Zuzana Belohorcová ukázala prsa po vyjmutí implantátů a láká na svůj nový projekt

Zuzana Belohorcová se netají tím, že se její vztah k vlastnímu tělu v poslední době výrazně proměnil. Slovenská moderátorka, která v minulosti podstoupila zvětšení prsou, si nechala loni v srpnu implantáty odstranit a následně podstoupila modelaci poprsí. O zákroku veřejně informovala už loni na podzim. Tehdy uvedla, že se díky změně cítí přirozeněji a lépe.
Nyní se k tématu vrátila v novém příspěvku na Instagramu. „Nikdy jsem se necítila ve svém těle lépe než právě teď. Ne proto, že by bylo dokonalé. Ale proto, že se v něm konečně cítím být opravdu sama sebou,“ napsala Belohorcová.
Podle svých slov je po odstranění implantátů se svou postavou spokojená. Přiznává však, že má stále další cíle a chce na sobě dál pracovat. Tentokrát ale podle ní nejde o snahu něco napravovat.
„Jasně, ještě chci tělo zpevnit, zamakat na postavě a posunout se zase o kousek dál. Ne kvůli nespokojenosti, ale proto, že když se máme rády, chceme se o sebe starat ještě víc. Dokonalost nehledám. Hledám pocit, že jsem ve svém těle doma. A ten mám dnes více než kdykoli předtím,“ vysvětlila.
Její slova přicházejí rok po zákroku, který popsala jako jedno ze svých nejlepších rozhodnutí, díky kterému se cítí útlejší a přirozenější.
V novém příspěvku na sociálních sítích pak Belohorcová zmínila také svůj připravovaný projekt ZOUFALKY, v jehož rámci chce se ženami společně pracovat na kondici a postavě. „Dámy, zamakáme na tom spolu,“ vzkázala svým sledujícím.