Nejhlasitější pták světa je sameček zvonovce bílého. Dá se potkat v lesích jihoamerické Guyany a Venezuely. Dokáže vydat volání o intenzitě až 125 decibelů. Pro srovnání: sbíječka zakusující se do chodníku má asi 110, výstřel z děla 120 a výbuch dělostřeleckého granátu okolo 130. Neobvykle silný hlas zvonovce bílého změřili už v roce 2019 Jeffrey Podos z Massachusettské univerzity a Mario Cohn-Haft z brazilského Národního institutu pro amazonský výzkum.
Podos se pak rozhodl v práci pokračovat. Společně s dalším kolegou ze své vlastní univerzity Joãoem C. T. Menezesem podnikl dosud nejrozsáhlejší průzkum hlasitosti ptáků v dějinách. Jeho výsledky teď vyšly v časopisu Evolution.
Vědci změřili volání celkem 123 ptačích druhů. Přišli na dva další silné křiklouny. Zvonovec nahokrký a seriema rudozobá zvládají mezi 121 a 122 decibelů. Oba žijí rovněž v jihoamerických deštných lesích.
Výzkumníci mají i teorii, kde se extrémní hlasitost bere. Tendenci k ní mají podle badatelů druhy žijící v hustém lese. Musí být zároveň spíše špatní letci a praktikovat polygamii. Čím dále se totiž zvuk donese, tím větší je šance, že pták přiláká partnerku.
Na opačném konci hlasitostní škály skončili kolibříci. Jejich zpěv má okolo padesáti decibelů. Odpovídá to běžnému lidskému hovoru.
Měření hlasitosti ptáků v terénu bylo donedávna poměrně obtížné. Kromě vlastní charakteristiky zvuku je totiž třeba znát i přesnou vzdálenost od zvířete. Badatelé problém vyřešili laserovým dálkoměrem. Stejný používají například golfisté.