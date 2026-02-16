Muskova síť X je částečně nedostupná. Lidé hlásí výpadky

  15:12aktualizováno  15:12
Uživatelé od pondělní 14. hodiny hlásí, že se nemohou dostat na sociální síť X, dřív známou jako Twitter. Další si stěžují na zpomalený chod služby. Výpadek je poměrně masivní.

Podle serverů, kam lidé nahlašují problémy s webovými stránkami a službami, nastaly problémy v pondělí kolem čtrnácté hodiny. Nyní, několik desítek minut poté, se problém stále nepodařilo vyřešit.

Podle hlášení se zdá, že by problém mohl postihovat jen Evropu, ale protože ve Spojených státech se teprve blíží ráno, tak je možné, že problémy se tam projeví později.

Samotný provozovatel služby se zatím k problémům nevyjádřil.

Poslední menší problém x.com s dostupností nastal v lednu 2026, ale důvody tehdejšího výpadku jsme se nedozvěděli. Za předchozí nedostupnost v listopadu 2025 mohly problémy s blokováním stránek, které byly způsobeny službou Cloudflare, jež mimo jiné slouží k ochraně webů před různými typy útoků.

