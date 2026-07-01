WhatsApp zavádí přezdívky. Můžete si ji rezervovat pro lepší soukromí

  15:22aktualizováno  15:22
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Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla a...

Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moci skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc osobní údaj. | foto: Technet.cz s v využitím Google Gemini

Aplikace WhatsApp omezí možnost hromadného přeposílání zpráv
Rezervaci v aplikaci najdete v sekci Nastavení…
…subsekci Účet…
…pod položkou Uživatelské jméno.
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Uživatel WhatsAppu je dnes identifikovatelný jen podle telefonního čísla, a pokud jste s někým ve spojení, vaše číslo vidí. Nově se ale budete moct skrýt za přezdívku. Telefonní číslo je prý moc osobní údaj.

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Témata: WhatsApp

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