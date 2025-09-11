Zrádci 2 startují v neděli v televizi. Křivoklát opět hostí hru plnou intrik

Tajemný Křivoklát už podruhé hostí hru plnou intrik. Kdo ze 24 soutěžících se v honbě za statisícovou výhrou jako první pokusí odstranit věrné obyvatele, se dozvíte v neděli v prvním díle detektivní reality show Zrádci. Premiérový díl soutěže Zrádci se sice už objevil na streamovací platformě prima+, ale televizní premiéra prvního dílu bude 14. září ve čtvrt na devět večer.
Další díly by měly následovat každou neděli. Poslední dvanáctá epizoda by se tedy do televizního vysílání měla dostat v neděli 30. listopadu 2025, online už o týden dříve na platformě prima+.

Kdo soutěží

V prvním díle se představí dva tucty soutěžících. Stejně jako v první sérii se hry zúčastní 24 soutěžících, které bude tvořit mix známých tváří a zástupců z lidu. Jaké role jim připadnou se diváci dozví až v prvním díle.

DanielaModerátorka
TomášSprávce ubytovacího zařízení
PetraVězeňská vyšetřovatelka
SáraProdejkyně zájezdů
PetrRežisér a lektor
ČestmírNovinář a podcaster
VěraDůchodkyně
KarolínaMajitelka prádelny
SofieManažerka
MarekPilot dopravního letadla
PatrikMMA zápasník
VeronikaModelka
MarcellHudebník a lékař
AničkaPrávnička
RobertPřírodovědec
KateřinaKriminalistka
VláďaIT konzultant
TerezaLesní dělnice a autorka detektivek
VanillyStudentka
MiaVrchní komisařka
OndřejVideomaker
BáraSpoluautorka podcastu
MichalMentalista a iluzionista
MJObchodní zástupce

Jaká jsou pravidla Zrádců

Osvědčený koncept založený na hře Městečko Palermo se od úspěšné první řady neliší – všichni účastníci každý herní den plní úkoly, čímž zvyšují celkovou výhru, kterou si ale může odnést jen jeden zrádce nebo zbývající věrní. Všichni hráči proto každý večer hlasují o vyloučení nejméně důvěryhodného soutěžícího.

O vyloučení, respektive „vraždě“ některého z věrných pak o pár hodin později rozhodují zrádci na tajné schůzi. Dvanáctidílnou hrou bude v roli záludného hradního pána provázet opět Vojta Kotek. Atmosféru, která je podle režiséra Markuse Kruga ještě temnější a dramatičtější, dokresluje stejně jako v první sérii hrad Křivoklát.

Kde Zrádce sledovat

Premiérový díl druhé série Zrádců uvede Prima na svém hlavním kanále v neděli 14. září. Už předtím se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy Prima+, která první epizodu uvedla o týden dříve – v neděli 7. září.

