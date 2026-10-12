Zrádci 3: Adam Dolník pomáhá osvobozovat rukojmí. Teď se snaží odhalit zrádce

Profesionální vyjednavač, který se roky pohyboval v prostředí únosů a krizových situací, umí naslouchat, pracovat s emocemi a přesvědčit druhou stranu, rovněž jako instruktor školil agenty například americké FBI nebo britského Scotland Yardu..
Pravidelně přednáší, vystupuje v médiích. O své profesi sepsal spolu s novinářem Martinem Moravcem knihu Svět elitního vyjednavače.
Adam Dolník se jako jeden z mála specializoval na problematiku terorismu už před 11. zářím 2001, kdy al-Káida zaútočila na Spojené státy americké. Pak se stal žádaným badatelem, který teroristy a jejich oběti roky potkával a zkoumal přímo v terénu – od Čečenska (separatisté Šamila Basajeva) přes Ugandu (Desaterem se zaštiťující zabijáci Armády božího odporu) až po Pákistán (Rudá mešita v Islámábádu, kde vznikl Tálibán).
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Kolik stojí život? Únos obvykle neznamená smrt, ale jen počátek dlouhého obchodního jednání
Podle Dolníka jsou únosci svého druhu obchodníci. Podnikají na specifickém trhu, kde figurují jeden prodejce a kupující. Obě strany se potřebují, to do dynamiky vyjednávání vnáší jistou logiku, předvídatelnost a příslib realizace transakce. Každý únos je však podle Dolníka jiný.
Zrádci 3
Hlavní zbraní únosců jsou emoce těch, koho vydírají. Jak říká Dolník: „Sice mám za sebou spoustu únosů a v tomto oboru patřím ke světové špičce, ale zároveň jsem táta čtyř dětí. Kdyby se některému z nich něco stalo, také bych nedokázal jednat racionálně a potřeboval, aby mi někdo poradil.“
Podle Dolníka je totiž cílem jakéhokoli vyjednávání ovlivnit druhou stranu tak, aby jednala, jak chci já, ale přitom měla pocit, že jde o její vlastní rozhodnutí. Často jde o to, druhou stranu přesvědčit, že pokud náš návrh neakceptuje, o něco přijde, protože lidé ztráty nesnáší.
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Nicméně abychom kohokoli dokázali o čemkoli přesvědčit, musíme ho nejprve podle Dolníka pochopit.
Zda mu tyto schopnosti pomohou k vítězství v detektivní televizní hře, ukáže čas. V minulé sérii ale ani výcvik FBI nepomohl vyšetřovatelce nejzávažnějších násilných zločinů Jiřině Hofmanové, která rozmluvila i pachatele brutálních orlických vražd, odhalit zrádkyni Miu.
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Ve Zrádcích Jiřině Hofmanové na Miu zatím nepomáhají ani zkušenosti z FBI
Ta dokázala svou roli skrýt až do konce a celou hru vyhrála, z Křivoklátu si odnesla nejen vítězství, ale i peněžitou prémii.