Zrádci 3: Dopadal pytláky želvích vajec, teď je podezřelí ve Zrádcích. Kdo je Tomáš Ouhel?

„Řekl bych, že je to schopnost zachovat si chladný úsudek i v dramatických situacích a schopnost nebrat si věci osobně. Co se týče důvěřivosti, v reálném životě důvěřuji svým partnerům, ale do hry jdu s tím, že tam vlastně žádné své partnery mít nebudu,“ prozradil na sebe mezinárodně uznávaný zoolog, ochránce přírody a konzultant Tomáš Ouhel ještě před začátkem soutěže.
„Mám vlastně takové dva životy, jeden je, že pracuju v zoologické zahradě v Ústí nad Labem a v zoologické zahradě v Liberci, ale zároveň podnikám v Indonésii, kde i dlouhodobě žiju. Snažíme se rozkrývat pašerácké skupiny a posíláme do vězení šéfy pašeráckých gangů,“ představil se v úvodním medailonku ke hře.
Již v roce 2016 byl u zásahu proti pašerákům u ostrova Bangkaru poblíž ostrova Sumatra. S indonéským námořnictvem tehdy dopadli organizovanou síť pytláků, kteří nezákonně sbírali a pašovali želví vejce. V historii Indonésie to byl první takový zásah.
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Pracovníci z liberecké zoo dopadli gang pytláků želvích vajec
Nebo ve spolupráci s tamní armádou zadrželi dva pytláky při převozu více než 1 200 vajec kriticky ohrožené karety pravé a ohrožené karety obrovské. „Velká část obchodu pytláků probíhá na sociálních sítích. Je to zároveň místo, kam se mohou infiltrovat ochranáři,“ prozradil o dva roky později Ouhel v Rozstřelu.
Později z rozhovoru pro iDNES.cz popsal další způsob, jak se spolupracovníky získávali informace. „Nikdo nečekal, že bychom tam chtěli honit pytláky. Chovali jsme se jako turisti a u toho nenápadně zjišťovali informace, třeba při nákupu suvenýrů. V našem týmu umíme všichni indonésky, ale místní to nevědí, protože před nimi mluvíme anglicky. Často se tak před námi prořekli,“ popsal v rozhovoru pro iDNES.cz.
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Boj proti pašerákům není ale jedinou aktivitou Tomáše Ouhela. Podniká rovněž v realitách a pečuje o turistické resorty v Indonésii, které také vydělávají peníze na ochranu přírody.
„Naše podnikání stojí na třech pilířích: komerční úspěch, ochrana přírody a vědecká kredibilita. Není to jen o byznysu, ale také o aktivním zapojení do výzkumu a neziskového sektoru. Proto vedle holdingové struktury s investory provozujeme také neziskovou organizaci Fiafian Foundation, která školí lokální rybáře v námořní bezpečnosti, a rozvíjíme projekty na permakulturní pěstování zeleniny a ovoce nebo udržitelný chov humrů. Je to komplexní přístup,“ vysvětlil loni Rytmu života.
Tomáš Ouhel je rovněž členem správní rady České koalice pro ochranu biodioverzity a místopředsedou Klimatické komise ASIP (Asian Society for Innovation and Policy). Vede holding zahrnující realitní firmu a rozvíjí projekty v rámci iniciativy Resilient Islands (komunitní ovocné parky a rozvoj malého domácího pěstování), provozuje udržitelný chov humrů a vyrábí biouhlí z kokosových slupek.
Ve hře Zrádci patří mezi věrné. Stín podezření, že tomu tak není, na něj už ale také padl. V pátém díle ho vyjednavač Adam Dolník podezříval, že patří mezi zrádce, ale nestačil o tom přesvědčit spoluhráče, protože byl u kulatého stolu poslán do vyhnanství.