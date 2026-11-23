„Odcházím naprosto klidná, necítím žádnou křivdu a doufám, že oni ji necítí ke mě,“ svěřila se po odchodu ze hry Dáša, v reálném životě spisovatelka Dagmar Digma Čechová, s tím, že role zrádkyně pro ni byla výzvou. „Myslím, že jsem ji zvládla dost dlouho a docela dobře,“ doplnila.
Po odchodu Dáši zůstala ve zrádcovské roli Annelie Herz sama, a proto musela vydírat a verbovat. Rozhodla se pro Tomáše Ouhela a ten nabízenou roli s radostí přijal. A nezahálel.
„Vraždu Zdíši jsem si nesmírně užil. Napsat její jméno a představit si, jak si to ona přečte, tak ve mně byla chvilku ta ruka zrádce. Možná kdybych dneska odpravil Annelie u kulatého stolu, tak bych během zítřka do role zrádce vplul. Trochu mě to mrzí, ale i tak si myslím, že jsem tady zahrál docela dobrou hru,“ svěřil se po vyřazení.
„Myslím, že jsem jako zrádce vraždil solidně a bezcitně, ale asi jsem spíš slušňák. Jsem velmi rád, že jsem si mohl zahrát obě role, tu druhou jsem si sice mohl zahrát dýl, ale roli věrného jsem si zahrál dlouho a hrozně jsem si to užil,“ doplnil.
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Zrádci 3: Dopadal pytláky želvích vajec, teď je podezřelý ve Zrádcích. Kdo je Tomáš Ouhel?
Desátého dílu hry se tak po Tomášově zásahu nedočkala Zdíša. Ta v rozhovoru po vypadnutí přiznala, že ona by se rozhodla jinak než Tomáš. „Bála jsem se, že budu vydíraná. Myslím si, že nad tím Annelie mohla přemýšlet, že by do toho šla, ale já bych to nepřijala, takže bych zemřela a ona by vydírala dál,“ řekla.
Annelie tak musí opět vydírat a verbovat.