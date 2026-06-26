Na dovolenou s adaptérem. Deset druhů zásuvek, které mohou překvapit

Václav Nývlt
  12:47
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Zásuvka a zástrčka Typ A (ilustrační)

Zásuvka a zástrčka Typ A (ilustrační) | foto: Technet.cz s využitím MS Copilot

100 - 240 V
Volt Select
Adaptéry
Adaptér
22 fotografií
Na dovolenou s sebou často bereme řadu elektronických zařízení, a ta je potřeba nějak nabíjet a napájet. V některých destinacích však evropskou zástrčku do zásuvky nezapojíte. Víte, kam potřebujete které redukce?

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Témata: Zásuvka

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.