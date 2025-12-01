Do finále se dostala čtveřice věrných: Kateřina, Veronika, Anička, Marcell, a zrádkyně Mia, která celou hru hrála pod falešnou identitou lektorky jógy. U posledního kulatého stolu hráči vyřadili Kateřinu a po krátké oslavě se vydali k ohni, kde si odhlasovali, že jsou věrní.
A právě toto rozhodnutí bylo klíčové. Vyhrála totiž Mia a to celou hru i všechny peníze, přes milion korun. Pokud by ji totiž věrní odhalili a vyřadili, rozdělili by si výhru mezi sebou.
„Bylo to extrémně náročné, nejtěžší bylo přiznat svoji pravou identitu – a hlavně to, že jsem byla zrádce od začátku a že jsem podrazila ty, kteří mi stoprocentně věřili. Naštěstí to přijali s noblesou – čekala jsem naopak sprchu nadávek, nicméně Marcell je neskutečný gentleman a holky byly prostě skvělé, nikdo mě nelynčoval, i když bych si to asi zasloužila. Takže opravdu klobouk dolů před nimi, že to ustáli,“ prozradila vítězka druhé řady Zrádců.
Mia šla navíc do Zrádců s jasným poselstvím. „Děsí mě, že si spousta lidí neuvědomuje, komu půjčuje své děti, jak extrémní volnost jim někdy dávají a nehlídají, komu dítě svěří. Chtěla jsem ukázat, jak jednoduché je s lidmi manipulovat, a používala jsem techniky, které používají právě lidé, kteří dětem ubližují, a tím si získávají jejich důvěru. Třeba i díky tomu lidem dojde, že by měli své děti více hlídat,“ vzkázala po vítězství vrchní komisařka, která řeší trestné činy spáchané na dětech.
|
Zrádci 2: Kdo je ve finále a co může zamíchat kartami
Už ví, co udělá s výhrou. „Určitě ji investuji do rodiny, to platí, ale nechci rozvádět, jakým způsobem,“ dodala Mia. Po Nicol Šáchové, loňské vítězce první řady Zrádců, se stala druhou zrádkyní, která tuto reality show vyhrála.
V tuto chvíli televize Prima už chystá třetí řadu Zrádců, hry vycházející z nizozemského konceptu De Verraders, a otevřela castingy pro soutěžící. Formulář najdou diváci na webových stránkách televize.
|
Ve Zrádcích Jiřině Hofmanové na Miu zatím nepomáhají ani zkušenosti z FBI
Prima pro diváky chystá další reality show Asia Express, kterou do vysílá na jaře 2026. Tento celosvětově úspěšný formát, natáčený v jihovýchodní Asii, představí dvojice soutěžících, kteří se musí s minimálním rozpočtem přesouvat napříč zeměmi, plnit náročné úkoly a udržet si navzájem dobré vztahy, aby měli šanci na velkou peněžní výhru.