Česká republika se totiž ocitne až za okrajem takzvaného pásu totality.
Pás totality
Pojem představuje pomyslný pás, kterým prochází stín Slunce, zakrytého Měsícem. Jen z pásu je tedy pozorovatelné úplné zatmění.
Domácí pozorovatelé tak můžou očekávat zatmění ve středu 12. srpna 2026 během něhož Měsíc zakryje Slunce z necelých devadesáti procent.
Vesmírný jev nastane až po sedmé večer, tedy krátce před západem Slunce, což efekt zatmění ještě umocní.
Pás totality postupně projde přes Grónsko, Island a Pyrenejský poloostrov.
Úplné zatmění raritou
Zatmění Slunce je relativně časté (například poslední částečné zatmění bylo v Česku pozorovatelné v březnu 2025).
Úplné zatmění je však vzácností, jelikož je vidět jen z celkem malé plochy. Například v českých zemích bylo viditelné naposledy v roce 1842, v Praze dokonce ještě o téměř 150 let dříve.
Další úplné zatmění nad naším územím nastane až v říjnu 2135.
Nejvhodnější tak asi bude sledovat zatmění z Portugalska či Španělska.
Právě tam na pozorovatele podle predikce čeká nejkrásnější podívaná – úplnou fázi budou moci sledovat zhruba minutu a čtyřiceti pěti sekund. Ještě o něco déle bude zatmění viditelné na Islandu – necelé dvě minuty.
Zatmění na jihu Evropy bude stejně jako v Česku pozorovatelné krátce před západem Slunce – protažený stín Měsíce pak nabídne dobrý výhled i na oblohu s jasně viditelnými planetami. Důležitý je proto nerušený výhled na západní horizont.
Kam a jak vyrazit za úplným zatměním?
Úplné zatmění Slunce ale nebude pozorovatelné z celého Pyrenejského poloostrova.
|
Zatmění Slunce, polární záře i 13 úplňků. Jaké nebeské úkazy nabídne rok 2026
Pro pozorování z Portugalska je nejvhodnější zvolit úplný severovýchodní cíp země až u hranic se Španělskem. Výchozím bodem pro cestu k hranicím může být například oblíbené pobřežní město Porto, kam z Prahy létají přímé lety čtyřikrát týdně.
Vhodné podmínky pro pozorování úplného zatmění Slunce nabídne severozápadní část Španělska, konkrétně čtyři autonomní společenství na pobřeží Biskajského zálivu – Galicie, Asturie, Kantábrie a Baskicko.
|
Evropa se dočká úplného zatmění Slunce. Nejkrásnější bude ve Španělsku
Ideální cestou je let do některého z větších měst v těchto regionech – přímé lety z Prahy létají několikrát týdně do Bilbaa (v Baskicku), s přestupem pak třeba do baskického San Sebastiánu nebo Santiaga de Compostela v Galicii.
Pás nicméně protne celé Španělsko. Postupně přejde i přes střed Kastilie a Leónu, La Rioju, Aragonii a nakonec sever Valencijského společenství a jih Katalánska. Přímo tak zasáhne několik velkých měst – vyjma Bilbaa například Valencii nebo Zaragozu – a pro větší klid pro pozorování zatmění se nabízí některá z okolních obcí nebo úplná divočina.
Nejvíce letů je dostupných do Madridu, ten však už neleží na pásu totality. Úplné zatmění bude pozorovatelné na sever od španělského hlavního města. Na pásu přímo neleží ani Barcelona na pobřeží Baleárského moře, z ní je třeba za úplným zatměním cestovat ještě kousek na jihozápad.
Přímo nad Baleáry bude celý úkaz vrcholit, ostrovy tedy budou posledním místem, kde bude možné srpnové zatmění sledovat. Střed pásu totality navíc projde přímo nad Palmou – hlavním městem Baleár na ostrově Mallorca – kam z Prahy létají přímé lety denně.
Úkaz tu nastane až těsně před západem Slunce, tedy jen velmi nízko nad západním horizontem.
Zatmění na lodi
Na výpravu za zatměním Slunce se chystá i řada výletních lodí. Zatmění, včetně pásu totality, totiž kromě pevniny zasáhne i velkou část Atlantského a Severního ledového oceánu. V plánu jsou vyjma „klasických“ plaveb i expedice či řada speciálů s doprovodem astronomů a dalších odborníků.
Neopakovatelný zážitek nabídne také pozorování ze severozápadu Islandu. Přímo v pásu totality leží hlavní město Reykjavík, kam například z Prahy létají přímé lety třikrát týdně. Větší odlehlost a ideální podmínky pro pozorování zatmění slunce pak nabídnou také téměř celé poloostrovy Vestfirðir a Snæfellsnes.
Zatmění živě
Úplné zatmění si však mohou užít i zájemci doma. Živě jej totiž bude ze španělské Astrofyzikální observatoře Javalambre ve městě Teruel přenášet Evropská kosmická agentura (ESA).
Přenos z pásu totality, který doplní komentáře řady expertů, bude v angličtině dostupný na stránce ESA a na YouTube.
Nedívejte se přímo do Slunce
A pozor! Slunce, a to ani zastíněné Měsícem, nikdy nepozorujte přímo, ale jen přes sluneční filtr. Hrozí totiž vážné poškození zraku.
V hvězdárnách, obchodech s dalekohledy nebo optikách se prodávají speciální brýle určené k pozorování Slunce. Stojí něco málo přes sto korun. Místo čoček mají speciální fólii, popsal před časem pro Lidovky.cz Radek John.
Je vyrobená z polyesteru označovaného jako mylar. Fólii je možné koupit i samostatně. Další možností je svářečské sklo. Svářečské filtry mají číslování. Čím vyšší číslo, tím jsou tmavší, a tedy bezpečnější. Pro pozorování Slunce je třeba filtr stupně 13 a víc.
|
Vyzbrojte se na úterní nebeskou show. Čím si při pozorování zatmění Slunce chránit zrak?
Ke sledování zatmění je možné využít i dalekohled. Před jeho vstupní čočku se ale musí upevnit fólie. Bez filtru se dalekohledem na Slunce nedívejte! Nebezpečí poškození zraku je násobně větší než při přímém pozorování.
Prostřednictvím dalekohledu ale mohou zájemci zatmění Slunce bezpečně pozorovat i ve veřejné hvězdárně.