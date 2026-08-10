Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

  10:17aktualizováno  10:17
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Zuzana Belohorcová se po vyjmutí prsních implantátů rozhodla otevřeně promluvit o vztahu ke svému tělu. Padesátiletá moderátorka přiznala, že se ve své kůži nikdy necítila lépe. Přestože chce na postavě dál pracovat, zdůrazňuje, že tentokrát nejde o nespokojenost, ale o péči o sebe samu.
Moderátorka Zuzana Belohorcová si dopřává relaxaci v luxusním lázeňském areálu. (9. srpna 2026)
Slovenská moderátorka ukázala svou postavu po odstranění prsních implantátů. (9. srpna 2026)
Padesátiletá Zuzana Belohorcová pózuje u bazénu v bikinách. (9. srpna 2026)
Zuzana Belohorcová se rok po odstranění prsních implantátů cítí ve svém těle lépe než kdy dřív. (9. srpna 2026)
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Zuzana Belohorcová se netají tím, že se její vztah k vlastnímu tělu v poslední době výrazně proměnil. Slovenská moderátorka, která v minulosti podstoupila zvětšení prsou, si nechala loni v srpnu implantáty odstranit a následně podstoupila modelaci poprsí. O zákroku veřejně informovala už loni na podzim. Tehdy uvedla, že se díky změně cítí přirozeněji a lépe.

Nyní se k tématu vrátila v novém příspěvku na Instagramu. „Nikdy jsem se necítila ve svém těle lépe než právě teď. Ne proto, že by bylo dokonalé. Ale proto, že se v něm konečně cítím být opravdu sama sebou,“ napsala Belohorcová.

Podle svých slov je po odstranění implantátů se svou postavou spokojená. Přiznává však, že má stále další cíle a chce na sobě dál pracovat. Tentokrát ale podle ní nejde o snahu něco napravovat.

„Jasně, ještě chci tělo zpevnit, zamakat na postavě a posunout se zase o kousek dál. Ne kvůli nespokojenosti, ale proto, že když se máme rády, chceme se o sebe starat ještě víc. Dokonalost nehledám. Hledám pocit, že jsem ve svém těle doma. A ten mám dnes více než kdykoli předtím,“ vysvětlila.

Její slova přicházejí rok po zákroku, který popsala jako jedno ze svých nejlepších rozhodnutí, díky kterému se cítí útlejší a přirozenější.

V novém příspěvku na sociálních sítích pak Belohorcová zmínila také svůj připravovaný projekt ZOUFALKY, v jehož rámci chce se ženami společně pracovat na kondici a postavě. „Dámy, zamakáme na tom spolu,“ vzkázala svým sledujícím.

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