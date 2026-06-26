26. června 2026 12:47
Na dovolenou s adaptérem. Deset druhů zásuvek, které mohou překvapit
Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete které redukce?
Safespace
Do vzduchu nemůže víc než polovina F-35, odhalil audit. Náprava má stát 290 miliard
Premium
Úhel pohledu
Konec placení navíc. Hlavní argumenty pro televizní a rozhlasové poplatky lze snadno vyvrátit
Prodej pozemku k bydlení, 994 m2, Dolní Krupá
Dolní Krupá, okres Mladá Boleslav
2 000 000 Kč