V patnácti při nástupu na střední školy nebo čtyřletá gymnázia, nebo dokonce ve třinácti či jedenácti při nástupu na víceletá gymnázia, je obtížné mít jasnou představu, co s sebou ta která škola nese.
Může se tedy stát, že nesplňuje vaše očekávání, nevyhovuje vám kolektiv nebo je třeba nad vaše síly. Zkrátka, že s původním výběrem nejste spokojení. Pokud však víte, jakou jinou školu byste raději studovali, dá se s tím něco dělat.
Žáci mají právo školu změnit, a to kdykoli během školního roku – nejlepší je ale začátek roku nebo pololetí. Roli nehraje ani to, ve kterém ročníku se k přestupu rozhodnete, je ale potřeba počítat s tím, že čím později, tím bude přestup náročnější.
|
Průvodce školním rokem 2025/2026: Kdy jsou prázdniny, maturita i přijímačky
Jak přestoupit na jinou školu
Přestup do jiné školy se stejným vzdělávacím program – například z gymnázia na gymnázium – není komplikovaný. Prvním krokem by měl být osobní pohovor s ředitelem či ředitelkou vaší nové vysněné školy. Na ten se důkladně připravte a nachystejte si i otázky na vše, co vás na nové škole zajímá. Při setkání nejspíše zazní:
- Proč chcete školu změnit?
- Co vás na konkrétní škole láká?
- Jakou máte motivaci ke studiu?
- Vaše dosavadní studijní výsledky?
S sebou se nebojte vzít minulá vysvědčení, a pokud máte, tak i jazykové certifikáty nebo třeba diplomy z matematických olympiád.
Délka přestupu je individuální, vždy záleží na konkrétní situaci. Přestoupit se dá vícekrát, a to i v jednom roce. Počítat ale budete muset s dalším papírováním, pohovorem, zkouškami a zvykáním na nový kolektiv.
|
Šikanu sami učitelé nevyřeší. Sociální pedagogové z balíku peněz pro školy úplně vypadli
Co pro přestup udělat
Pamatujte na to, že nová škola vás přijmout automaticky nemusí – konečné rozhodnutí je na jejím řediteli. Základním předpokladem je, že na nové škole pro vás vůbec bude místo. Pokud schůzka proběhne ku spokojenosti obou stran a škola má volné kapacity, přichází čas na papírování.
Žádost o přestup je potřeba podat na nové škole v písemné podobě, u nezletilých ji musí podat zákonný zástupce. Neexistuje jednotný formulář, školy však často mívají vlastní. Obsahovat by měl nezbytné informace:
- Jméno a příjmení
- Adresu
- Datum narození
- Název původní školy
- Obor a ročník
Některé obory mohou také vyžadovat potvrzení o zdravotní způsobilosti, které je nezbytné k žádosti přiložit. Vy sami v žádném případě neukončujte studium na původní škole – informace o přestupu si mezi sebou předají ředitelé obou institucí.
Musím znovu dělat přijímačky?
Zkoušky nejsou při přestupu pravidlem. O tom, zda budou podmínkou přijetí na novou školu, rozhoduje opět její ředitel. Ten také určí, čeho se bude týkat a v jakém rozsahu – dotazy na případné zkoušky by tedy rozhodně měly padnout už během prvotního pohovoru.
Pokud se kromě školy rovnou rozhodnete změnit i obor, rozdílové zkoušce, která ověří vaši schopnost zapojit se do výuky, se zcela určitě nevyhnete. Na jejím základě teprve ředitelé rozhodují o přijetí přestupujícího žáka. Při zachování stejného studijního oboru bývá přestup většinou bez zkoušek.
|
Velké potíže u přijímaček na SŠ dělalo žákům porozumění textu. Vyzkoušejte si úlohy, které je potrápily
Co když mě nová škola nepřijme?
Nic moc se nedá dělat, pokud na novou školu nebudete moci nastoupit z kapacitních důvodů. Jestli se vás však ředitel rozhodne nepřijmout na základě výsledků zkoušek, máte možnost podat odvolání.
Podává se do patnácti dnů od vydání rozhodnutí přímo k rukám ředitele školy. Další rozhodnutí je dle sídla školy na krajském úřadu či pražském magistrátu.