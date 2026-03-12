Období, kdy je možné mít na vozidle obuté letní pneumatiky, vychází ze zákonného nařízení pro ty zimní – ty musejí být na vozidle nasazené minimálně do 31. března. Povinnost však platí pouze při splnění podmínky:
- na silnicích je sníh, led nebo námraza,
- lze očekávat, že se sníh, led nebo námraza na silnicích vyskytnou.
Pokud je tedy počasí příznivější, zákon umožňuje přezout na letní obutí i dříve. Jedinou výjimkou je dopravní značka C15a: „Zimní výbava“, za níž smějí v období od 1. listopadu do 31. března vjíždět pouze vozidla se zimními pneumatikami, a to bez ohledu na aktuální stav vozovky.
Datum je tedy spíše orientační – výrobci se shodují, že přechod na letní pneumatiky je vhodný ve chvíli, kdy denní teploty překročí sedm stupňů Celsia. Návštěvu pneuservisu je vhodné naplánovat s předstihem. V období kolem hraničního data bývají termíny obsazeny i na několik týdnů dopředu.
Stáří pneumatiky a hloubka dezénu
U letních pneumatik jsou zásadní dva údaje – hloubka dezénu a stáří. Použitý materiál postupem času degraduje a pneumatiky ztrácejí své původní vlastnosti.
Datum výroby pneu
Za hraniční životnost je obvykle považováno deset let od data výroby. Někteří výrobci však doporučují výměnu již po čtyřech letech.
Bezpečnost ovlivňuje také hloubka dezénu: drážky na všech kolech osobních aut musejí být minimálně 1,6 milimetru hluboké.
Obchodníci však upozorňují, že vhodnější jsou alespoň tři milimetry, které zajišťují vyšší bezpečnost za deštivého počasí. Nové pneumatiky mívají zpravidla sedm až osm milimetrů.
Je možné jezdit na zimních pneumatikách i v létě?
Zimní pneumatiky jsou díky své konstrukci bezpečnější za chladného počasí, v letních měsících však představují zvýšené riziko. Jejich měkčí složení, přizpůsobené chladu, se za vyšších teplot chová odlišně.
Za tepla mají zimní pneumatiky horší vlastnosti – autům se zhoršuje ovladatelnost a až o třicet procent se prodlužuje i brzdná dráha. Ježdění na zimních pneumatikách v létě rovněž zvyšuje spotřebu paliva.
Stěžejní je zmíněná hranice sedmi stupňů Celsia – pod ní jsou podle obchodníků bezpečnější zimní pneumatiky, nad ní pak pneumatiky letní. Žádné předpisy nicméně jízdu na zimních pneumatikách v létě nezakazují.
Jak pneumatiky skladovat
Správné uskladnění pneumatik ovlivňuje jejich životnost. Pokud nevyužijete nabídek pneuservisů na jejich uschování do další sezóny, dbejte na několik zásad, aby vydržely co nejdéle:
- pneumatiky s ráfkem: zavěšení či položení do komínku,
- pneumatiky bez ráfku: na stojato s občasným pootáčením.
Uskladněné by měly být na suchém a tmavém místě, ideálně při teplotě do patnácti stupňů Celsia.