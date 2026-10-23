Změnu na zimní čas mnoho lidí vítá. Hodiny se při ní posunou o 60 minut zpět, což dává možnost si ráno přispat. Ve skutečnosti je ale tento benefit jen zdánlivý, tělu příliš neprospěje. Jak je to možné?
Posun času ze tří hodin zpět na dvě většina lidí prospí. Tělo si ho ale všimne. Srdce a cévy pracují v denním rytmu, který řídí vnitřní biologické hodiny v mozku. Ráno stoupá krevní tlak i tepová frekvence a tělo vyplavuje stresové hormony, které člověka připravují na ranní start.
Změna času 2026
Změna času z letního na zimní nastane v noci na neděli 25. října, kdy si ručičky hodinek posuneme ze 3:00 na 2:00 a vrátíme se k zimnímu času, tedy středoevropskému času.
Když se ručičky hodin náhle vrátí zpět, organismus svou přípravu na probuzení nezastaví. V běžném provozu je ráno pro srdce nejnáročnější období dne. Potvrzuje to i studie v New England Journal of Medicine z roku 1985, která u téměř 3 000 pacientů zjistila, že infarkty nejčastěji začínají mezi 6. a 12. hodinou. Kolem deváté ráno přicházeli pacienti zhruba třikrát častěji než kolem jedenácté večer.
„Ráno je pro srdce nejnáročnější část dne. Když posuneme hodiny, posuneme i chvíli, kdy tuhle zátěž potkáme. Zdravý člověk se srovná za pár dní, někomu to ale trvá déle,“ říká profesor Tomáš Skála, kardiolog a srdeční elektrofyziolog z I. interní kliniky Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc, který je také jedním ze zakladatelů Kardi Ai.
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Jaro bere, podzim nevrací
Na hodinu spánku navíc se těší skoro každý. Opravdu ale tento „čas navíc“ strávíme spánkem? Kupodivu to tak není. Americká studie z roku 2009 ukázala, že po podzimní změně času lidé nespí déle. Hodina „k dobru“ tak nemá takový efekt, s jakým je mezi veřejností většinou spojována.
Zato jarní změna času, tedy změna na letní čas, se na průměrné době spánku projeví. „Ubraná“ hodina snižuje dobu spánku zhruba o 40 minut. Tento zásah se projevuje i u počtu infarktů. Když odborníci srovnali data z 12 studií ze 10 zemí, zjistili, že jarní posun času přináší o 4 % vyšší riziko infarktu. V Michiganu ošetřili v pondělí po změně času na letní o 25 % infarktů více než v jiná pondělí, švédská data uvádějí pro celý týden po jarní změně času nárůst o 5 % proti jiným týdnům.
Podzimní posun času se podle dat projevuje na počtu infarktů mírně pozitivně, ale v součtu nepřináší takové zlepšení, aby to jarní nárůst kompenzovalo. „Změna času infarkt nezpůsobí. U člověka, který už má nemocné cévy, ale může posunout chvíli, kdy k němu dojde. Hodina navíc na podzim tedy není lék, v souhrnu studií riziko infarktu nesnižuje,“ vysvětluje kardiolog Skála.
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Změna času a porucha srdečního rytmu
Nejčastější poruchou srdečního rytmu je fibrilace síní. Při ní se síně nestahují koordinovaně, ale elektrické vzruchy krouží po měnících se okruzích. „To má za následek ztrátu koordinovaného stahování síní, ztrátu jejich čerpací schopnosti s městnáním krve a obvykle i rychlý převod vzruchů na srdeční komory, což má za následek rychlou a nepravidelnou srdeční akci,“ vysvětluje na svém webu institut IKEM.
Fibrilace síní má mnoho podob, zdaleka ne všechny jsou závažné a mnohé odezní po chvíli samy. Někdy ale potíže přetrvávají, lékaři pak mluví o perzistující formě. Srdce je potřeba „nahodit“ do správného rytmu. U těžších forem to již není možné. Důležité je vědět, že zvýšený počet ojedinělých epizod fibrilace síní zvyšuje riziko dalšího rozvoje této poruchy a možnému těžšímu průběhu.
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Fibrilace síní je poměrně častým jeven, například podle dánské studie ji během života dostane zhruba každý třetí člověk nad 45 let. Záchvat ale nemusí přijít zčistajasna. Typickými spouštěči jsou nedostatek spánku, stres a alkohol. Dokonce už jediný drink zvyšuje šanci na fibrilaci v následujících čtyřech hodinách dvojnásobně.
Jak ale výskyt této poruchy souvisí s posunem času? U jarní změny na letní čas je spojitost jasná, jednoznačně zvyšuje její pravděpodobnost. U podzimní změny rozdíl tak jasný není, pokud nedojde k souběhu s oslavou či alkoholem. Právě před přetočením ručiček hodin zpět může mít člověk pocit, že noc je skoro „nekonečně dlouhá“, a v důsledku tak ponocuje víc, než kdyby žádná změna nepřišla. Zdroj:
|rok
|jarní změna, posun ze 2:00 na 3:00
|podzimní změna, posun ze 3:00 na 2:00
|2026
|neděle 29. března
|neděle 25. října
|2027
|neděle 28. března
|neděle 31. října
|2028
|neděle 26. března
|neděle 29. října
|2029
|neděle 25. března
|neděle 28. října
|2030
|neděle 31. března
|neděle 27. října
„Fibrilace síní málokdy přijde jen tak. Krátká noc, náročný týden nebo oslava jsou klasické spouštěče. Samotný posun hodin ji většinou nespustí, v kombinaci s ponocováním a alkoholem už to ale může být jiné,“ varuje profesor Skála.
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6 tipů kardiologa, jak hodinu navíc opravdu využít
1. Držte budíček. Choďte spát a vstávejte jako obvykle, i o víkendu. Americká kardiologická asociace zařadila spánek mezi osm pilířů zdravého srdce a dospělým doporučuje 7 až 9 hodin denně.
2. Ráno ven na světlo. Denní světlo je pro biologické hodiny nejsilnější signál. Krátká procházka po snídani pomůže tělu srovnat se rychleji.
3. Kávu si dejte do oběda. Ve studii zkrátila dávka kofeinu odpovídající 2–3 šálkům kávy spánek o více než hodinu, i když ji lidé vypili šest hodin před spaním. Totéž platí pro energetické nápoje.
4. Večer střídmě s alkoholem. U lidí s fibrilací síní zdvojnásobil už jeden drink riziko záchvatu během následujících čtyř hodin.
5. Hodinu před spaním odložte telefon. Pokud to nejde, zapněte aspoň noční režim a ztlumte jas obrazovky.
6. Léky berte pravidelně i v den změny. Pokud nevíte, zda dávku posunout, zeptejte se lékaře nebo lékárníka.