Zrádci byli v loňském roce jednou z nejúspěšnějších reality show mezi českými diváky. Druhou sérii napínavé soutěže vidělo o zhruba 19 % více uživatelů než tu první. Třetí série je natočená a připravená stát se hlavním tahákem televizního podzimu.
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Kdy začnou a kdy se budou vysílat Zrádci 3?
Třetí řada se začne vysílat na streamovací platformě prima+ ve středu 16. září. Diváci TV Prima budou moci první díl sledovat v neděli 20. září. Oproti předchozí sérii se mění dny, kdy budou jednotlivé části k vidění na placené platformě prima+ a v televizi, a zároveň se zkracuje doba mezi nimi.
Druhá řada Zrádců měla premiéru na prima+ v neděli 7. září 2025, na programu TV Prima pak o týden později, v neděli 14. září. Finále se vysílalo v neděli 30. listopadu 2025 nejen na prima+, ale také v 66 kinosálech sítě CineStar ve 12 městech. Vstupenky se vyprodaly i po navýšení kapacit a přidání dalších sálů.
Kdo bude moderátorem?
Děj na hradě bude opět umocňovat herec Vojtěch Kotek jako charismatický moderátor a hradní pán celé hry.
Svou rolí se stal pro diváky jedním z nejzajímavějších prvků show, stejné úlohy se zhostil už v prvních dvou sériích.
Kdy a kde se natáčeli Zrádci 2026?
Třetí řada Zrádců se natáčela na jaře na hradě Křivoklát. Stejně jako v předchozích letech byl areál kvůli filmování po určitou dobu uzavřen pro veřejnost.
Režie třetí řady se opět ujal režisér Markus Krug. Společně s ním se vrátil i stejný tvůrčí.
Tvůrci slibují, že nová série detektivní hry bude ještě temnější, filmovější a intenzivnější zážitek, než na jaký byli doposud diváci zvyklí. „Pokud jste si mysleli, že již znáte veškeré strategie, třetí série vás vyvede z omylu. Sledujte unikátní přehlídku lidské psychiky, kde se emoce střetávají s chladnou kalkulací,“ připojila televize Prima v tiskové zprávě.
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„Ti, kteří viděli předchozí díly se shodnou na tom, že jsme to opět posunuli. Doufám, že se to bude divákům líbit,“ doplnil Krug a prozradil, že už zahájení bude jiné. „Udělali jsme si vlastní úvod série, který hru rozehraje velmi rychle,“ naznačil .
Dodal, že si tvůrci pohráli i s dějovou linkou hradního pána a misemi. „Jsou výpravnější, velkolepější a mají i větší přesah do hry,“ prozradil režisér s tím, že diváci se mohou těšit na rekordní počet výbuchů.
Kdo jsou účastníci Zrádců 3?
|Jméno
|Povolání
|Felix
|švadlena a trenérka lakrosu
|Dáša
|spisovatelka
|Marek
|spisovatel a podnikatel
|Nika
|jaderná fyzička
|Kryštof
|designér stavebnic
|Mây
|brand manažerka
|Jura
|student herectví a designu
|Jitka
|porodní asistentka
|Adam
|vyjednavač
|Annelie
|makléřka
|Barnabáš
|social media manager
|Anastázie
|psycholožka
|David
|vědec
|Domi
|profesorka
|Petr
|obchodní zástupce
|Tomáš
|lovec pašeráků
|Štefan
|advokát
|Matěj
|stavitel motorek
|Karolinna
|umělkyně
|Lukáš
|kouč
|Majda
|vědkyně
|Zdíša
|novinářka
|Monika
|numeroložka
|Jan
|youtuber
Pravidla Zrádců
„Hra je jen tak dobrá, jak dobří jsou hráči. Já si myslím, že to jsou velcí individualisti a hrají tvrdou hru každý sám za sebe. Něco takového jsme si přáli. Rozehrávají hru, jakou jsme v předchozích sériích ještě neviděli,“ naznačil k účastníkům nové řady Krug.
Kdo vyhrál Zrádce
První řada skončila vítězstvím modelky a streamerky Nicole Šáchové, která dokázala hrát a manipulovat situacemi ve svůj prospěch.
Vítězkou druhé řady se stala Mia, ve skutečnosti policejní vyšetřovatelka Věra Kirchnerová, která během hry vystupovala jako instruktorka jógy.
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