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Zrádci 3: Petr po vypadnutí odhalil, komu věřil. Barnabáš překvapila Dáša

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  7:04
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Zrádci

Zrádci | foto: Tilen Vajt, Pavel Dvořák

Barnabáš
„Poslední rok jsem obrovský fanoušek Zrádců. Našel jsem si v tom přesně ten typ...
Tady, u kulatého stolu na hradě Křivoklát, se rozhoduje o tom, kdo ve Zrádcích...
Dáša
5 fotografií
Osmý díl detektivní hry Zrádci znamenal konec pro dva hráče. Po dramatické debatě u kulatého stolu byl do vyhnanství poslán Petr. Barnabášovi se stal osudným vlak směřující do záhrobí. Ani jeden nedokázal skrýt překvapení poté, co vyšlo najevo, kdo ve skutečnosti patří mezi Zrádce.

Ačkoli po většinu hry stáli při sobě, během posledního kulatého stolu se Petr obrátil proti Zdíše, přestože původně podezříval Annelie. O to větší překvapení ho čekalo ve chvíli, kdy po odchodu z hradu Křivoklát zjistil, jak se věci skutečně mají.

„Já jsem si byl jistý Zdíšou, a ona myslela všechno dobře. Ona o mě měla fakt strach, ty jo, Zdíšo, klobouk dolů před tebou, smekám,“ řekl Petr poté, co opustil hrad Křivoklát. Jeho obdiv ale nepatřil pouze Zdíše.

Zrádci 3

„Dáša, to je pro mě fascinující. Podle mne nemá nikdo šanci na to přijít, pokud se nestane něco zásadního. Doufám, že půjdou po Annelie,“ svěřil se Petr, který zároveň přiznal, že jí roli Zrádkyně přeje. „Herdekbaba Daška, tu mám hrozně rád, vůbec mi nevadí, že je Zrádce, přeji jí to,“ dodal.

Dalším hráčem, který už ke kulatému stolu neusedne, je Barnabáš. Jeho osud zpečetila mise ve vlaku. „Nelituji ničeho. Byla to skvělá příležitost, úžasné dobrodružství, a ještě tady být se svým přítelem, to bylo skvělé,“ zhodnotil své působení.

V rozhovoru po vypadnutí také přiznal, že mu účast v soutěži pomohla uvědomit si, jak silnou má intuici. Jenže odhalení skutečné identity Zrádců ho rychle přesvědčilo o opaku. Stejně jako Petr totiž ani Barnabáš nečekal, kdo se za maskou Věrných ve skutečnosti skrývá.

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„Dášu jsem nepodezříval vůbec, ty kráso. U Annelie si to už lidé začínají myslet, jak se rozbrečela kvůli Kryštofovi, měl jsem tam podezření, ale Dáša, to je největší šok. Věrní jsou pěkně v háji,“ přiznal.

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