Babí léto je ideální příležitost jezdit po výletech. Vyrazit o víkendu na Karlštejn je skvělý nápad až na to, že stejný nápad bude mít ten den několik stovek lidí. Máme pro vás několik tipů na unikátní a málo navštěvovaná místa v České republice.
Pověsti o rytířích ukrytých na hoře Blaník zná většina lidí. Ale to, že kromě velkého Blaníku existuje i Malý Blaník, žádná pověst není. Rozvaliny původní kaple Máří Magdaleny a celá přírodní rezervace Malý Blaník mají tajuplnou atmosféru, do které se promítá duchovní síla bývalého svatého místa i lidové pověsti, které se k oblasti Blaník vážou. Alespoň já jsem během nocování pod širákem uprostřed kaple neusnula. Důvodem však nebyl ani tak sakrální duch místa ani žádný jiný duch, ale můj strach z hadů, hlodavců a dvou kluků, s nimiž jsem tento čundr za svých telecích let podstoupila.
Kaple Máří Magdaleny na Malém Blaníku
Skalní města a jeskyně
Svatý Jan pod Skalou
Kostel a starobylý klášter se zázračnou vodou byl sice kdysi poutním místem, ale dnes už nepatří mezi nejvyhledávanější turistické cíle. Z kostela Narození sv. Jana Křtitele je vstup do jeskyně, kterou v 9. století obýval poustevník svatý Ivan, a je zde zachován jeden z nejstarších kamenných oltářů. Kolem vede několik cest k procházkám a nedaleko najdete i hornický skanzen Solvayovy lomy.
Broumovské stěny
Krásný klášter je v Broumově, barokní komplex je však dnes velmi oblíbené místo pro akce i ubytování. Kousek dál jsou ale v nádherném česko-polském pohraniční pískovcové skály. Můžete se proplétat skalními vesničkami nebo se vydat na vyhlídkový vrch Koruna. Krásný výhled do okolí je také z Kamenné brány.
Rajecké údolí
Rajecké údolí stojí v pomyslném stínu Českého Švýcarska a Tiských stěn, a tak je oblíbené spíše horolezci nebo lidmi, kteří při procházce milují samotu. Údolí se táhne od zaniklé obce Nancy podél Rajeckého potoka a současně vybíhá do skalního města s řadou věžiček a schovaných uliček, kde si odpočinete od rušivé lidské přítomnosti. Mezi ty známější patří Hlavy blíženců či Špičák.
Rajecké údolí
Zaniklé vesnice
Bývalá obec Lučina
Česko-německé pohraničí, kterým kráčely ne vždy šťastné dějiny, je plné míst, která museli z donucení a ve spěchu opouštět obyvatelé, nejdříve Češi v pomnichovské době a po válce zase Němci. Po některých zůstaly rozvaliny domů, jinde zanikly desítky obcí. Pozůstatky obydlí, kostelů, hospod nebo dílen jsou němým, ale výmluvným svědectvím krutosti historie. Jednou z nich je například Lučina (Grafenried) na německé straně či Lísková na naší straně Českého lesa.
Arnoštova leštírna
Lísková byla známá jako sklářská obec, a takových bylo v západních Čechách v minulosti mnoho. Zatímco dnes je skláren v Česku pomálu a řada z nich se orientuje na uměleckou a designérskou tvorbu, v minulosti tu sklářské řemeslo opravdu kvetlo, bylo tu několik sklářských hutí a vesnic, které z výroby skla žily. Ke sklářským hutím byly také přidružené brusírny a leštírny. Bývalou leštírnu v Lesné u Tachova nenajdete snadno, protože je hluboko v lese. Je ale obdivuhodně zachovalá.
Zříceniny starých hradů
Orlík u Humpolce
Kvůli názvu si zříceninu hradu Orlík u Humpolce v okrese Pelhřimov občas pletou se známým stejnojmenným zámkem v jižních Čechách. Zřícenina Orlík je vysoko na kopci nad obcí Rozkoš a k životu se probudila relativně nedávno. Až do osmdesátých let totiž hlavně chátrala a teprve po roce 1988 tu začala skupina nadšenců svépomocí pracovat na jejím návratu do života. Ačkoli o zřícenině vědí hlavně lidé z okolí, už řadu let se tu pořádá filmový festival Film a dějiny, nyní i country festival Ozvěny prázdnin.
Andělský hrad
Méně známý jmenovec Andělského hradu v Římě je zřícenina Engelsberk nedaleko od vsi Sehradice, necelé dva kilometry od Horní Lhoty na Zlínsku. Dochovaly se z něj sice jenom zbytky zdiva, ale cestou je vidět i dochovaný obranný systém příkopů a příčných valů.
Výlety s dětmi chtějí fantazii
Skalní hrad a poustevna Sloup
Hrad napojený na skálu a nedaleké jeskyně dlouho pozornosti veřejnosti unikal. To ovšem změnila popularita pohádky S čerty nejsou žerty a moderní záliba v hledání a sdílení filmových míst. Na Sloupu se též natáčela Malá mořská víla, Princezna a písař a Z pekla štěstí 2.
Mimo turistickou sezonou však zájem veřejnosti utichá a k Pekelným dolům, kde bylo připraveno peklo pro Dorotu Máchalovou, se můžete podívat v soukromí. Ani dětem neuškodí připomenout ještě před Mikulášem, že peklo existuje.
Skalní hrad a poustevna Sloup
Čertovy hlavy
A u čertů ještě zůstaneme, další místo je s nimi také hodně spojené, a nejen díky pohádce Láska rohatá.
Asi každý někdy viděl fotky dominantního sousoší amerických prezidentů v Mount Rushmore v Dakotě, největší skalní reliéfy hlav na světě. Přitom ne každý ví, že hned druhý největší podobný reliéf se nachází nedaleko od Mělníka v Želízech. Nejedná se sice o prezidenty, vzhledem k tomu, že romantizující dílo vzniklo v devatenáctém století, ale o hlavy čertů. Sochař Václav Levý je zapustil v lese, aby zůstaly částečně chráněné před lidskými zraky. Kromě hlav čertů je tu i reliéf Sfinga a po celém okruhu jsou zastavení a jeskyně.
