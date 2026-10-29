Pro řidiče z Prahy či města v nížině může být stejně důležité, zda autem vyrážejí brzy ráno, nebo až odpoledne a zda se pohybují pouze po městě, nebo pravidelně míří do hor.
Zatímco ve městě mohou přetrvávat poměrně vysoké teploty, na horských silnicích se už může objevit námraza nebo sníh. Při plánování cesty proto nestačí zkontrolovat pouze předpověď pro místo odjezdu. Stejnou pozornost si zaslouží počasí na trase, v cíli i v době plánovaného návratu.
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Napoví teplota, sedm stupňů jako vodítko
„Ideální je přezout na zimní pneumatiky již tehdy, když se průměrné denní teploty pohybují okolo sedmi stupňů a níže. Odkládat výměnu až na první sníh se nemusí vyplatit. Letní směs v chladu postupně tuhne a hůře se přizpůsobuje povrchu vozovky. Zimní pneumatiky jsou naopak navržené tak, aby si při nízkých teplotách zachovávaly pružnost. Jejich přínos se proto neomezuje pouze na zasněžené silnice, ale uplatňuje se také v dalších podmínkách chladného počasí,“ říká Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
Zimní pneumatiky
Sedmička ovšem nepředstavuje ostrý předěl. Neznamená, že při osmi stupních funguje letní obutí bez výhrad a při šesti se náhle stává nebezpečným. Jde o orientační doporučení pro načasování sezonní výměny. Podstatný je dlouhodobější vývoj počasí a podmínky, ve kterých bude automobil skutečně jezdit.
Rozdíl mezi letní a zimní pneumatikou přitom nespočívá jen ve složení pryže. Zimní dezén obsahuje množství jemných zářezů, takzvaných lamel, které pomáhají zajistit záběr na zimním povrchu. Vedle vhodné směsi tak hraje důležitou roli i samotná konstrukce běhounu.
Co říká zákon
„Používání zimních pneumatik není v Česku automaticky povinné po celé zimní období. Podle § 40a zákona o silničním provozu je musí řidiči v období od 1. listopadu do 31. března použít tehdy, pokud vozovku pokrývá souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza. Povinnost platí také v případě, kdy lze vzhledem k počasí předpokládat, že se takové podmínky během jízdy vyskytnou. U osobních automobilů s maximální přípustnou hmotností do 3,5 tuny musí být zimní pneumatiky na všech kolech. Hloubka hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí dosahovat nejméně čtyř milimetrů,“ popisuje Thienel.
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Zvláštní pozornost je nutné věnovat úsekům označeným dopravní značkou Zimní výbava s případnou dodatkovou tabulkou. Zákonná povinnost a vhodný okamžik pro přezutí tedy nejsou totéž. Přípravu na zimní provoz je rozumné přizpůsobit tomu, kdy a kam člověk jezdí, a nenechávat ji až na den, kdy se bez zimních pneumatik skutečně neobejde.
Pneumatiky mohou mít vliv na řešení nehody
Použití nesprávného obutí může mít vedle bezpečnostních a právních důsledků také dopad na řešení pojistné události. Samotná přítomnost letních pneumatik na automobilu však automaticky neznamená, že pojišťovna škodu nezaplatí. Důležité je zejména to, zda nevhodné pneumatiky přispěly ke vzniku nehody nebo zvětšily její následky. U havarijního pojištění záleží také na konkrétních pojistných podmínkách.
„Pokud řidič na zasněžené silnici s letními pneumatikami nedobrzdí a způsobí nehodu, může mít nevhodné obutí dopad i na její finanční vypořádání. U havarijního pojištění může podle okolností a smluvních podmínek dojít ke snížení plnění. Rozhodující je především souvislost mezi stavem pneumatik a vznikem nebo rozsahem škody,“ upozorňuje Thienel.
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„U povinného ručení je potřeba odlišovat náhradu škody poškozenému a případný následný postih vůči viníkovi. Pojišťovna může poškozenému škodu uhradit a při splnění zákonných podmínek následně požadovat náhradu vyplaceného plnění nebo jeho části po odpovědné osobě. Ani tento postup není automatický pouze proto, že automobil neměl zimní pneumatiky,“ doplňuje.
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Řidiči by proto neměli spoléhat na představu, že případné následky vždy vyřeší pojistka. Vedle včasného přezutí je důležité zkontrolovat také hloubku dezénu a celkový stav pneumatik. Při řešení nehody totiž může být podstatné nejen to, jaký typ obutí automobil měl, ale také v jakém byl stavu.