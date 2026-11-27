Pro savce typu plchů, netopýrů nebo ježků jde o běžnou záležitost. V zimě upadají do stavu, který se vyznačuje apatií, nečinností, celkovým zpomalením látkové výměny a výrazným poklesem tělesné teploty. Podobným způsobem se umí uložit třeba i medvědi. Jejich zimní spánek je ale mírnější. Teplota jim klesá jen málo a vnímají své okolí. Obojímu se říká cizím slovem hibernace. V případě medvědů však nepravá.
Spousta lidí by takovou věc brala, ať už hlubší ježčí či mělčí medvědí verzi. Jedna nejmenovaná nizozemská dáma tuto schopnost asi měla. Podle dostupných záznamů upadala do stavu, jež zimní spánek silně připomínal.
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Její tělesná teplota v něm klesala na pouhých 31 stupňů Celsia. Většině lidí by při takovém podchlazení hrozilo selhání vnitřních orgánů. Záhadná paní ho však přežila.
Zvláštnost poprvé zaznamenala ve věku okolo dvaceti let. Z lékařských poznámek se zpětně nedá zjistit, jak dlouho její stavy trvaly. V létě se ale neobjevovaly. Bohužel je provázela nadměrná žízeň a chorobné změny nálady.
Paní zemřela v 57 letech po neúspěšné chirurgické léčbě zápalu plic. Před smrtí souhlasila s darováním svého mozku vědě. Dostal se k týmu metabolické výzkumnice Chun-Xia Yi z Amsterdamské univerzity.
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Výzkumníci se v něm nejvíc zajímali o strukturu zvanou hypotalamus. Má na starosti udržování stálého vnitřního prostředí v těle, včetně tělesné teploty. Funguje také jako přepojovací stanice mezi nervovou a hormonální soustavou.
V hypotalamu neznámé ženy vědci našli sníženou hladinu proteinu jménem synaptofysin. Uplatňuje se v nervových spojích. Neurony kontrolující vnitřní tělesné hodiny dárkyně zase postrádaly hormon vasopresin, řídící hospodaření s vodou. Méně bylo i tzv. vazoaktivního intestinálního peptidu, který se v mozku podílí na řízení rytmu spánku a bdění.