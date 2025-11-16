Vyšetřovatelka vražd a loupeží Jiřina Hofmanová působí v civilu jako nenápadná žena. Když mluví o své práci, je věcná a dává najevo, že má něco za sebou. Tváří v tvář drsným pachatelům dokáže zachovat klid a chladnou logiku. V reality show Zrádci, která je postavená na umění klamu a předstírání, ale vypadá ztracená.
Hofmanová má za sebou mimo jiné výcvik v FBI, kde se věnovala právě psychologii pachatelů a strategii vedení výslechu. Tyto metody se pak snažila předat v Česku dalším kolegům.
|
„Potřebujeme lovce myšlenek.“ Vyšetřovatelka Orlických vražd odhaluje fungování kriminální analýzy
Jak ale sama několikrát uvedla, pro úspěch při výslechu je potřeba výpověď podezřelého neustále srovnávat s již známými fakty. „Do hlavy se zločinci dostanu v okamžiku, když mi odpovídá a já zjišťuji, že dostávám skutečné informace. Může to dát do nějaké mlhy, ale se zkušenostmi z ní dokážete vytáhnout ty správné informace,“ řekla v rozhovoru s Barborou Tachecí v Českém rozhlase.
Hofmanová vystudovala přírodní vědy a antropologii.
„Učila jsem na gymnáziu biologii a chemii a po sametové revoluci jsem měla pocit, že vyhořím. Učila jsem s nadšením, a jak se změnila doba a přišla demokracie, studenti měli pocit, že si mohou všechno dovolit. Pak jsem ztratila chuť k práci. Přestalo mě to bavit a řekla jsem si, že půjdu do klidu. Původně jsem totiž chtěla dělat antropologii na Kriminalistickém ústavu. Tam ale nebylo místo, po revoluci odešlo hodně lidí z kriminálky a vyšetřování, tak jsem dostala nabídku k středočeské policii. A přijala ji,“ vysvětlila v rozhovoru pro Lidové noviny.
|
Z výslechů mi běhal mráz po zádech. Orlický gang zabíjel i kvůli adrenalinu, říká bývalá kriminalistka z případu
Za katedrou pracovala 16 let a i při práci se studenty se naučila klást otázky a rozeznávat výmluvy.
Jenže ve Zrádcích, ve hře plné intrik a polopravd, ani mnohaleté zkušenosti na vrchní komisařku Miu zatím nepomáhají.
Druhá řada detektivní reality show vycházející z nizozemského konceptu De Verraders měla premiéru na Primě 14. září. Premiérové díly vysílá televize na svém hlavním kanále každou neděli od 20 hodin. Už o týden dřív se k nim však dostanou uživatelé streamovací platformy prima+. Finále bude 30. listopadu jak v televizním vysílání, tak na prima+ či v kině.