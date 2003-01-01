Slavná japonská umělkyně Yayoi Kusama (97) odmala trpěla halucinacemi. V roce 1977 nastoupila dobrovolně do psychiatrické léčebny, kde s krátkými pauzami žije dodnes. Halucinační stavy se promítají do její tvorby, která jí zároveň podle jejích slov pomáhá přežít. Je posedlá puntíky a nekonečnem, vytváří psychedelické instalace, zrcadlové místnosti a malby, které zcela pohlcují divákovu pozornost. Snaží se ho dezorientovat, vyvolat v něm silné pocity za pomoci zrcadel, světel a opakujících se prvků. Nyní probíhá v Museum Ludwig v Kolíně nad Rýnem výstava (do 2. srpna) více než 300 děl, které pokrývají téměř sedm dekád její neobyčejné tvorby.
Autor: ČTK/imago stock&people /IMAGO
Výstava „Every Day I Pray for Love“ japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Londýně. (23. září 2024)
Autor: Stephen Chung/Alamy/Profimedia
Slavná japonská umělkyně Yayoi Kusama. (11. září 2018)
Autor: Magnolia Pictures/Everett/Profimedia
Nově zrestaurovaná „Infinity Mirror Room – Phalli’s Field (Floor Show)“, asi nejslavnější dílo japonské umělkyně Yayoi Kusamy. (26. září 2023)
Autor: Eva Plevier/ANP via AFP/Profimedia
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (20. května 2026)
Autor: ČTK/imago stock&people /Uwe Kraft
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (20. května 2026)
Autor: ČTK/imago stock&people/Uwe Kraft
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (6. května 2026)
Autor: MiRafoto.com/Alamy/Profimedia
Výstava „Infinity Mirrored Room – Illusion inside the Heart“ japonské umělkyně Yayoi Kusamy ve Fondation Beyeler v Riehenu ve Švýcarsku. (10. října 2025)
Autor: Andreas Becker/EPA/Profimedia
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (6. května 2026)
Autor: ČTK/imago stock&people/IMAGO
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (20. května 2026)
Autor: ČTK/imago stock&people /Uwe Kraft
Výstava japonské umělkyně Yayoi Kusamy v Muzeu Ludwiga v Kolíně nad Rýnem. (20. května 2026)
Autor: ČTK/imago stock&people/Uwe Kraft
Výstava japonská umělkyně Yayoi Kusama s názvem „I spend Each Day Embracing Flowers“ (Každý den trávím v objetí květin) na Manhattanu v galerii David Zwirner, na které jsou k vidění sochy rozvíjející její charakteristické motivy dýní a květin, stejně tak její obrazy a Infinity Mirror Room. (20. května 2023)
Autor: Lokman Vural Elibol/Anadolu agency via AFP/Profimedia
Japonská umělkyně Yayoi Kusama a její výstava s názvem „I spend Each Day Embracing Flowers“ (Každý den trávím v objetí květin) na Manhattanu v galerii David Zwirner, na které jsou k vidění sochy rozvíjející její charakteristické motivy dýní a květin. (20. května 2023)
Autor: Adam Gray//Profimedia
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
Slavná japonská výtvarnice Yayoi Kusama se rozhodla, že ji pandemie nezastaví a tak se v polovině dubna rozhodla otevřít v New York Botanical Garden velkou výstavu s názvem Cosmic Nature. V obrovské zahradě vystavila své monumentální sochy.
Autor: nybg.org
FLEKATÉ UMĚNÍ. Návštěvnice si prohlíží dílo japonské výtvarné umělkyně Jajoi Kusamaové "S veškerou svou láskou k tulipánům, modlím se navždy" v muzeu Gropius Bau v Berlíně. Výtvor je součástí výstavy Zahrada zemských potěšení.
Autor: Michael Sohn, AP
Yayoi Kusama, Infinity Mirror Room – Phalli’s Field (Floor Show; 1965/2013), nafouklá látka, dřevěné panely, zrcadla
Autor: Fondation LV
Návštěvník fotí sochu tulipánu v místnosti poseté puntíky, kterou vytvořila japonská umělkyně Yayoi Kusama, Los Angeles (3. srpna 2018).
Autor: Jae C. Hong, AP
KVĚTINOVÝ POKOJ. Tenista Marin Čilič z Chorvatska pózuje v květinovém pokoji Yayoi Kusama's Obsession na výstavě Triennial v Národní galerii Victoria v australském Melbourne.
Autor: Tennis Australia / Fiona Hamilton, Reuters
Kusama Store v obchodním centru Selfridges
Autor: Selfridges
Marc Jacobs zatoužil s Yayoi Kusamou zahalit svět do puntíků, proto se to u Vuitton momentálně tečkami jen hemží.
Autor: archiv firmy
Výchozím bodem celé obsáhlé kolekce Louis Vuitton navrženém Yayoi Kusamou je posedlost a opakování.
Autor: archiv firmy
Sluneční brýle z kolekce Yayoi Kusama, Louis Vuitton
Autor: archiv firmy
Louis Vuitton v podání japonské umělkyně Yayoi Kusamy se mění v puntíkované království.
Autor: archiv firmy
Červené lodičky s bílými puntíky a mašlí z kolekce Yayoi Kusama, Louis Vuitton
Autor: archiv firmy
Po Sprousových graffiti přichází Vuitton s puntíky od Kusamy.
Autor: archiv firmy
Elegantní kabelka Papillon v červeno-bílé verzi z kolekce Yayoi Kusama, Louis Vuitton
Autor: archiv firmy
Kabelka Lockit MM z jemné jehněčí kůže z kolekce Yayoi Kusama, Louis Vuitton
Autor: archiv firmy
Yayoi Kusama: Dýňová souprava, 2003 (z výstavy Umění šachu)
Autor: DOX