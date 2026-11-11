Mít koníček je skvělé. Když vám za něj ještě někdo platí, je to ještě lepší. Něco podobného se poštěstilo pražskému specialistovi na počítačovou bezpečnost a správu firemních serverů Pavlovi Hákovi. Je totiž jachtař a sehnal si velice příjemnou brigádu. O víkendu vozí po Vltavě turisty na motorovém člunu. Plachetnice by samozřejmě byla lepší. I tak je ale Pavlův vedlejšák super. Své zážitky z plaveb pod pražskými mosty občas popisuje na Bluesky. Minulý týden měl takhle na lodi skupinu drsných hochů z Manchesteru.
Přijeli se loučit se svobodou. K tomuhle druhu večírku patří i výběr hudby. Právě vkus dotyčných gentlemanů Pavla zarazil. Pouštěli si totiž písničku Unwritten od britské zpěvačky Natashy Bedingfieldové. Za podobných okolností je to vcelku obvyklý song. Většinou ho ale chtějí slyšet dámy.
Mimochodem nepřeháním. Nevím, jestli je na to nějaká ISO norma či co, ale mám z letoška silný dojem, že když nezazní aspoň 10x Unwritten, není to proper dámská rozlučka 🤷🏻♂️— Pavel Hák (@mocchytry.bsky.social) 7. listopadu 2026 v 19:06
„Nevím, jestli je na to nějaká ISO norma či co, ale mám z letoška silný dojem, že když nezazní aspoň desetkrát Unwritten, není to proper dámská rozlučka,“ svěřil se protřelý vltavský kormidelník.
Název písničky mi byl matně povědomý. To bylo ale asi tak všechno. Udělal jsem proto, co by na mém místě udělala většina lidí. Vyhledal jsem si song Googlem. Zdál se mi docela dobrý. Téměř jistě jsem ho už někdy slyšel. Je totiž z roku 2004.
Web jako zesilovač
Připadalo mi to zvláštní. Proč si dnešní nevěsty a družičky nechávají zahrát song, který poslouchala už generace před nimi? Některé se určitě mohou vdávat poněkolikáté. Takové svatby však budou rovnoměrně rozdělené v čase. Jen těžko by generovaly sedm stovek přehrání za jednu projížďkovou sezónu. Odpověď jsem objevil vcelku rychle. Stačilo se podívat na Wikipedii. Kam taky jinam?
Song Unwritten použili filmaři v romantické komedii S tebou nikdy z roku 2023. Biják je mimochodem taky recyklovaný. Jeho scénář prý vychází z ultimativního romcomu Mnoho povyku pro nic. William Shakespeare ho napsal už v roce 1599.
Zpátky ale k písničce Natashy Bedingfieldové. Pod vlivem filmu se z ní stal oblíbený soundtrack tiktokových videí. Skladbě to vdechlo nový život.
Uvědomil jsem si, že jsem stejný příběh četl už víckrát. Vzpomněl jsem si třeba na song Running Up That Hill od anglické zpěvačky Kate Bushové. Nahrála ho už v roce 1985. O 36 let později, v roce 2022, skladbu použili tvůrci čtvrté série hororového seriálu Stranger Things. Stalo se tak vlivem dvou věcí.
V produkčním týmu písničku prosadila americká herečka Winona Ryderová, která v seriálu ztvárnila jednu z hlavních rolí. Kate Bushová práva k použití svých songů prodává dost málo. Příběhy s příšerami z cizí dimenze má však ráda. Proto udělala výjimku.
Hit po 44 letech
Zajímalo by mě, jak se jí výsledek líbil. Stranger Things mě taky bavily. Užil jsem si ale jen první dvě série, snad ještě i třetí. Čtvrtou už jsem spíš přetrpěl a pátou úplně vynechal. Proti zbytečnému protahování seriálů, které byly kdysi dobré, by měl být nějaký zákon. Running Up That Hill se každopádně ze dne na den stala nejhranějším trackem na platformě Spotify.
Zároveň bodovala i v klasických rádiích. Ve Spojeném království se dostala na první místo oficiální hitparády. Bushové se to samé předtím podařilo jen jednou v životě.
Bylo to s písničkou Wuthering Heights z roku 1978. Zpěvačka tak dnes drží rekord v nejdelší pauze mezi dvěma prvními místy v historii hitparády: 44 let. V roce 2022 oslavila své 63. narozeniny. Stala se tak nejstarší zpěvačkou, která kdy britský žebříček vyhrála. Running Up That Hill také vyšla poprvé jako singl.
Zároveň se z ní opět stal oblíbený soundtrack videí na TikToku. Síť kdysi určená ke zveřejňování krátkých tanečních klipů je v kříšení starých skladeb klíčová. Nebo alespoň donedávna byla. Někdy ale působí dost podivným způsobem.
Svědčí o tom případ dalšího songu, Bloody Mary od Američanky Lady Gaga. Skladba natočená v roce 2011 se dostala na výsluní o jedenáct let později. Bylo to v souvislosti s plesovou scénou ze seriálu Wednesday.
Skladníkova sláva
Konkrétně šlo o čtvrtý díl první série. Původně v něm byla slyšet písnička Goo Goo Muck od americké kapely The Cramps z roku 1981. Fanoušci však začali sami od sebe k seriálu přidávat Bloody Mary. Museli písničku zrychlit, aby k videu seděla. Uživatelé TikToku, většinou spíš uživatelky (ale ne vždycky), pak začali vytvářet svoje vlastní verze tance. K trendu se připojila i samotná Lady Gaga.
Ve všech zatím popsaných příkladech byl k restartu života skladby potřeba nějaký vnější impulz. Jde to ale i bez něj. Nasvědčuje tomu vlna obnovené popularity songu Dreams od kapely Fleetwood Mac.
V roce 2020 si ho vybral jako podkres svého videa tehdy 38letý dělník Američan Nathan Apodaca. Žil tehdy v karavanu bez elektřiny a pitné vody v městečku Idaho Falls. Živil se jako dělník ve skladu brambor.
Když mu jednou cestou do práce zdechlo auto, vytáhl z kufru skateboard a pokračoval na něm. Popíjel přitom z plastové láhve brusinko-malinový džus a zpíval si právě Dreams. Při obojím se natočil.
Poněkud bizarní výsledek se stal virálním, kupodivu mezi lidmi o jednu až dvě generace mladšími. V současnosti má necelých sto milionů přehrání. Skladba Dreams opět putovala na přední místa všemožných žebříčků na celém světě.
Na webu najdete dokonce videa s coververzemi songu, jejichž autoři popíjejí stejný džus ve stejném balení jako Nathan. Tohle mi připadá jako vůbec největší záhada. Kdo by si tu … No dobrá, použiju slovo břečka. Napadlo mě ale i jiné. Kdo by ji dobrovolně požil?