Mnohé herečky dnes vypadají jako coury, pustila se Studenková do českých filmů

Zdena Studenková je známá tím, že své názory říká bez velkých okolků. Tentokrát se v podcastu Hovory s Timeou zaměřila na současnou českou filmovou a televizní tvorbu.
„Dnes už jsou nároky na herečky jiné. Hlavně česká kinematografie to tak má. Dříve se od vás očekávalo, že pokud chcete být herečkou, měla byste být krásná. Nebo alespoň působit čistě, upraveně, a ne jako takzvaná schlampe (z němčiny: coura, šlapka, šmudla),“ říká Studenková.
Současný důraz na civilnost a přirozenost jí podle jejích slov není blízký. „Mě nezajímá film, kde se dívám na ošklivé, zanedbané a prokouřené lidi, to si raději pustím Toma Hardyho. Dnes jsou všichni poloumytí a já se na to nechci dívat,“ popsala.
„Obecně nesnáším špinavé, potrhané věci. Jsou lidé, kteří řeknou: ‚No a co? Jsem doma.‘ Já bych ani doma nemohla být v roztrhaných věcech, mně se to hnusí. Myslím si, že je to začátek konce, když na sebe ženy v domácnosti kašlou a myslí si, že to jejich partner nevidí nebo že je mu to jedno. Ne, není mu to jedno,“ dodala Studenková.
Slovenská herečka sama dlouhodobě otevřeně mluví o tom, že o svůj vzhled pečuje a estetické zákroky nepovažuje za tabu. V minulosti například přiznala operaci očních víček. „Nestydím se za to. V současné době je to běžný zákrok,“ uvedla dříve.
Studenková se během své dlouhé kariéry proslavila řadou filmových, televizních i divadelních rolí. Čeští diváci ji znají především jako zpěvačku Gábinu z komedie S tebou mě baví svět. Zahrála si také ve filmech Anděl s ďáblem v těle a Panna a netvor. V posledních letech se objevila například ve slovenském seriálu Dunaj, k vašim službám.
V soukromém životě je dlouhá léta partnerkou o sedmáct let mladšího dirigenta a sbormistra Branislava Kostky (55). V minulosti byla vdaná za fotografa Ivana Kostroně a později za režiséra Stanislava Párnického, s nímž má dceru Simonu.