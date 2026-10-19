Zrádci 3: Domi přijela soutěžit z Finska. V noci si užívala tmu

„Myslím, že kdybych do toho projektu nešla, měla bych už nějaké vyhoření. Opravdu jsem potřebovala na chvíli změnit režim. Byla jsem s dětmi několik let doma, stále stejná rutina, málo spánku,“ svěřila se v rozhovoru pro iDNES.cz s tím, že každá máma potřebuje nějaký den pro sebe.
Zrádci 3
Na natáčení Zrádců se hodně těšila, ale nijak zvlášť se nepřipravovala. Milovnice reality show se inspirovala i ze zahraničních show. „Ale s ohledem na to, jaký život jsem žila a žiji, že mám tři malé děti, bydlím ve Finsku, tak já myslím, že jsem na tu show byla dost dobře připravená,“ míní.
Do projektu šla sama za sebe. Hra je podle ní dost náročná sama o sobě a chtěla být autentická. Za cíl si dala využít své silné stránky a nějak se neztrácet v přetvářce a ve lžích, protože by jí to zbytečně vysilovalo.
Hra Zrádci je náročná i na psychiku účastníků, ke které přispívá i nedostatek spánku. „Vzhledem k tomu, že toho doma s dětmi moc nenaspím, tak jsem se ve Zrádcích vyspala opravdu dobře. Lehla jsem si a nechtěla jsem se nechat ovlivňovat nějakými strachy nebo nervozitou z věcí, které stejně neovlivním,“ přiznala v rozhovoru.
Užívá i to, že je tady v noci tma. „Protože u nás i přes zatemnění oken nějak stále vnímám, že je světlo venku i v noci a myslím, že nemám tak kvalitní spánek, jako když jsem někde, kde opravdu v noci tma je,“ přidala.
Zároveň připustila, že ráno bývala nervózní a bylo jí trochu špatně od žaludku.
Farna a Mirai ve Zrádcích
V pátém díle třetí série detektivní hry Zrádci se do soutěže poprvé zapojily nejslavnější pěvecké hvězdy současnosti - Ewa Farna a Mirai Navrátil.
Mirai se proměnil v rohatého čerta a podle režiséra Markuse Kruga kvůli několika sekundám na obrazovce přijel až z Trenčína. Ewa Farna zase kvůli natáčení zkrátila dovolenou. Oba podle Kruga dorazili jako fanoušci pořadu a za účast si nevzali honorář.
Naopak nejtěžší bylo pro ni čekání. „Nedošlo mi, že v televizi už je sestříhaná show, že to tam vypadá, jako by vše probíhalo za sebou a rychle. Ale v realitě je to jiné, čekáte, nemá to takový spád. A to pro mě bylo nejtěžší, to jsem trochu podcenila,“ přiznala vysokoškolská profesorka.
Dodala, že pro ni je výhrou už to, že se do hry dostala a cokoli dalšího je pro ni krásný bonus. „Já jsem do toho nešla s tím, že chci vyhrát, že si chci domů odnést milion korun. Takže jsem ani nepřemýšlela nad tím, co bych s tím milionem udělala,“ svěřila se.
„Kdybych to všechno ale měla zhodnotit, tak můj život je celkově docela velká jízda a dobrodružství a Zrádci do mého života teď patří,“ míní Domi.
Formát českých Zrádců je adaptací mezinárodního fenoménu The Traitors, sociální hry plné lží, dedukcí a skrytých rolí. Spojuje strategii s psychologií a často nevyzpytatelné chování účastníků vytváří výrazné dramatické momenty. Hra obvykle začíná s 24 soutěžícími, z nichž jsou tajně vybráni zrádci. Jejich úkolem je v noci eliminovat ostatní hráče, zatímco „věrní“ se snaží zrádce odhalit a vyřadit při večerním hlasování. Hraje se o milion korun.