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Zvažovali mě na Bonda, ale choval jsem se jako k**ot, vzpomíná Ralph Fiennes

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  12:08aktualizováno  12:08
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Ralph Fiennes na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)

Ralph Fiennes na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025) | foto: Reuters

Ralph Fiennes kvůli roli nabral svaly. (2025)
Ralph Fiennes kvůli roli nabral svaly. (2025)
Ralph Fiennes je nominován na Oscara
Ralph Fiennes v Londýně (12. října 2025)
29 fotografií
Anglický herec Ralph Fiennes (63) během vlny spekulací o novém představiteli Jamese Bonda prozradil, že na tuto roli před lety zvažovali i jeho. Sám si to ale pokazil tím, jak se choval k producentům a znevažoval styl, kterým zpracovávají knižní předlohy Iana Fleminga.

„Když jsem byl mladší, miloval jsem Jamese Bonda a před několika lety se mnou o Bondovi dokonce mluvili. Myslím, že jsem se možná choval jako k**ot,“ cituje Fiennese deník Daily Mail.

Herec se producentům nesnažil zalíbit, naopak kritizoval jejich dosavadní práci. „Navrhl jsem: Nemohli by to natočit v polovině 50. let, černobíle a tak nějak ve stylu filmu noir?“ vzpomíná Fiennes.

Ralph Fiennes na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (2. března 2025)
Ralph Fiennes kvůli roli nabral svaly. (2025)
Ralph Fiennes kvůli roli nabral svaly. (2025)
Ralph Fiennes je nominován na Oscara
29 fotografií

Myslím, že ty dřívější filmy jsou bližší knihám. Film Srdečné pozdravy z Ruska je podle mého názoru knize nejblíže. Je tak trochu osamělý, sexy, temný a mírně násilnický,“ vysvětluje herec.

„Filmy se stávaly čím dál vtipnějšími, s mrknutím oka a s nadsázkou, a byly velmi úspěšné, ale tolik nadsázky zkrátka neodpovídá mému vkusu,“ dodal.

Z bondovky Skyfall

Daniel Craig byl podle něj nakonec ideální volbou pro takový typ Jamese Bonda. Sám se pak objevil v roli jeho šéfa Garetha Malloryho.

Fanoušci v současné době netrpělivě očekávají zprávy o tom, kdo se stane další hvězdou v roli 007, poté co se minulý měsíc zúčastnili finálních konkurzů Callum Turner, Jack Lowden a třetí, zatím neznámý herec. Sociální sítě zaplavují spekulace o tom, kdo by tím záhadným hercem mohl být a nejčastěji se objevuje jméno Joe Alwyna.

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