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Zrádci 3: Adam Dolník pomáhá osvobozovat rukojmí. Teď se snaží odhalit zrádce

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  6:46
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Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci

Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci | foto: FTV Prima

Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci
Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci
Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci
Adama Dolník ve třetí sérii detektivní hry Zrádci
9 fotografií
Třetí řada detektivní hry Zrádci se úspěšně rozjíždí. Mezi nejvýraznější hráče této řady patří i Adam Dolník. Na Křivoklátě se netají tím, že je vyjednávač, který pomáhá osvobozovat rukojmí. Je ale rovněž světově uznávaným bezpečnostním expertem a exprofesorem University of Wollongong v Austrálii.

Profesionální vyjednavač, který se roky pohyboval v prostředí únosů a krizových situací, umí naslouchat, pracovat s emocemi a přesvědčit druhou stranu, rovněž jako instruktor školil agenty například americké FBI nebo britského Scotland Yardu..

Pravidelně přednáší, vystupuje v médiích. O své profesi sepsal spolu s novinářem Martinem Moravcem knihu Svět elitního vyjednavače.

Adam Dolník se jako jeden z mála specializoval na problematiku terorismu už před 11. zářím 2001, kdy al-Káida zaútočila na Spojené státy americké. Pak se stal žádaným badatelem, který teroristy a jejich oběti roky potkával a zkoumal přímo v terénu – od Čečenska (separatisté Šamila Basajeva) přes Ugandu (Desaterem se zaštiťující zabijáci Armády božího odporu) až po Pákistán (Rudá mešita v Islámábádu, kde vznikl Tálibán).

Kolik stojí život? Únos obvykle neznamená smrt, ale jen počátek dlouhého obchodního jednání

Podle Dolníka jsou únosci svého druhu obchodníci. Podnikají na specifickém trhu, kde figurují jeden prodejce a kupující. Obě strany se potřebují, to do dynamiky vyjednávání vnáší jistou logiku, předvídatelnost a příslib realizace transakce. Každý únos je však podle Dolníka jiný.

Zrádci 3

Hlavní zbraní únosců jsou emoce těch, koho vydírají. Jak říká Dolník: „Sice mám za sebou spoustu únosů a v tomto oboru patřím ke světové špičce, ale zároveň jsem táta čtyř dětí. Kdyby se některému z nich něco stalo, také bych nedokázal jednat racionálně a potřeboval, aby mi někdo poradil.“

Podle Dolníka je totiž cílem jakéhokoli vyjednávání ovlivnit druhou stranu tak, aby jednala, jak chci já, ale přitom měla pocit, že jde o její vlastní rozhodnutí. Často jde o to, druhou stranu přesvědčit, že pokud náš návrh neakceptuje, o něco přijde, protože lidé ztráty nesnáší.

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Nicméně abychom kohokoli dokázali o čemkoli přesvědčit, musíme ho nejprve podle Dolníka pochopit.

Zda mu tyto schopnosti pomohou k vítězství v detektivní televizní hře, ukáže čas. V minulé sérii ale ani výcvik FBI nepomohl vyšetřovatelce nejzávažnějších násilných zločinů Jiřině Hofmanové, která rozmluvila i pachatele brutálních orlických vražd, odhalit zrádkyni Miu.

Ve Zrádcích Jiřině Hofmanové na Miu zatím nepomáhají ani zkušenosti z FBI

Ta dokázala svou roli skrýt až do konce a celou hru vyhrála, z Křivoklátu si odnesla nejen vítězství, ale i peněžitou prémii.

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