterské značky Audi v Neckarsulmu. Výroba tam má skončit, jakmile budou postupně vyřazeny modely, které závody v současnosti vyrábějí.
Pro Volkswagen v současnosti pracuje ve světě přes 667 tisíc lidí, doma v Německu je to kolem 300 tisíc. Firma již dříve uvedla, že do roku 2030 hodlá v samotném Německu zrušit zhruba 18 procent pracovních míst. Volkswagen je největším výrobcem automobilů v Evropě, jeho součástí je rovněž česká automobilka Škoda Auto.
Ta se v reakci na dotaz k případnému propouštění odkázala na program oznámený před dvěma lety týkající se snižování počtu nepřímých pracovníků, zejména demografickou fluktuací. Přímých zaměstnanců se program netýká, uvedl na dotaz mluvčí za výrobu a personalistiku Martin Vejdělek. Škoda Auto podle něj už řadu let průběžně řídí počet zaměstnanců, aby udržela potřebnou konkurenceschopnost českých závodů.
„Součástí toho je i program, který jsme komunikovali v roce 2024, v podobě snížení počtu nepřímých zaměstnanců o 15 procent do roku 2028 oproti roku 2024, a to s využitím přirozené demografické fluktuace. Zároveň bude pět procent reinvestováno do nových strategických oblastí. Tento program se netýká přímých zaměstnanců ve výrobě,“ uvedl Vejdělek. Škoda Auto v Česku zaměstnává zhruba 36 500 zaměstnanců, včetně agenturních.
Odbory se budou bránit
Nový Blumeho úsporný plán, o němž píše Manager Magazin, by šel nad rámec stávajícího programu na zrušení 50 000 pracovních míst německého koncernu. Dohoda s odbory z roku 2024 navíc vylučovala uzavírání závodů v Německu v tomto desetiletí.
„Celá skupina, včetně jejích značek a dceřiných společností, musí projít dalekosáhlou změnou,“ řekl agentuře DPA mluvčí společnosti. Plán podle listu projedná dozorčí rada firmy 9. července.
Firemní podniková rada a vlivný německý odborový svaz IG Metall varovaly, že se budou popsaným opatřením bránit. „Pokud by se takové plány uskutečnily, uděláme vše, co je v našich silách, abychom jim zabránili,“ cituje z jejich dnešního společného prohlášení agentura Reuters.
Evropský automobilový sektor se v poslední době potýká s řadou problémů, včetně pomalého přechodu k elektromobilům, rostoucí konkurence z Číny a agresivní celní politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Šéf Volkswagenu Oliver Blume v dubnu časopisu Manager Magazin řekl, že koncern chce v příštích letech snížit celosvětovou výrobní kapacitu o milion vozů, tedy o více než deset procent. Dodal, že dříve plánované objemy výroby jsou kvůli současné situaci na trhu a konkurenčnímu prostředí nereálné.
Německý automobilový koncern Volkswagen se podle některých svých vedoucích představitelů nachází v existenčním ohrožení. Zjistil nedávno Manager Magazin z výsledků anonymního průzkumu mezi členy představenstva a dozorčí rady podniku. „Vedoucí představitelé projevují nejvyšší míru znepokojení. A představenstvo přiznává, že není jednotné.“
Strukturální problémy
Oliver Blume se na výroční valné hromadě koncernu konané v půlce června podle magazínu Autoweek ani nepokusil mírnit obavy investorů. „Naopak připustil, že obchodní model Volkswagenu, který byl po celá desetiletí úspěšný, už dnes nefunguje a je zralý k zániku.“
„Skupina v roce 2023 vykázala provozní zisk ve výši 22,5 miliardy eur, ovšem ten se v následujícím roce propadl na 8,9 miliardy eur a v roce 2025 klesl o dalších 44 % na 6,9 miliardy eur. Ani první čtvrtletí roku 2026 nenabídlo náznak obratu, protože provozní zisk dosáhl pouhých 3,3 %. Zatímco probíhající programy na snižování nákladů již vykazují výsledky, ty jsou eliminovány novými zátěžemi v podobě cel, obchodních bariér a geopolitických vlivů,“ napsal Autoweek. „Volkswagen se potýká s moderní realitou výroby a technického vybavení automobilů, takže již nejde jen o snahu kontrolovat náklady, ale o to, zda jsou produkty skupiny stále ještě srovnatelné s konkurencí a dokážou oslovit zákazníky.“
„Náklady na továrny v německých závodech v roce 2025 se snížily o 20 %. To vypadá jako úspěch, jenže podle Blumeho VW plánuje do roku 2030 snížit výrobní kapacitu svých evropských závodů o 500 tisíc vozidel navíc k probíhajícímu snižování výroby o milion vozů do roku 2028 a stejný rozsah snížení produkce je plánován i pro Čínu. Ovšem uzavírání dalších závodů působí jako řízený úpadek.“
Největším problém Volkswagenu se podle Autoweeku ukazuje, že nedokáže reagovat tak rychle, jak si vyžaduje tempo vývoje nových technologií. „Na jaře Blume představil ‚Virtuální vizi Volkswagen Group 2030‘ a nastínil počáteční klíčové body pro reorganizaci. Už nyní je však jasné, že brzy musí představit revidovaný plán, protože ten stávající už nestačí. Blume ho chce předložit představenstvu letos v létě.“
Plán pro budoucnost si klade za cíl návrat k 8 až 10 % míry zisku (marže) do roku 2030. „Blume tvrdí, že tuto úroveň potřebuje k financování transformace směrem k rychlejší elektrifikaci a autonomnímu řízení. V tuto chvíli však nedokáže splnit ani cíl 4 %, který analytici označují za optimistický,“ upozorňuje Autoweek.
Investoři obviňují vedení Volkswagenu ze slabých výsledků, nedostatečných výnosů a nedostatečných opatření na snižování nákladů. „Chybí jim pozitivní dynamika a investoři se akciím nadále vyhýbají. Kritika byla obzvláště ostrá ohledně loňského propadu zisku. Zástupci několika investičních fondů hovořili o jasném varovném signálu. Slabé výsledky hospodaření podle nich nejsou anomálií, ale projevem strukturálních problémů v řízení, kontrole a efektivitě. Také dividenda byla kritizována jako příliš nízká. Z pohledu investorů jsou ve Volkswagenu již dávno potřebné zásadní změny,“ dodává Autoweek a nadnáší otázku, zda ve Wolfsburgu ještě vědí, jak vyrábět auta, která si lidé v roce 2030 skutečně budou kupovat.