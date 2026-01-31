Kromě toho Meta zvažuje i prémiová předplatná pro všechny své služby v čele s aplikacemi Facebook, Instagram i WhatsApp. U těch se spekuluje, že má jít o způsob pokrytí nákladů, které firma vynakládá na AI. Zcela jistě pak půjde o novou službu, oddělenou od Meta Verified a předplatného, díky kterému jde na sociálních sítích společnosti vypnout reklama.
WhatsApp zdarma končí
Populární messenger aplikace WhatsApp už nebude pro uživatele v Evropě zdarma. Uživatelé za používání aplikace budou platit buď zobrazováním cílených reklam, nebo předplatným ve výši přibližně 100 korun měsíčně. Vyplynulo to z několika řádků kódu k nejnovější beta verzi aplikace. Informace o chystaných změnách přinesl web Android Authirity.
Je možné, že předplatné, které skryje reklamy, bude minimálně pro začátek dostupné pouze v zemích Evropské unie a Velké Británii. Zdejší přísná legislativa totiž požaduje, aby uživatelé internetových platforem měli možnost odmítnout společnostem sbírat data o své osobě. Meta už v roce 2023 představila formy předplatného, díky kterým bylo možné využívat Facebook a Instagram bez reklam.
Loni ovšem za uplatňování takzvaného „souhlas nebo platba“ modelu, kdy uživatelé dostanou na výběr mezi sdílením osobních dat, na základě kterých jim platformy zobrazují cílenou reklamu, nebo platbou za používání služby, dostala společnost pokutu 200 milionů eur od Evropské komise. Výsledkem toho je, že Meta by začátkem letošního roku měla model upravit a uživatelům nabízet i třetí možnost, která bude v souladu se zákonem EU o digitálních trzích (DMA).
Další placené funkce WhatsAppu
Kromě spuštění reklam a předplatného, kterým se jich budou moct uživatelé zbavit, plánuje Meta během několika měsíců spustit i testovací provoz placených služeb pro své aplikace.
Spekuluje se, že skrze předplatná chce Meta získat další zdroje na financování svých AI projektů.
V nedávné době společnost například utratila údajně dvě miliardy dolarů, aby získala singapurského vývojáře agentů umělé inteligence Manus.
Jde o agenty, kteří dokážou samostatně plánovat, provádět a dokončovat úkoly v souladu s pokyny. A právě ti by se mohli podle magazínu TechCrunch stát základem nových placených služeb WhatsAppu.