Jsem singl už od ledna, potvrdila zpěvačka Drobná rozchod s tenistou Macháčem

„Ano, udály se nějaké věci a jsem singl, je to tak už delší dobu, dokonce několik měsíců. Už od ledna jsem svobodná,“ řekla vítězka Česko Slovenské SuperStar z roku 2015 pro slovenský portál Diva.sk.
Důvodem rozchodu byla jejich pracovní vytíženost. „Na jedné straně musím říci, že jsme spolu strávili pěkný čas. Na druhé straně je pravda, že ten harmonogram, který mají sportovci a tedy tenisté, je dost náročný. Zároveň já mám svou práci tady, práci, která mě baví a potřebuji se jí věnovat. Takže jsme se neviděli až tak často, jak bychom možná chtěli,“ prozradila.
„Ono se to může zdát jako nějaký roční vztah, ale pravdou je, že jsme ten rok netrávili spolu a pořád jsem měla pocit, že se jakoby jen poznáváme. Myslím si, že když se člověk s tou druhou polovičkou vidí málo, tak je obtížné to celé udržet nebo to alespoň vyžaduje mnohem větší námahu,“ dodala.
O vztahu s českým tenistou Tomášem Macháčem nemluvila. Nyní se vyjádřila také ke spekulacím, že spolu začali chodit, když byl sportovec ještě zadaný a randil s kolegyní Kateřinou Siniakovou. Že byla nevěra na začátku jejich vztahu Drobná odmítá.
„Z mé strany určitě ne, já jsem nevěrná nikomu nebyla. A dovolím si tvrdit, že ani z druhé strany se nic takového neudálo. Každopádně existují i lži a lži, takže úplnou pravdu vědí jen ti dva, kteří byli v dané situaci. Já jsem se na to už vícekrát ptala, protože něco se ke mně dostalo, už v době, kdy jsme se ještě potkávali. Vždy mi to bylo dopodrobna a zcela přímo vysvětleno a neměla jsem důvod tomu nevěřit,“ řekla.
Emma Drobná měla podle svých slov zatím tři vážnější vztahy. Ani do budoucna nemíní o svém soukromí mluvit veřejně. Prozradila ale, že další vztah by zvažovala. „Závisí to na člověku. Jediné, co umím potvrdit, že vztah na dálku je náročný. Neříkám, že je špatný nebo dobrý, je prostě náročný,“ dodala.