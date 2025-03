Žádný živočich není na světě zbytečně. Kdybychom vyhubili komáry, příroda se sesype, tvrdí zooložka

„Když má zvíře více nohou a očí, tak už máme strach a nelíbí se nám to,“ vysvětluje přírodovědkyně s tím, že i ve filmech jsou pavouci a hadi znázorňováni jako „záporáci“, což nás už od malička ovlivňuje.

Lidovky.cz: Na svém Instagramu šíříte osvětu ohledně ochrany zvířat, pořádáte i přednášky na toto téma. Co vás k tomu vedlo?

Můj otec se zabýval entomologií, tedy studiem hmyzu. Takže já v tom byla odmalička. Hned jak jsem začala ovládat motoriku, tak se u mě začala projevovat láska ke hmyzu a podobným živočichům. Lidé na mě vždycky nechápavě koukali, když jsem se místo hraní s panenkami hrabala v hlíně a hledala brouky. Říkali, že je to odporný a já tomu nerozuměla, protože se mi ta zvířata moc líbila. Asi za to mohl táta, on mi tak zábavně povídal o různých broucích a jejich schopnostech, až z nich udělal superhrdiny a mě to nadchlo. Takhle nějak to začalo a pak už se moje nadšení rozvíjelo různými směry.

Lidovky.cz: Dá se říci, že máte zápal hlavně pro hmyz? Jako malou holčičku vás nelákali kočky nebo poníci?