V televizních soutěžích není Dagmar Digma Čechová nováčkem. Diváci si ji mohou pamatovat z pořadu Pálí vám to?, kde vyhrála 53 tisíc korun, nebo ze soutěže Nejslabší! Máte padáka!, v níž se probojovala až do finále. Z pořadu Chcete být milionářem? si odnesla výhru 1,25 milionu korun.
Ve Zrádcích chtěla především působit jako přesvědčená Věrná. Její výrazná osobnost jí přitom měla pomoci: ostatní měli uvěřit, že člověk, který dává své emoce tak otevřeně najevo, by roli Zrádkyně nedokázal utajit.
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Na Křivoklát jste dorazila se spoutanýma rukama za kočárem poté, co vás ostatní nechtěli pustit do hry. Co se vám v tu chvíli honilo hlavou?
Do poslední chvíle jsem nevěřila, že nás Markus (Krug, režisér, pozn. red.) vrátí zpátky do hry bez boje. Aniž bychom si museli své místo nějak zasloužit a aniž by proběhla nějaká eliminace. Mezi momentem, kdy jsem pochopila, že opravdu jsem zpátky ve hře, a chvílí, kdy nás ostatní spatřili na nádvoří, tak uběhlo fakt jen pár minut.
V těch pak převážil pocit, že jdu na „nepřátelské území“ – mezi lidi, kteří už si jednou oddechli, že se nás zbavili, a nebudou mít z našeho návratu radost. A moje hlavní myšlenka byla najít Štefana a omluvit se mu, respektive udobřit si všechny ostatní členy našeho kontejneru. Smazat, co bylo, a moct začít s co nejčistším štítem.
Dagmar Čechová
Ještě před pár hodinami jste nevěděla, zda se do hry vůbec dostanete, a pak se z vás stala Zrádkyně. Co vás napadlo jako první? Měla jste radost?
Cítila jsem, že mi ta role sedí, takže můj hlavní pocit byl: všechno je v pořádku a jak má být. Radost není to správné slovo, spíš klid. Protože jako Zrádce máte hru víc pod kontrolou a pro člověka, který jen těžko potlačuje svou výraznou osobnost, to může představovat velký rozdíl v tom, jak dlouho ve hře vydrží.
Čeho jste si na ostatních všimla, když rozhodovali o vašem osudu? Ovlivnilo to, komu jste později věřila?
Samozřejmě si o těch lidech ukládáte určitý obrázek. Nemáte víc než první dojem, ale už cítíte, na koho si budete potřebovat dávat větší pozor. Někdo dokázal celý tým obejít a proklouznout jako ještěrka, někdo byl ten, kdo na mě jako první upozornil – takových věcí si všímáte a podvědomě si je zapíšete.
Pomohlo vám nakonec, že vás ostatní zpočátku chtěli vyřadit, nebo jste kvůli tomu byla pod větším drobnohledem?
Nemyslím si, že to nakonec zrovna v mém případě hrálo až takovou roli. Celá ta situace v kontejneru vlastně jen podpořila moji strategii: aby mě ostatní považovali za natolik impulzivního člověka, který „co na srdci, to na jazyku“, a i když nic neříká, jeho obličej „vysílá titulky“, že bych vlastně nedokázala nic skrývat, takže by mi jen blázen dal roli zrádce. Jasně bych ji přece neudržela.
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Měla jste předem představu, jak budete hrát jako Zrádkyně a spolupracovat s dalšími dvěma Zrádci? Změnila jste po setkání s nimi taktiku?
Soustředila jsem se především na to, abych primárně působila jako intenzivní Věrná. Co se týče spolupráce s ostatními Zrádci, nešla jsem do toho nastavená nespolupracovat. Všechno bylo závislé na tom, kdo bude stát vedle mě a nakolik pro mě bude věrohodným parťákem, aspoň na chvíli.
Udělala jste během prvních dnů něco, co vám tehdy připadalo jako drobnost, ale později se ukázalo jako důležité?
Ano. A věřím, že to v dalším dílu všichni pochopí. Teď to ale nemůžu víc přiblížit, aniž bych vyzradila něco, na co se musíme ještě pár dní těšit.