Změna času 2026: O víkendu si přetočíme hodiny. Noc bude o hodinu kratší

O víkendu nás čeká tradiční změna času. Čas se v noci na neděli změní na letní. Změna se týká všech členských států EU a dalších zemí, které se k tomuto systému připojily. Podruhé si hodinky přetočíme opět koncem října na čas zimní.
I v roce 2026 se bude měnit čas

I v roce 2026 se bude měnit čas | foto: Shutterstock

Letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední říjnovou. Změna času tedy nastane v noci na neděli 29. března, která bude o hodinu kratší, protože si hodinky posuneme ze 2:00 na 3:00.

Druhá, podzimní, změna času nastane v noci na neděli 25. října, kdy si ručičky hodinek posuneme ze 3:00 na 2:00 a vrátíme se k zimnímu času, tedy středoevropskému času.

Kdy se v Česku mění čas
rokjarní změna, posun ze 2:00 na 3:00podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
2026neděle 29. březnaneděle 25. října
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října

Poprvé byl letní čas zaveden v roce 1916 v Německu během první světové války. Brzy se rozšířil i do Rakousko-Uherska, a tedy i na území Česka.

Za socialismu se střídání času také používalo, ale největší stabilitu přinesla až Evropská unie. Od roku 1996 platí pravidlo, že letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední říjnovou.

Konec přetáčení hodin je v nedohlednu

Jaké máme v Česku časy

Středoevropský čas
SEČ (CET, GMT+1h) také obyčejný, standardní nebo klasický. Je naším časovým pásmem, když není zaveden letní čas.

Letní čas
SELČ (CEST) odpovídá sousednímu pásmu, východoevropskému času VEČ (EET, GMT+2h).

V roce 2019 se Evropský parlament shodl, že by se střídání času mělo zrušit. Důvodem byla snaha zjednodušit životy občanů, protože se ukázalo, že změna času nemá významný ekonomický přínos, zato má negativní dopady na zdraví a biorytmy lidí.

Problém je, že členské státy se zatím nedohodly, který čas používat.

Například severské státy preferují spíše letní čas, aby měly déle světlo večer, zatímco jiné státy by upřednostnily čas zimní, který lépe odpovídá jejich biorytmům. Některé země, jako třeba Španělsko, by střídání času prozatím ponechaly, dokud se nenajde nejlepší řešení.

A tak se celá reforma odložila na neurčito. Dokud se lídři evropských zemí neshodnou, budeme hodiny posouvat i v následujících letech.

Mnoho zemí mimo Evropu už změnu času zrušilo, například Rusko, Turecko nebo velká část Mexika.

Změna času 2026: O víkendu si přetočíme hodiny. Noc bude o hodinu kratší

