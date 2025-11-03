Závodník F1 Charles Leclerc se zasnoubil. Bude si brát sexy influencerku

Monacký závodník F1 Charles Leclerc (28) se na sociálních sítích pochlubil novinkou. Bude si brát svou dlouholetou přítelkyni, francouzskou influencerku a modelku Alexandru Saint Mleuxovou (24). U zásnub mu asistoval jeho jezevčík Leo.
Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleuxová v New Yorku na premiéře filmu F1...

Charles Leclerc a Alexandra Saint Mleuxová v New Yorku na premiéře filmu F1 (16. června 2025) | foto: AP

Alexandra Saint Mleuxová, Charles Leclerc a jejich pejsek Leo v americkém...
Alexandra Saint Mleuxová a Charles Leclerc na svatbě závodníkova bratra v Lecce...
Alexandra Saint Mleuxová v Abú Dhabí (10. prosince 2024)
Alexandra Saint Mleuxová v Monte Carlu (25. května 2024)
Leclerc zásnuby pojal ve velkém a romantickém stylu. Na jedné z fotografií na Instagramu je vidět pokoj se svíčkami a závodník z růžových lupínků vytvořil obrovské srdce. Na dalším snímku je motýlek jeho jezevčíka Lea, který má přívěšek s nápisem „Tatínek si tě chce vzít.“

Alexandra Saint Mleuxová také ukázala svůj diamantový zásnubní prsten, jehož cena se odhaduje na více než půl milionu dolarů, což je v přepočtu skoro 11 milionů korun.

Leclercova snoubenka se narodila ve Francii. Její otec je Švýcar a matka Italka. Influencerka tvoří na sociálních sítích obsah v oblasti módy. Se závodníkem F1 je poprvé společně vyfotili v roce 2023 na pařížském týdnu módy.

Charles Leclerc v minulosti tři roky chodil s architektkou a influencerkou Charlotte Sine. Rozchod oznámili v roce 2022. „S Charlotte jsme se rozhodli ukončit náš vztah a zůstáváme dobrými přáteli. Sdíleli jsme tolik skvělých chvil a ona je a vždy bude pro mě velmi výjimečným člověkem,“ uvedl závodník tenkrát.

