Myšlenkou, že ve vesmíru existuje hmota, kterou nevidíme, protože nezáří, se jako první zabýval v přednášce z roku 1884 skotský matematik a fyzik William Thomson. Je známý i pod svým šlechtickým titulem coby lord Kelvin z Largsu. Thomson mluvil ještě před objevem atomového jádra, elektronu, galaxií mimo Mléčnou dráhu nebo rozpínání vesmíru.
Přesto načal velice důležité téma. Postupem času získávala představa temné hmoty na důležitosti. Podle dnešních kosmologů na ni připadá zhruba 85 procent hmotného obsahu vesmíru.
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Z čeho přesně se skládá, je věc diskuze. Hodně fyziků mluví o tzv. WIMP. Zkratka zastupuje anglické spojení Weakly interacting massive particle, čili slabě interagující hmotná částice.
WIMP by měla být citlivá na gravitaci a slabou sílu. Slabou silou je v tomto případě myšlena jedna ze čtyř základních interakcí, jimiž na sebe mohou navzájem působit hmotné částice. Další tři jsou už zmíněná gravitace, silná síla a elektromagnetismus.
Pokus LUX-ZEPLIN
V minulosti už se objevilo několik zpráv, že se podařilo WIMP najít. Všechny ale vyzněly do ztracena. Ta nejnovější je z experimentu LUX-ZEPLIN (LZ) v americkém státě Severní Dakota. Jeho hlavní část tvoří nádrž se sedmi tunami tekutého xenonu zakopaná jeden a půl kilometru pod zemí.
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Pokud by některý z xenonových atomů strefila WIMP, měla by se od něj odrazit. Provázel by to světelný záblesk. K jeho zachycení je nádrž obklopená citlivými detektory.
Vlnová délka světla plyne z energie události. Scénář prosté srážky s odrazem odpovídá energii do 30 kiloelektronvoltů (keV). V tomto pásmu ale detektor správný druh signálu nenašel.
Tým kolem pokusu LZ se proto zaměřil na zhruba desetkrát větší energie. Vědci prohledali záznamy z prvních 220 dnů fungování aparatury. Objevili nadějnou událost s energií 248 keV. Zjevně šlo o složitější působení než pouhý odraz.
„Nikdy nesmíte předpokládat, že příroda zvolí tu nejjednodušší cestu,“ řekl New Scientistu mluvčí týmu Richard Gaitskell. „Nikdo nemůže náš vesmír obvinit z toho, že by činil ta nejjednodušší a na první pohled nejpřirozenější rozhodnutí.“
Událost LZ230616
K tajemné srážce došlo 16. června 2023. Získala typicky poetické označení LZ230616. Podle fyziků může jít o první náznak, že se povedlo najít WIMP. Bude ho ale třeba ještě důkladně prověřit. V částicové fyzice se pravděpodobnost výsledku srovnává se známou zvonovitou Gaussovou křivkou. Ta vyjadřuje, jak pravděpodobné je, že nějaký jev nastane náhodou.
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Fyzikové používají násobky směrodatné odchylky. Je to číslo určující šířku zvonu. Označuje se řeckým písmenem σ (sigma). Čím víc sigma, tím menší pravděpodobnost a tím lepší výsledek.
Pozorování z pokusu LZ je zatím na úrovni 2,6 sigma. Odpovídá to pravděpodobnosti asi 0,005 nebo jedné ku dvěma stovkám. Pro fyziky je to málo. Spokojení by byli s hodnotou 5 sigma, tedy asi 0,29 miliontiny nebo jedna ku 3,5 milionu.
Výsledek je tak opravdu jen předběžný. Pokus bude muset pokračovat ještě delší dobu. Alespoň se však ví, kde hledat.