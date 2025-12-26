Letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední říjnovou. První změna času tedy nastane v noci na neděli 29. března, která bude o hodinu kratší, protože si hodinky posuneme ze 2:00 na 3:00.
Druhá, podzimní, změna času nastane v noci na neděli 25. října, kdy si ručičky hodinek posuneme ze 3:00 na 2:00 a vrátíme se k zimnímu času, tedy středoevropskému času.
Změna se týká všech členských států EU a dalších zemí, které se k tomuto systému připojily.
|rok
|jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00
|podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
|2026
|neděle 29. března
|neděle 25. října
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
Poprvé byl letní čas zaveden v roce 1916 v Německu během první světové války. Brzy se rozšířil i do Rakousko-Uherska, a tedy i na území Česka.
Za socialismu se střídání času také používalo, ale největší stabilitu přinesla až Evropská unie. Od roku 1996 platí pravidlo, že letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední říjnovou.
|
Změna ze zimního na letní čas je pro nás horší, tvrdí psycholog. Ovlivňuje kvalitu spánku i psychickou odolnost
Konec přetáčení hodin je v nedohlednu
Jaké máme v Česku časy
Středoevropský čas
Letní čas
V roce 2019 se Evropský parlament shodl, že by se střídání času mělo zrušit. Důvodem byla snaha zjednodušit životy občanů, protože se ukázalo, že změna času nemá významný ekonomický přínos, zato má negativní dopady na zdraví a biorytmy lidí.
Problém je, že členské státy se zatím nedohodly, který čas používat.
Například severské státy preferují spíše letní čas, aby měly déle světlo večer, zatímco jiné státy by upřednostnily čas zimní, který lépe odpovídá jejich biorytmům. Některé země, jako třeba Španělsko, by střídání času prozatím ponechaly, dokud se nenajde nejlepší řešení.
|
Lidské tělo funguje v 25hodinovém rytmu. Expertka radí, jak vyzrát na změnu času
A tak se celá reforma odložila na neurčito. Dokud se lídři evropských zemí neshodnou, budeme hodiny posouvat i v následujících letech.
Mnoho zemí mimo Evropu už změnu času zrušilo, například Rusko, Turecko nebo velká část Mexika.