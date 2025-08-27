Zase ten čas! Kdy posuneme hodiny? Jaká je historie a budoucnost letního času

Ivana Vaňkátová
  7:19
Podzim se nezadržitelně blíží a s ním i tradiční změna času. Už brzy budeme posouvat hodiny zpět, abychom se vrátili ke standardnímu, tedy takzvanému zimnímu času. Tento každoroční přesun má své kořeny hluboko v historii, ale jeho budoucnost zůstává nejistá. Kdy se na podzim mění čas a proč to Evropa ještě stále nevzdala?
Zimní změna času prý prospívá zdraví | foto: Shutterstock

Nejbližší podzimní změna času nás čeká v noci na 26. října 2025. Přesně ve 3:00 ráno se hodinové ručičky vrátí na 2:00. Pro ty, kteří se chystají do postele, to znamená o hodinu spánku navíc, pro noční sovy o hodinu delší zábavu. Změna se týká všech členských států EU a dalších zemí, které se k tomuto systému připojily.

I když nám chytré telefony a počítače mění čas automaticky, nezapomeňte si zkontrolovat starší hodiny a budíky, ať vás nečeká nepříjemné překvapení.

Lidské tělo funguje v 25hodinovém rytmu. Expertka radí, jak vyzrát na změnu času

Od války ke zmatku

Historie změny času je fascinující a začíná v dobách, kdy úspora energie byla zásadní. Poprvé byl letní čas zaveden v roce 1916 v Německu během první světové války. Brzy se rozšířil i do Rakousko-Uherska, a tedy i na území Česka.

Víte, že se v Československu v historii experimentovalo i se zimním časem? Konkrétně v zimě na přelomu let 1946 a 1947, kdy byl posunut čas kvůli úspoře elektřiny.

Myšlenka střídání času se sice rozšířila až kvůli úsporám energie během světových válek, ale za jejím původním nápadem stojí Novozélanďan George Vernon Hudson. Tento entomolog přišel s myšlenkou posunu hodin již v roce 1895, protože mu delší denní světlo umožnilo více času na sběr hmyzu. Jeho návrh však byl přijat teprve o mnoho let později.

Za socialismu se střídání času také používalo, ale největší stabilitu přinesla až Evropská unie. Od roku 1996 platí pravidlo, že letní čas začíná poslední březnovou neděli a končí poslední říjnovou.

Posuny času navždy. Lidem to vadí, ale na alternativě se neshodnou

EU chtěla konec, ale zatím se nedaří

Jedna z nejčastějších otázek je, jak dlouho ještě budeme měnit čas. V roce 2019 se Evropský parlament shodl, že by se střídání času mělo zrušit. Důvodem byla snaha zjednodušit životy občanů, protože se ukázalo, že změna času nemá významný ekonomický přínos, zato má negativní dopady na zdraví a biorytmy lidí.

Středoevropský čas
SEČ (CET, GMT+1h) také obyčejný, standardní nebo klasický. Je naším časovým pásmem, když není zaveden letní čas.

Letní čas
SELČ (CEST) odpovídá sousednímu pásmu, východoevropskému času VEČ (EET, GMT+2h).

„Nemáme důkazy, že by posun o hodinu u zdravých lidí nějak ohrožoval jejich zdravotní stav. Existují však sledování, která dokazují, že po změně času je třeba zvýšená nehodovost nebo větší množství úrazů. Je to zřejmě tím, že se lidem zkrátí spánek o hodinu, a když je někdo nevyspalý, může to mít podobné důsledky,“ říká Alena Sumová, odbornice na biochronologii z Akademie věd.

Problém je, že členské státy se dodnes nedohodly, na kterém čase se usadí. A tak se celá reforma odložila na neurčito. Dokud se lídři evropských zemí neshodnou, budeme hodiny posouvat i v následujících letech.

Změna času (ilustrační fotka)

Proč se státy nemohou shodnout?

Problém spočívá v rozdílech mezi jednotlivými zeměmi. Například severské státy preferují spíše letní čas, aby měly déle světlo ve večerních hodinách, zatímco jiné státy by upřednostnily čas zimní, který lépe odpovídá jejich biorytmům. Některé země, jako třeba Španělsko, by střídání času prozatím ponechaly, dokud se nenajde nejlepší řešení.

Kdy se v Česku mění čas
rokjarní změna, posun ze 2:00 na 3:00podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
2026neděle 29. březnaneděle 25. října
2027neděle 28. březnaneděle 31. října
2028neděle 26. březnaneděle 29. října
2029neděle 25. březnaneděle 28. října
2030neděle 31. březnaneděle 27. října

K tomu se přidaly i obavy, že by taková nejednotnost mohla narušit jednotný trh EU, cestování a obchod, a proto bylo téma odloženo na neurčito. V současné době neexistuje žádný konkrétní plán, kdy by se o zrušení střídání času znovu jednalo. Proto se bude čas v celé Evropě posouvat i v následujících letech.

Mnoho zemí mimo Evropu už změnu času zrušilo, například Rusko, Turecko nebo velká část Mexika. Zdá se, že i pro zbytek světa je to jen otázka času. Ale dokud nepadne shoda, je dobré si vždy na podzim zkontrolovat hodinky.

Změna času

