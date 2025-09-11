Na Zahradu Čech se chystají stovky lidí. Zajištěna je kyvadlová doprava zdarma

Zuzana Stiboříková
  13:14
Litoměřice se opět připravují na jednu z největších zahrádkářských akcí, podzimní Zahradu Čech. 49. ročník známého veletrhu se bude konat od 12. září do 17. září 2025.
Tradiční veletrh patří mezi největší prodejní výstavy v České republice.

Tradiční veletrh patří mezi největší prodejní výstavy v České republice. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Největší zájem je tradičně o česnek.
K sehnání je na veletrhu od 120 korun za kilogram.
Přestože se kvůli suchu zemědělství v posledních letech příliš nedaří, letošní...
Návštěvníci mají výběr ze širokého sortimentu, nakupovat mohou u 500 stánkařů.
12 fotografií

Zahrada Čech se koná dvakrát ročně na výstavišti v Litoměřicích, pro něž už se tento název vžil. Vždy na jaře pod názvem Tržnice Zahrady Čech a poté na podzim. Zatímco jarní akce se zaměřuje na témata související s výsadbou a na jarní sortiment květin a zahradnických potřeb, září se obvykle nese ve znamení podzimních dekorací a potřeb, které ocení majitelé domů a zahrad na podzim. Letos to budou například vinařské protimrazové svíce nebo nejnovější modely tepelných čerpadel.

Kdy a kde probíhá podzimní Zahrada Čech 2025?

  • Od 12. 9. do 17. 9. 2025
  • Na Vinici 948/13, Litoměřice

Ovoce a zelenina s rodokmenem

49. ročník nese název „Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví“ a bude se týkat především kvalitních regionálních potravin. Návštěvníci se ale dozví i o výhodách fotovoltaických panelů.

Kde koupit vstupenky a kolik stojí ?

Ceny vstupenek online:

  • Dospělý – 150 Kč
  • Senior na 65 let a ZTP – 130 Kč
  • Student 15 – 26 let – 100 Kč
  • Dítě 6 – 15 let – 80 Kč
  • Rodinné vstupné – 450 Kč

Lístky jsou v předprodeji online na webových stránkách Městského kulturního zařízení Litoměřice, a to za 150 Kč pro dospělého, nárok na zlevněné vstupné (v případě seniorů a ZTP) je třeba prokázat.

Návštěvníci, kteří si koupí lístek až na místě, pak zaplatí více, za dospělého 190 Kč.

Čeká se velký nápor, zajištěna je kyvadlová doprava

Na Výstaviště Zahrada Čech jezdí zdarma autobusy, které budou vyrážet z litoměřického autobusového nádraží i z tak zvaného horního nádraží, z obou to trvá zhruba deset minut. Organizátoři počítají i s většími počty návštěvníků a autobusy tak v případě potřeby budou jezdit i mimo uvedené intervaly.

  • Odjezdy Litoměřice, autobusové nádraží – Zahrada Čech: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
  • Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, autobusové nádraží: 11:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15
  • Odjezdy Horní nádraží – Zahrada: 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20
  • Odjezdy Zahrada Čech – Horní nádraží: 11:25, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:30, 16:05
Už tradičně je na veletrhu velký zájem o domácí česnek

Zahrada Čech 2025: Program

Kromě soutěží a prodejních nabídek jsou součástí veletrhu i umělecká vystoupení. Moderátory programu budou Zdeněk Lukesle, Vladimír Hron a Vladimír Vach.

Pro zájemce jsou připraveny i workshopy zaměřené hlavně na podzimní dekorace, které se konají v pavilonu NS od 10:30:

13. 9. 2025 - Dýňová dekorace
14. 9. 2025 - Podzimní svícen z květin
15. 9. 2025 - Podzimní aranžmá z čerstvých květin
16. 9. 2025 - Podzimní věnec na dveře
17. 9. 2025 - Dušičková dekorace z květin

Na workshopy i floristickou soutěž je třeba se předem přihlásit.

Podrobný program Zahrady Čech 2025
DenNázevAkce
Pátek 12. 9.Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most10:30 - slavnostní zahájení veletrhu; vyhlášení soutěže o značky Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravina z kraje Přemysla Oráče; vyhlášení výherce soutěže Stavba Ústeckého kraje 2025; vystoupení: Heidi Janků, FOX Band, Josef Vágner
Sobota 13. 9.Den s časopisem ReceptářSlavnostní křest kalendáře časopisu Receptář pro rok 2026; Finále soutěže Nejlepší recept ze Zahrady Čech – sladké a slané jednohubky; vystoupení: duo Kamelie, Vinšovanka a VOICE
Neděle 14. 9.Den s časopisem Zahrádkář a Hitrádiem North Music10:45 – 13:30 Floristická soutěž (1. část: uchazeči budou vázat kytici v podzimním duchu, 2. část: zdobení dýně).; Rozhovory s významnými hosty; Nejkrásnější květinová miska a Křišťálové jablko; vystoupení: Vladimír Hron, Lunetic
Pondělí 15. 9.Den s Českým rozhlasem – 80 let od založení Českého rozhlasu SeverOslavy 80 let od založení Českého rozhlasu Sever; autogramiáda Ládi Hrušky; finále, ochutnávka vzorků a vyhlášení soutěže 17. ročníku soutěže Zelí roku se Zelinářskou unií Čech a Moravy, o.s.; vystoupení: FOX Band, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Olga Lounová a Pavel Vítek
Úterý 16. 9.Den s Rodinným stříbremvystoupení: Babouci, W. T. C. Band, Rosťa Pechoušek a band
Středa 17. 9.Den s CS Betonemvystoupení: Rozmarýnka, Petr a Eliška Lüftnerovi
