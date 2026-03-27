Krátce po poledni místního času provoz na turisticky vytíženém letišti Gran Canaria na stejnojmenném ostrově ochromila exploze. Výbuch bomby nastražené v květinářství separatisty z Hnutí za nezávislost a autonomii Kanárských ostrovů zranil osm lidí.
Následné telefonické varování o další náloži donutilo dispečery zcela zastavit provoz. Pětice různých letadel, které do dovolenkové destinace na Kanárských ostrovech mířily, musela najít jiný cíl.
Data o havárii
Datum: 27. března 1977
Letoun: Boeing 747-206B
Letoun: Boeing 747-121
Všechny proto zamířily na nejbližší možné letiště Los Rodeos, vzdálené zhruba 140 kilometrů a ležícího na severu sousedního ostrova Tenerife. Kromě tří menších strojů se tu tak sešli i dva tehdejší králové nebes – Boeingy 747-206B nizozemských aerolinek KLM a 747-121 americké společnosti Pan Am.
Do původního cíle mířil letoun KLM s 234 pasažéry doprovázený 14 členy posádky z letiště Schiphol nedaleko Amsterdamu. Druhý stroj převážel 380 cestujících a šestnáctičlennou posádku po mezipřistání na newyorském letišti J. F. Kennedyho na trase z Los Angeles na východě USA. Oba na ranvej letiště Los Rodeos (dnes Tenerife sever) dosedly okolo druhé odpoledne.
Nucený odklon
Velikostí zhruba čtvrtinové letiště Los Rodeos původně sloužilo jen potřebám armády a později pro výrazně slabší provoz mezi jednotlivými ostrovy. Nebylo stavěné na množství turistických letů a disponovalo jednou ranvejí a jedinou souběžnou pojezdovou drahou. Odkloněné stroje proto plochu brzy zaplnily a zcela zablokovaly.
Boeing Pan Am nicméně na Tenerife vůbec nemusel být. Zbývající palivo v nádržích umožňovalo nejméně další dvě hodiny letu. Jeho posádka proto požádala věž na Gran Canaria, aby mohla vyčkat na vyřešení situace ve vzduchu kroužením nad letištěm. Dispečeři je však odmítli.
Během zdržení padla mlha
Výhrůžky další náloží bezpečnostní složky po prohledání letiště vyhodnotily jako plané a Gran Canaria se provozu opět otevřelo okolo páté odpoledne. Všechny stroje odstavené na Tenerife se po hodinách otálení začaly chystat na krátký přelet.
Čekání však chtěl využít kapitán nizozemského letounu a rozhodl o dočerpání paliva do nádrží stroje, aby se po přistání na původním letišti zdržoval co nejméně a stihl včas návrat do Amsterdamu.
Tím však částečně zablokoval nájezd na ranvej – s užším průjezdem neměla problém trojice menších strojů, druhý boeing Pan Am ale musel počkat. K bezpečnému projetí kolem stroje mu chyběly čtyři metry.
Mezitím se začalo rapidně zhoršovat počasí. Na letiště klesala hustá mlha, která postupně snížila dohlednost na pouhých osm set metrů, které byly pro provoz dle místních předpisů hraniční. Práci dvou dispečerů kromě nečekaného náporu letadel neulehčil ani chybějící pozemní radar. O konkrétní poloze strojů tak věděli spíše z hlášení samotných pilotů.
Naléhání na odlet
Horší počasí kvůli hrozícímu přerušení provozu znervóznilo i posádky, zejména tu nizozemskou. Pokud by z ostrova neodletěli před šestou, musel by stroj, piloti i všichni cestující strávit noc na ostrově. Pro aerolinky by nocování znamenalo vysoké náklady, čemuž chtěl kapitán zabránit.
Na ranvej se po dočerpání paliva vydaly oba stroje krátce za sebou – kvůli počasí jim však dispečeři nařídili start z opačného konce. Letoun KLM tak měl po dráze dojet na opačný konec a tam se otočit. Za ním jedoucímu stroji Pan Am přikázali sjet na třetí odbočce, aby Nizozemcům uvolnil prostor ke startu, a na konec dojet po vedlejší pojezdové dráze.
Piloti KLM dojeli dle instrukcí na konec a po obratu získali instrukce k dalšímu postupu po vzletu, po němž okamžitě očekávali povolení ke startu. Tou dobou se však druhý Jumbo jet stále ploužil po ranveji, jelikož jeho posádka měla v husté mlze potíže s nalezením správné odbočky.
Třetí spojovací dráhu, vzdálenou zhruba 1 650 metrů od obou konců dráhy, však po nalezení shledali za nevhodnou – do ostrého úhlu se velký letoun nemohl bezpečně otočit. Po dohodě s věží proto pokračovali směrem k čekajícímu boeingu KLM. O 200 metrů dál byla vhodnější spojka.
Obrysy v mlze
Vystresovaná nizozemská posádka stále dorážela na věž kvůli povolení ke startu a ve zmatené situaci se do komunikace na jediné frekvenci vložili i piloti pojíždějícího letounu Pan Am, kteří se pokoušeli nizozemské kolegy varovat, že dráhu stále blokují.
První unesený Jumbo
Boeingu americké firmy Pan Am osud příliš nepřál – právě tento stroj nastoupil v roce 1970 jako náhradní za porouchaný letoun na úplně prvním komerčním letu. Ještě ve stejný rok se však stal prvním uneseným letounem 747. Únosce jej na cestě z letiště JFK do Portorika donutil změnit směr na Kubu. Nikomu se nic nestalo.
Zprávy z věže i od pilotů se však slily v nesrozumitelný šum a spěchající kapitán KLM si tak pokyny vyložil jako povolení ke startu. Odblokoval brzdy a zvýšil otáčky motorů na maximum. Stroj se zvolna rozjel po asfaltu, vstříc ploužícímu se boeingu Pan Am.
Americká posádka však konečně našla správnou spojovací dráhu a pomalu začala sjíždět z ranveje. V té chvíli však hustou mlhu prořízla ostrá světla letounu KLM, uhánějícího po ranveji. Piloti zvýšili otáčky na maximum, aby dráhu opustili co nejrychleji, rychlému stroji se však vyhnout nestihli.
Nizozemský letoun dosáhl rychlosti potřebné pro start zhruba po ujetí kilometru. Jen o vteřiny později i jeho posádka rozeznala v mlze obrysy druhého stroje, vzdáleného jen několik set metrů.
Tři sta metrů trosek
Vyděšení piloti, kterým bylo jasné, že letoun z rychlosti 300 kilometrů v hodině nedokážou včas zastavit, se naopak pokusili dostat kolos do vzduchu. Aby nad překážkou přeletěli, zvedli stroj natolik urputně, že ocasem drhl po ploše ranveje.
Těžký a čerstvě dotankovaný letoun se čtyřiceti tunami paliva v nádržích však stoupal jen neochotně. Přeletět nad druhým boeingem však nezvládl jen těsně. Do střechy stroje Pan Am, v té chvíli natočeného téměř bokem, se zakousl gondolami motorů i podvozky.
Síla srážky kromě pilotní kabiny odtrhla celou horní palubu, načež se zhroutila i podlaha a celý stroj začal hořet. Druhý stroj připravila o rychlost a ten o 150 metrů dál dopadl zpět na ranvej. Náraz do země zapálil nádrže vrchovatě naplněné kerosinem. Ohněm obalené zbytky letounu dál klouzaly po ranveji a za sebou nechaly tři sta metrů dlouhý pás trosek. Všichni na palubě okamžitě zemřeli.
Z druhého hořícího stroje se podařilo uniknout jen části cestujících a posádky z předku stroje. Ven se dostali dírou vedle prvních dveří ve výšce okolo šesti metrů, další unikli dírami na křídlo. Zkroucený trup však většinu lidí na palubě zcela uvěznil.
Mlha zdržela pomoc
Dispečeři na věži se o katastrofě dozvěděli, až když k nim dolehly zvuky výbuchů. Požár vzápětí potvrdil i jeden ze strojů na letištní ploše. Na pomoc okamžitě vyslali letištní hasiče, ani ti však skrze hustou mlhu nedokázali přesné místo hned najít.
Nikdo navíc nevěděl o druhém stroji, z něhož se pokoušeli uniknout zoufalí lidé. Hasiči jej zprvu považovali jen za vzdálený úlomek boeingu KLM a posléze k němu vyslali část vozů. Až poté k letounu přejeli všichni – na nizozemském stroji už nebylo co zachraňovat.
K přeživším hasiči a záchranáři dorazili až po dlouhých čtyřiceti minutách. Zranění nedokázali bez pomoci opustit palubu letounu, jemuž i v plamenech stále běžely motory a hrozil výbuch paliva. Dlouhé čekání na záchranu se tak podepsalo na vysokém počtu úmrtí.
Uhasit trosky se hasičům podařilo až následující den v půl čtvrté ráno. Ze stroje uniklo pouhých 70 přeživších, devět lidí však na následky zranění zemřelo po převozu. Děsivá nehoda dvou Boeingů 747 si vyžádala 583 obětí. Neštěstí na Tenerife je dodnes nejhorší leteckou nehodou v historii.
Vina jde za kapitánem
V souladu se španělskými zákony nehodu vyšetřovali odborníci ze všech tří zemí, včetně zástupců obou společností. Koncem roku 1978 vydala závěrečnou zprávu španělská Komise pro vyšetřování nehod a incidentů v civilním letectví.
Letoun Boeing 747
Boeing 747-206B (KLM)
Výrobce: Boeing Commercial Airplanes
Letouny rodiny 747 byl odpovědí společnosti Boeing na rostoucí požadavky leteckých společností, zejména americké aerolinky Pan Am. Ta chtěla letoun, jež by byl alespoň dvaapůlkrát větší než soudobé stroje – díky tomu by na méně peněz dokázali přepravit více lidí. První hotová 747 se veřejnosti představila na sklonku 60. let.
Model do leteckého průmyslu přinesl hned několik prvenství – žádné jiné letadlo do té doby nemělo dvoupatrovou kabinou pro cestující nebo široký trup se dvěma uličkami mezi řadami sedadel. K obému výrobce přistoupil pro splnění požadavku na obsaditelnost.
Vrchní paluba měla dle původních plánů společnosti sloužit jako salonek, v nejstarších strojích kvůli tomu měla jen tři páry okének. Až později přišly požadavky aerolinek na úpravy a osazení sedadly kvůli zvýšení kapacity strojů.
Stroj si s maximální kapacitou 452 pasažérů ve dvou třídách rychle vysloužil přezdívku Jumbo Jet, což lze přeložit jako „obří tryskáč.“ V Boeingu 747 také jako v prvním civilním letadle našly uplatnění proudové motory zcela nové konstrukce, které vedly k rapidní úspoře paliva.
Nástup letounů přesto zkomplikovala doznívající krize a ropný šok počátkem 70. let. Některé aerolinky si však stroj navzdory nevýhodám pořizovaly čistě kvůli prestiži. Klady pak rychle převážily, roli hrál i na svou dobu nezvykle vysoký dolet a stroj se rychle stal populárním.
První vyráběná modifikace dostala označení 100 (právě její modifikace využil na lince na Kanárské ostrovy Pan Am). Na ní firma Boeing založila další, postupně představované varianty – rychle následovala například právě verze 200 (přídomek B značí čistě osobní variantu) představená v únoru 1971 (s tou létala společnost KLM).
Vznikla podle požadavků společností, kterým nestačil dolet základní verze nebo maximální vzletová hmotnost – stroje tedy dostaly větší nádrže i výkonnější motory. Později se objevily také modifikace s prodlouženým trupem a větší obsaditelností nebo nebo naopak zkrácené verze s delším doletem a také nákladní varianta letounu.
Králové nebes se ve výrobě udrželi přes padesát let. Produkce nejnovější generace označené 747-8 skončila až v roce 2022. K jejich konci přispěla klesající poptávka leteckých společností v důsledku obrácení trendů – nyní preferují menší a méně nákladná dvoumotorová letadla.
Boeing 747-121 (Pan Am)
Výrobce: Boeing Commercial Airplanes
Určení jednoznačné příčiny nebylo dle závěrů vyšetřovatelů možné. Šlo spíše o souběh několika nešťastných náhod – jmenovali špatné počasí, přeplnění malého letiště nebo zmatenou komunikaci, neopomněli ani vynucený odklon letadel.
Hlavním faktorem však dle zprávy byl omyl kapitána holandského boeingu, který se dopustil jednoho z nejhorších prohřešků, jaké může pilot udělat. Odstartoval bez povolení. Z přepisu komunikace v kokpitu vzešel najevo i tehdy rozšířený problém. Přes nejistotu s postupem si posádka netroufla odporovat zkušenějšímu pilotovi.
Na rozdíl od španělských vyšetřovatelů se však nizozemští odborníci zdráhali ze srážky letounů vinit právě kapitána. Pochybení však takřka okamžitě přiznala sama společnost KLM.
