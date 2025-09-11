Zahrada Čech se koná dvakrát ročně na výstavišti v Litoměřicích, pro něž už se tento název vžil. Vždy na jaře pod názvem Tržnice Zahrady Čech a poté na podzim. Zatímco jarní akce se zaměřuje na témata související s výsadbou a na jarní sortiment květin a zahradnických potřeb, září se obvykle nese ve znamení podzimních dekorací a potřeb, které ocení majitelé domů a zahrad na podzim. Letos to budou například vinařské protimrazové svíce nebo nejnovější modely tepelných čerpadel.
Kdy a kde probíhá podzimní Zahrada Čech 2025?
Ovoce a zelenina s rodokmenem
49. ročník nese název „Ovoce a zelenina s rodokmenem aneb v erbu zdraví“ a bude se týkat především kvalitních regionálních potravin. Návštěvníci se ale dozví i o výhodách fotovoltaických panelů.
Kde koupit vstupenky a kolik stojí ?
Ceny vstupenek online:
Lístky jsou v předprodeji online na webových stránkách Městského kulturního zařízení Litoměřice, a to za 150 Kč pro dospělého, nárok na zlevněné vstupné (v případě seniorů a ZTP) je třeba prokázat.
Návštěvníci, kteří si koupí lístek až na místě, pak zaplatí více, za dospělého 190 Kč.
Čeká se velký nápor, zajištěna je kyvadlová doprava
Na Výstaviště Zahrada Čech jezdí zdarma autobusy, které budou vyrážet z litoměřického autobusového nádraží i z tak zvaného horního nádraží, z obou to trvá zhruba deset minut. Organizátoři počítají i s většími počty návštěvníků a autobusy tak v případě potřeby budou jezdit i mimo uvedené intervaly.
- Odjezdy Litoměřice, autobusové nádraží – Zahrada Čech: 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
- Odjezdy Zahrada Čech – Litoměřice, autobusové nádraží: 11:15, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15, 15:45, 16:15
- Odjezdy Horní nádraží – Zahrada: 8:40, 9:10, 9:40, 10:10, 10:40, 11:10, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20
- Odjezdy Zahrada Čech – Horní nádraží: 11:25, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:30, 16:05
Už tradičně je na veletrhu velký zájem o domácí česnek
Zahrada Čech 2025: Program
Kromě soutěží a prodejních nabídek jsou součástí veletrhu i umělecká vystoupení. Moderátory programu budou Zdeněk Lukesle, Vladimír Hron a Vladimír Vach.
Pro zájemce jsou připraveny i workshopy zaměřené hlavně na podzimní dekorace, které se konají v pavilonu NS od 10:30:
13. 9. 2025 - Dýňová dekorace
14. 9. 2025 - Podzimní svícen z květin
15. 9. 2025 - Podzimní aranžmá z čerstvých květin
16. 9. 2025 - Podzimní věnec na dveře
17. 9. 2025 - Dušičková dekorace z květin
Na workshopy i floristickou soutěž je třeba se předem přihlásit.
|Den
|Název
|Akce
|Pátek 12. 9.
|Den s Ústeckým krajem a Okresní agrární komorou Most
|10:30 - slavnostní zahájení veletrhu; vyhlášení soutěže o značky Regionální potravina Ústeckého kraje a Potravina z kraje Přemysla Oráče; vyhlášení výherce soutěže Stavba Ústeckého kraje 2025; vystoupení: Heidi Janků, FOX Band, Josef Vágner
|Sobota 13. 9.
|Den s časopisem Receptář
|Slavnostní křest kalendáře časopisu Receptář pro rok 2026; Finále soutěže Nejlepší recept ze Zahrady Čech – sladké a slané jednohubky; vystoupení: duo Kamelie, Vinšovanka a VOICE
|Neděle 14. 9.
|Den s časopisem Zahrádkář a Hitrádiem North Music
|10:45 – 13:30 Floristická soutěž (1. část: uchazeči budou vázat kytici v podzimním duchu, 2. část: zdobení dýně).; Rozhovory s významnými hosty; Nejkrásnější květinová miska a Křišťálové jablko; vystoupení: Vladimír Hron, Lunetic
|Pondělí 15. 9.
|Den s Českým rozhlasem – 80 let od založení Českého rozhlasu Sever
|Oslavy 80 let od založení Českého rozhlasu Sever; autogramiáda Ládi Hrušky; finále, ochutnávka vzorků a vyhlášení soutěže 17. ročníku soutěže Zelí roku se Zelinářskou unií Čech a Moravy, o.s.; vystoupení: FOX Band, Rozhlasový Big Band Gustava Broma, Olga Lounová a Pavel Vítek
|Úterý 16. 9.
|Den s Rodinným stříbrem
|vystoupení: Babouci, W. T. C. Band, Rosťa Pechoušek a band
|Středa 17. 9.
|Den s CS Betonem
|vystoupení: Rozmarýnka, Petr a Eliška Lüftnerovi