Jan Špaček přiznal, že už nějakou dobu tušil, že se jeho působení na hradě Křivoklát chýlí ke konci. „Mrzí mě to, je mi to líto, ale vím, že na hradě je skvělý tým, který bude nadále bojovat, odhalovat Zrádce a povede se jim to. Já jim věřím,“ řekl.
Během hry si vytvořil velmi blízký vztah s Dášou. O to větší šok pro něj bylo zjištění, že není tou, za kterou se celou dobu vydávala. „Dášo, tys mě zabila, jak jsi to mohla udělat? Já myslel, že my dva jsme spolu vyvolení,“ reagoval Jan, který neskrýval překvapení ani ve chvíli, kdy zjistil, že Zrádkyní je také Annelie.
V rozhovoru po vyřazení zároveň přiznal, že Dáša s Annelií rozhodně nepatřily mezi jeho podezřelé. „Připadám si jako hlupák. Tyhle dvě dámy jsem měl na seznamu úplně nejníž. Tohle byly asi dvě ze čtyř lidí, kterým jsem velmi důvěřoval, a měl jsem pro to i racionální důvody. A teď je to takhle. Zklamal jsem se v ženách,“ svěřil se.
Nejsilnějším momentem celé hry bylo pro Jana jednoznačně vyřazení Adama, který patřil mezi věrné. Právě k němu cítil velkou náklonnost a zpětně ho mrzelo, jakou roli v jeho odchodu sehrál.
„Já si ho hodně vážím. Adam je určitě člověk, kterému chci k té hře říct nejvíc a věřit, že jsme spolu v pohodě. Vím, že ta hra pro něj hodně znamenala, připravoval se, trénoval, byl na ni fyzicky i psychicky velmi dobře připraven. A já svým jednáním velmi aktivně pomohl tomu, aby tady už nebyl. Je to pro mě velká věc a doufám, že mi odpustí,“ řekl Jan, který si během pobytu na hradě Křivoklát vytvořil hned několik blízkých přátelství.
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„Bavil jsem se se Zdíšou a Tomášem a říkal jsem jim, že jsem je strašně rád potkal, že jsou skvělá parta a že jsem se těšil na každý den s nimi. To samé platilo o Petrovi a spoustě dalších lidí. Mrzí mě, že je zase uvidím až někdy jindy, kdo ví, jestli... Je to pro mě hodně silný okamžik,“ dodala.
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Zároveň přiznal, že je překvapen, kolik skvělých lidí během hry potkal a se kterými se bude vídat i nadále. „Člověk si to všechno uvědomuje až postupně,“ uzavřel.