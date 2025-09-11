Další díly by měly následovat každou neděli. Poslední dvanáctá epizoda by se tedy do televizního vysílání měla dostat v neděli 30. listopadu 2025, online už o týden dříve na platformě prima+.
Kdo soutěží
V prvním díle se představí dva tucty soutěžících. Stejně jako v první sérii se hry zúčastní 24 soutěžících, které bude tvořit mix známých tváří a zástupců z lidu. Jaké role jim připadnou se diváci dozví až v prvním díle.
|Daniela
|Moderátorka
|Tomáš
|Správce ubytovacího zařízení
|Petra
|Vězeňská vyšetřovatelka
|Sára
|Prodejkyně zájezdů
|Petr
|Režisér a lektor
|Čestmír
|Novinář a podcaster
|Věra
|Důchodkyně
|Karolína
|Majitelka prádelny
|Sofie
|Manažerka
|Marek
|Pilot dopravního letadla
|Patrik
|MMA zápasník
|Veronika
|Modelka
|Marcell
|Hudebník a lékař
|Anička
|Právnička
|Robert
|Přírodovědec
|Kateřina
|Kriminalistka
|Vláďa
|IT konzultant
|Tereza
|Lesní dělnice a autorka detektivek
|Vanilly
|Studentka
|Mia
|Vrchní komisařka
|Ondřej
|Videomaker
|Bára
|Spoluautorka podcastu
|Michal
|Mentalista a iluzionista
|MJ
|Obchodní zástupce
Jaká jsou pravidla Zrádců
Osvědčený koncept založený na hře Městečko Palermo se od úspěšné první řady neliší – všichni účastníci každý herní den plní úkoly, čímž zvyšují celkovou výhru, kterou si ale může odnést jen jeden zrádce nebo zbývající věrní. Všichni hráči proto každý večer hlasují o vyloučení nejméně důvěryhodného soutěžícího.
O vyloučení, respektive „vraždě“ některého z věrných pak o pár hodin později rozhodují zrádci na tajné schůzi. Dvanáctidílnou hrou bude v roli záludného hradního pána provázet opět Vojta Kotek. Atmosféru, která je podle režiséra Markuse Kruga ještě temnější a dramatičtější, dokresluje stejně jako v první sérii hrad Křivoklát.
|
GLOSA: Česko má konečně skvělou reality show. Vojtu Kotka pozlaťte
Kde Zrádce sledovat
Premiérový díl druhé série Zrádců uvede Prima na svém hlavním kanále v neděli 14. září. Už předtím se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy Prima+, která první epizodu uvedla o týden dříve – v neděli 7. září.