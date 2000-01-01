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Disney oslaví 16. října neuvěřitelných 103 let. Z malého animačního studia v Hollywoodu vyrostlo obří impérium, které dnes ovládá filmová plátna, televize, zábavní parky i streamovací služby. Pod svá křídla postupně schovalo Pixar, Marvel, Star Wars a dokonce i Simpsonovi. A to všechno začalo jednou obyčejnou myší postavičkou. Na snímku Walt Disney a Mickey Mouse v roce 1930.
Autor: Profimedia.cz
Americký animátor Walt Disney (†65) založil studio 16. října 1923 v pouhých dvaadvaceti letech společně se svým bratrem Royem. Jejich první filmy vznikaly v garáži u jejich strýce Roberta a tety Charlotty a zpočátku si mohli o zbohatnutí nechat jen zdát.
Autor: HUNTLEYARCHIVES. COM // ŠIMON / LN
Zlom ale přišel v roce 1928 s filmem Steamboat Willie, který proslavil postavičku Mickeyho Mouse.
Autor: Profimedia.cz
Podle historika animovaného filmu a odborníka na Disneyho tvorbu Todda Jamese Pierce (61) je ušatý myšák „symbolem štědrosti a dobré nálady“. Na snímku z června 1935 Walt Disney, jeho manželka Lillian a Mickey Mouse.
Autor: ČTK
Není divu, že se z něj brzy stala celosvětová hvězda, což ostatně dokazuje i fakt, že od roku 1955 se v Disneylandu prodalo více než 84 milionů Mickeyho uší.
Autor: Profimedia.cz
V původních návrzích vypadal Myšák Mickey jinak, spíš jako zlovolná krysa.
Autor: Pressdata
Další úspěchy studia dvou bratrů na sebe nenechaly dlouho čekat. Následovaly pohádky jako Sněhurka a sedm trpaslíků (na snímku), Pinocchio nebo Bambi. Walt ale nechtěl zůstat jen u filmů.
Autor: Profimedia.cz
První verzi animovaného filmu Sněhurka a sedm trpaslíků uvedlo studio Disney v roce 1937.
Autor: Profimedia.cz
Kačer Donald patří mezi nejslavnější kreslené postavičky z dílny studia Walt Disney.
Autor: Profimedia.cz
V roce 1955 Walt Disney otevřel Disneyland v Kalifornii, jenže slavnostní zahájení provázel obrovský chaos. Dorazily sice davy lidí, ale některé vstupenky byly falešné a atrakce nápor nestíhaly. Ženy v botách na podpatcích se tu dokonce bořily do čerstvého asfaltu. Televizní přenos přesto sledovalo 90 milionů Američanů.
Autor: Ája Bufka, pro iDNES.cz
Disneymu postupně přibyly další parky, televizní stanice i výletní lodě. V 70. a 80. letech minulého století se ale studiu přestalo dařit.
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Po smrti svého zakladatele Walta (na snímku s hračkou Kačerem Donaldem, který čte Alenku v říši divů) v roce 1966 se studio sice snažilo najít nový směr, ale animované filmy postupně ztrácely svou někdejší slávu. Zkušení tvůrci odcházeli do důchodu a mladší animátoři často mířili ke konkurenci.
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Vedení studia navíc stále více sázelo na zábavní parky a hrané filmy, zatímco animaci odsouvalo na vedlejší kolej. Později se mu ale podařilo zájem o ni obnovit, a studio současně začalo nakupovat jiné úspěšné společnosti. Na snímku režisér Ken Annakin a Walt Disney.
Autor: ČTK
Animovaný snímek Dumbo (1941). Záběr z remasterované verze.
Autor: Walt Disney Studios
Strategie se naplno rozjela za šéfa Boba Igera (75), který postupně přivedl do Disneyho impéria Pixar, Marvel, Lucasfilm a později také 21st Century Fox. A do jeho velké animované rodiny přibyl i Homer Simpson.
Autor: ČTK
Streamovací služba Disney+ získala jen během svého prvního dne fungování v listopadu 2019 deset milionů předplatitelů. Na archivním snímku Walt Disney s hračkou Kačerem Donaldem.
Autor: Profimedia.cz
Pohádka Bambi z roku 1942.
Autor: Reprofoto
Na snímku Walt Disney se svými nejúspěšnějšími filmovými hrdiny.
Autor: wikimedia.com
Z původně nenápadné kanceláře dvou bratrů se během stovky let stala říše, která lidem nabízí pohádky, superhrdiny, a samozřejmě také velkou dávku nostalgie. A to všechno jen díky jednomu myšákovi s velkýma černýma ušima. Na snímku Walt Disney se svými nejúspěšnějšími filmovými hrdiny.
Autor: wikimedia.com
Lady a Tramp (Lady and the Tramp - 1955)
Autor: Reprofoto