Závodník F1 Charles Leclerc se zasnoubil. Bude si brát sexy influencerku

Leclerc zásnuby pojal ve velkém a romantickém stylu. Na jedné z fotografií na Instagramu je vidět pokoj se svíčkami a závodník z růžových lupínků vytvořil obrovské srdce. Na dalším snímku je motýlek jeho jezevčíka Lea, který má přívěšek s nápisem „Tatínek si tě chce vzít.“
Alexandra Saint Mleuxová také ukázala svůj diamantový zásnubní prsten, jehož cena se odhaduje na více než půl milionu dolarů, což je v přepočtu skoro 11 milionů korun.
Leclercova snoubenka se narodila ve Francii. Její otec je Švýcar a matka Italka. Influencerka tvoří na sociálních sítích obsah v oblasti módy. Se závodníkem F1 je poprvé společně vyfotili v roce 2023 na pařížském týdnu módy.
Charles Leclerc v minulosti tři roky chodil s architektkou a influencerkou Charlotte Sine. Rozchod oznámili v roce 2022. „S Charlotte jsme se rozhodli ukončit náš vztah a zůstáváme dobrými přáteli. Sdíleli jsme tolik skvělých chvil a ona je a vždy bude pro mě velmi výjimečným člověkem,“ uvedl závodník tenkrát.