Jarní mrazy se vrací. Tipy, jak ochránit kvetoucí stromy a nepřijít o úrodu

Ivana Vaňkátová
  11:04
Předposlední dubnový týden do Česka znovu přinese postrach všech zahrádkářů – jarní mrazy. Teploty pod bod mrazu by měly klesnout především ve středu a ve čtvrtek a to hlavně v Čechách. Výkyvy teplot ohrožují především v současnosti kvetoucí stromy, především třešně, višně a jabloně.
Ilustrační snímek | foto: AP

Úterní ranní teploty se ještě většinou pohybovaly mezi dvěma a šesti stupni. Polovina týdne ovšem přinese citelné ochlazení. „Středa a čtvrtek přinesou podstatně nižší ranní teploty a zejména v Čechách může i slabě mrznout. Mráz může poškodit pozdně kvetoucí ovocné dřeviny, především třešně, višně, jabloně,“ uvedli meteorologové na síti X.

Ve vyšších polohách pak mohou ranní mrazy poškodit i ranější druhy stromů včetně meruněk a broskvoní.

Ranní mrazy opět udeří a poškodí kvetoucí stromy. Mapa ukazuje, kde hrozí nejvíc

Jaká je nejúčinnější ochrana ovocných stromů před mrazem, kolik stupňů pod nulou vydrží jednotlivé květy a co udělat pro to, abyste se v létě jen smutně nekoukali na prázdné větve?

Kolik mrazu vydrží ovocné stromy?

Kritická teplota, při které dochází k poškození, se liší podle druhu stromu i stádia květu. Nejnáchylnější jsou broskvoně a meruňky, kterým ke zkáze stačí i krátkodobý pokles těsně pod bod mrazu.

Odolnost ovocných stromů vůči jarním mrazíkům
Druh stromuKvětní poupěOtevřený květStav: Malý plod
Broskvoň/Meruňka–3,5 °C–1 °C až –2 °C0,5 °C až 0 °C
Jabloň–3,5 °C–2,0 °C–1,5 °C
Hrušeň–3,5 °C–2,0 °C–1,0 °C
Višeň/Slivoň–4,0 °C–2,5 °C–1,0 °C

Jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

Pokud věnujete ovocným stromům během kritických nocí zvýšenou pozornost, šance na bohatou letní úrodu se výrazně zvýší.

Pokud vaše zahrada právě kvete, máte několik možností, jak zmírnit dopady nadcházejících mrazivých nocí. Úspěch závisí na včasné přípravě, než teploty klesnou pod nulu.

Kiwi, citrony a mandarinky se zabydlují na zahrádkách v Česku. Sucho ale dusí rostliny našich babiček

Pět způsobů, jak ochránit kvetoucí stromy před mrazem

1. Odpařování
Stromům pomáhá, když se kolem nich rozmístí kbelíky s teplou vodou. Odpařující se voda vytvoří mlhu, která chrání květy až do –2 °C. Vhodné je také ovocný strom zalít, protože zalitá zemina je teplejší než suchá.

2. Vykuřování
Další možností, jak zabránit zamrznutí, je zapálit u stromů kupky vlhkých větví a slámy. Hustý dým vytvoří ochrannou vrstvu. S ohněm je však nutné manipulovat opatrně, aby nedošlo ještě k větší zkáze než „jen“ zmrznutí květů.

Pro vykuřování se prodávají také speciální parafinové svíce – dýmovnice proti mrazu.

3. Rosení
Květy se také mohou orosit rozprašovačem. Zmrzlá voda na květech vytvoří ochranný film. Někteří zahrádkáři doporučují pro silnější účinek přidat valeriánské kapky. V obchodech je také k dostání speciální postřik proti mrazu, který se aplikuje dva až tři dny před očekávanými mrazy.

4. Zakrývání
Menší stromy můžete také přikrýt a vytvořit jim tak peřinku. Možností, čím zakrýt stromy před mrazem, je více. Třeba netkanou textilií nebo fólií. Pod izolační vrstvu se ještě dávají PET lahve s horkou vodou, které tak fungují jako ohřívací lahve.

5. Ochrana pohybem vzduchu
Někteří zahrádkáři chrání kvetoucí stromy před mrazem vířením vzduchu, třeba větrákem s přihříváním.

Kalendář jarních prací na zahradě

A jak ošetřit zmrzlé stromy?

Někdy mráz zničí úrodu na následující sezonu, jindy však může zahubit celý strom poškozením kmene, ve kterém vznikne vlivem rozdílných teplot přes den a v noci trhlina, do které se snadno dostávají choroby a škůdci. Je tedy nezbytné tuto trhlinu co nejdříve ošetřit. Popraskanou kůru v místě poškození je nutné oškrábat a následně ošetřit stromovým balzámem.

