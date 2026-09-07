Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zrádci 3: Kdy začíná nová řada, kdo ji moderuje a co diváky čeká

Autor: ,
  12:41aktualizováno  14. září 12:54
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Už jen dny zbývají do začátku třetí série detektivní hry Zrádci. Televize Prima už odhalila všechny hráče, kteří budou na Křivoklátě znovu odhalovat skryté protivníky a zároveň bojovat o vlastní přežití ve hře. Hra podle televize třetí sérií vstupuje do dosud nejnebezpečnější kapitoly. Nová řada podle Primy nestojí na slavných jménech, ale na silných hráčích, promyšlených strategiích a skutečné touze vyhrát.

Zrádci byli v loňském roce jednou z nejúspěšnějších reality show mezi českými diváky. Druhou sérii napínavé soutěže vidělo o zhruba 19 % více uživatelů než tu první. Třetí série je natočená a připravená stát se hlavním tahákem televizního podzimu.

Obsah

Kdy začnou a kdy se budou vysílat Zrádci 3?

Třetí řada se začne vysílat na streamovací platformě prima+ ve středu 16. září. Diváci TV Prima budou moci první díl sledovat v neděli 20. září. Oproti předchozí sérii se mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené platformě prima+ a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.

Druhá řada Zrádců měla premiéru na prima+ v neděli 7. září 2025, na programu TV Prima pak o týden později, v neděli 14. září. Finále se vysílalo v neděli 30. listopadu 2025 nejen na prima+, ale také v 66 kinosálech sítě CineStar ve 12 městech. Vstupenky se vyprodaly i po navýšení kapacit a přidání dalších sálů.

Kdo bude moderátorem?

Děj na hradě bude opět umocňovat herec Vojtěch Kotek jako charismatický moderátor a hradní pán celé hry.

Svou rolí se stal pro diváky jedním z nejzajímavějších prvků show, stejné úlohy se zhostil už v prvních dvou sériích.

Vojtěch Kotek ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)

Hradního pána ve Zrádcích 3 opět představuje Vojtěch Kotek.

Kdy a kde se natáčeli Zrádci 2026?

Třetí řada Zrádců se natáčela na jaře na hradě Křivoklát. Stejně jako v předchozích letech byl areál kvůli filmování po určitou dobu uzavřen pro veřejnost.

Režie třetí řady se opět ujal režisér Markus Krug. Společně s ním se vrátil i stejný tvůrčí.

Tvůrci slibují, že nová série detektivní hry bude ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek, než na jaký byli doposud diváci zvyklí. „Pokud jste si mysleli, že již znáte veškeré strategie, třetí série vás vyvede z omylu. Sledujte unikátní přehlídku lidské psychiky, kde se emoce střetávají s chladnou kalkulací,“ připojila televize Prima v tiskové zprávě.

Fanoušci Zrádců nevěřili vlastním očím. Premiéra vyjde až na 10 tisíc korun

„Ti, kteří viděli předchozí díly se shodnou na tom, že jsme to opět posunuli. Doufám, že se to bude divákům líbit,“ doplnil Krug a prozradil, že už zahájení bude jiné. „Udělali jsme si vlastní úvod série, který hru rozehraje velmi rychle,“ naznačil .

Dodal, že si tvůrci pohráli i s dějovou linkou hradního pána a misemi. „Jsou výpravnější, velkolepější a mají i větší přesah do hry,“ prozradil režisér s tím, že diváci se mohou těšit na rekordní počet výbuchů.

Kdo jsou účastníci Zrádců 3?

JménoPovolání
Felixšvadlena a trenérka lakrosu
Dášaspisovatelka
Marekspisovatel a podnikatel
Nikajaderná fyzička
Kryštofdesignér stavebnic
Mâybrand manažerka
Jurastudent herectví a designu
Jitkaporodní asistentka
Adamvyjednavač
Anneliemakléřka
Barnabášsocial media manager
Anastáziepsycholožka
Davidvědec
Domiprofesorka
Petr obchodní zástupce
Tomášlovec pašeráků
Štefanadvokát
Matějstavitel motorek
Karolinnaumělkyně
Lukáškouč
Majdavědkyně
Zdíšanovinářka
Monikanumeroložka
Janyoutuber

Pravidla Zrádců

  • Formát českých Zrádců je adaptací mezinárodního fenoménu The Traitors, sociální hry plné lží, dedukcí a skrytých rolí.
  • Spojuje strategii s psychologií a často nevyzpytatelné chování účastníků vytváří výrazné dramatické momenty.
  • Hra obvykle začíná s 24 soutěžícími, z nichž jsou tajně vybráni zrádci. Jejich úkolem je v noci eliminovat ostatní hráče, zatímco „věrní“ se snaží zrádce odhalit a vyřadit při večerním hlasování.
  • Hraje se o milion korun.

„Hra je jen tak dobrá, jak dobří jsou hráči. Já si myslím, že to jsou velcí individualisti a hrají tvrdou hru každý sám za sebe. Něco takového jsme si přáli. Rozehrávají hru, jakou jsme v předchozích sériích ještě neviděli,“ naznačil k účastníkům nové řady Krug.

Kdo vyhrál Zrádce

První řada skončila vítězstvím modelky a streamerky Nicole Šáchové, která dokázala hrát a manipulovat situacemi ve svůj prospěch.

Vítězkou druhé řady se stala Mia, ve skutečnosti policejní vyšetřovatelka Věra Kirchnerová, která během hry vystupovala jako instruktorka jógy.

Zrádci znají vítězku. Přiznat pravdu bylo nejtěžší, přiznala po triumfu
Vojtěch Kotek ve finále show Zrádci 2 (30. listopadu 2025)
„Původně jsem tam šla s myšlenkou, že budu, hodný člověk’, který si zkusí různé vztahové a emoční situace a prozkoumá nové sociální vazby. Myslím si ale, že je důležité být autentická. Zároveň to může být herecká role, což mě na tom také baví. Divákům nebudu říkat, kterou z variant zvolím – zda půjdu sama za sebe, nebo za nějakou roli,“ míří do Zrádců umělkyně Karolinna.
„O mně si hodně lidí myslí, že nejsem úplně upřímný člověk nebo že na ně něco hraju. Chtěl bych proto ukázat, že umím být autentický, což je něco, po čem hluboce toužím. Chci všem ukázat svoji pravou tvář,“ věří youtuber Jan, další účastník Zrádci.
„Jsem zvyklá pracovat ve stresu a pohybovat se v prostředí, kde se neustále manipuluje a lže. To vše může být moje výhoda, protože je to de facto moje práce,“ prozradila novinářka Zdíša, s čím jde do hry Zrádci
34 fotografií
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.