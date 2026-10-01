Annelie původně vystudovala gastronomický marketing a management a po studiích pracovala jako šéfkuchařka. V roce 2015 se provdala za kuchaře Jiřího Paura a o dva roky později se jim narodil syn Leon.
Na účast ve Zrádcích se podle svých slov připravovala důkladně. Sledovala zahraniční verze pořadu a promýšlela strategii, oblečení, úpravu vlasů i slova, která chce nebo nechce ve hře používat.
Filmové zkušenosti se mohou hodit
Její příjmení divákům českých filmů může připadat povědomé: je dcerou režiséra Juraje Herze a herečky Terezy Pokorné. Vyrůstala v prostředí, kde byl film přirozenou součástí života.
V roce 1993 si Annelie zahrála v pohádce Císařovy nové šaty. Režíroval ji její otec a v obsazení figurovala také její matka. Později se objevila ve filmu Pasáž a v epizodě seriálu Černí andělé, kterou rovněž režíroval Juraj Herz. V roce 2015 pak ztvárnila Jolanu Emmerovou v televizním filmu Apoštol národní zrady.
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Dětské role ovšem neznamenaly, že se vydá ve stopách rodičů. „Pro mě je film a herectví nuda. Pekařova dcera taky nemá ráda housky. Filmování je hlavně o nekonečném čekání,“ řekla před lety serveru Super.cz.
„Sice jsem v osmi tátových filmech hrála, naposledy ve třinácti ve filmu Experiment pro Českou televizi, kde jsem měla hlavní roli s Ivanou Chýlkovou, Jiřím Lábusem a Markem Vašutem, ale bylo to jen kvůli tomu, že jsem dostala penízky ke kapesnému,“ svěřila se. Mnohem víc ji bavilo vaření. Filmové zkušenosti se jí však mohou hodit při předstírání, že není zrádce, ale věrná.
Rodiče se potkali při pohádce a emigrovali
Její matka Tereza Pokorná je známá například z filmu Lásky mezi kapkami deště, kde se objevili i Lukáš Vaculík a Jan Hrušínský. S režisérem Jurajem Herzem, který natočil filmy Spalovač mrtvol, Petrolejové lampy, Holky z porcelánu, Den pro mou lásku, Upír z Feratu nebo Habermannův mlýn, se seznámila při natáčení pohádky Galoše štěstí v roce 1985. Věkově je dělilo 26 let. Juraj Herz předtím žil 27 let se svou první ženou Evou, s níž měl syna Michala.
„Žil jsem sedmadvacet let se ženou, pro kterou byl problém i stěhování do nového bytu o dvě ulice dál. Představa, že by šla z Vinohrad na Smíchov, byla nesnesitelná. A představa emigrace? To vůbec nepřicházelo v úvahu. Kvůli ní a synovi jsem zůstával, je pravda, že jsem o emigraci ale roky přemýšlel. Víte, co mě tady ještě drželo? Knížky. Jsem vášnivý čtenář, nedovedl jsem si představit, že tady nechám svou knihovnu. No a vidíte, pak jsem potkal Terezku Pokornou, zamiloval jsem se a věděl, že s touhle dívkou chci odejít a začít jinde a znovu,“ popsal Herz v rozhovoru pro magazín Sanquis.
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S Terezou pak v roce 1987 odešel do Německa, kde se jim narodila Annelie. Když se dcera měla rozhodnout, na jaké gymnázium půjde, rodina se vrátila do Prahy. „Ptáte-li se mě tedy, kde se dnes cítím doma, odpověď je jasná. Tam, kde mám svou ženu a dceru. V Praze,“ řekl Herz ve zmíněném rozhovoru z roku 2006 a dodal, že od té doby, co je s Terezou a Annelií, je velmi šťastný.
Přesto manželství Herze a Pokorné později skončilo: v roce 2011 se rozvedli. Zůstali ale přáteli. Režisér až do smrti žil s herečkou a dabérkou Martinou Hudečkovou. Seznámila je právě Tereza Pokorná, která jako produkční obsazovala role do filmu Habermannův mlýn. V té době už s Herzem rok nežila.